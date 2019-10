Konec Miloše Zemana? Šíří se zvěsti. A výzva „bojovníka za pravdu“

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek nastupuje na rekondiční pobyt do nemocnice, oznámil hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Řada občanů si tuto informaci vyložila po svém. Podívejte se sami, co všechno je napadlo...

Publicistka Leila Chadalíková z časopisu Reflex se zamyslela, co vlastně přesně znamená slovo „rekondice“.

„Pan prezident Zeman je v nemocnici. Podle vyjádření Hradu jde o rekondiční pobyt. Slovník cizích slov říká – Slovo: rekondice – Význam: opětovné uvedení do pořádku, do správného stavu, obnovení, oprava. Tak snad to bude fungovat,“ napsala na sociální síti Facebook.

Fotogalerie: - Rozpočet se Zemanem

Anketa Je ,,nenávist na internetu" tak velké nebezpečí, jak popisují Pavel Rychetský a Anna Šabatová? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 1533 lidí

Publicista Honza Palička připomněl, že Miloš Zeman už před pár dny v nemocnici byl, po několika hodinách odjel a média přinesla zprávu, že je zdráv. Ironicky k tomu dodal, že bývá naprosto běžné, že si zcela zdraví lidé chodí lehnout na čtyři dny do nemocnice. Snad aby byli ještě zdravější.

„Zdravý člověk, kterému před 14 dny po osmihodinové prohlídce potvrdili, že nemá žádné zdravotní problémy, si jde na 4 dny lehnout do špitálu, protože to lidé, kteří jsou zcela zdraví, běžně dělají,“ napsal Palička s dovětkem v angličtině, že to rozhodně dává smysl.

Komentátor serveru Forum24 Vilém Besser doplnil, že se přiblížil čas nových prezidentských voleb, protože Miloš Zeman funkci hlavy státu už nezvládá.

Mluvčí českých elfů Bohumil Kartous, který přispívá na server Britské listy, je stejného názoru. „Může se stát, že v ČR proběhnou mimořádné volby, a to ještě před těmi krajskými, jejichž regulérní termín byl stanoven na podzim 2020. Mimořádné prezidentské volby mohou velmi významně rozhodnout o tom, jakým směrem se bude odvíjet politická orientace ČR v následujících několika letech. Za dané situace to může rozhodnout o tom, zda se ČR stane ještě více kořistí oligarchických skupin, nebo zda si zachová jako jedna z mála postkomunistických zemí svou liberálně demokratickou povahu, a tedy významně větší naději na jinou než druhořadou evropskou budoucnost,“ napsal Kartous.

Marketingový expert Jakub Horák uzavřel úvahy o Zemanově zdraví poznámkou, že se teď ještě dozvíme, že za výroky prezidenta neodpovídá ani prezident sám, ani stát, ale jeho ošetřující lékař.

Psali jsme: Konečný účet pro Rejžka s Hutkou. Jan Keller četl, co si pánové myslí o Češích a o Gottovi. A pak spustil sám To už tam bude do smrti! Zeman půjde do nemocnice, internetem se line stoka komentářů Miloš Zeman stráví až čtyři dny v nemocnici Proč Zeman otevírá po návštěvě nemocnice debatu o svém nástupci? Komentátor Pečinka přichází s tímto tvrzením

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.