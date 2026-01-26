Konečná. Rusové Ukrajincům likvidují zbytky sítě

Minulý týden na Ukrajině se opět nesl ve znamení úderů na energetickou infrastrukturu. Ovšem podle analytika Simplicia byl tento přece jen v něčem mimořádný. Zdá se totiž, že Rusové se rozhodli odpojit i poslední ukrajinský zdroj elektřiny, kterým je jaderná energie. V předchozích úderech se ruské síly zaměřovaly na uhelné, plynové a vodní elektrárny. Z pochopitelných důvodů, zasáhnout jadernou elektrárnu „nevypadá dobře“, nemluvě o skutečném nebezpečí, které přitom hrozí.
V okolí jaderných elektráren se nacházejí 750 kilovoltové stanice, které elektřinu z jaderné elektrárny převádějí právě na toto napětí pro rozvodnou síť. Zásah na takovou převodnou stanici sice elektrárnu odpojí od sítě, ale je rizikové. Kvůli blízkosti elektrárny hrozí zásah zbloudilou nebo sestřelenou střelou do samotného jaderného zařízení.
A navíc, odstřižení elektrárny od sítě také znamená, že elektrárna nemá energii pro své vlastní chlazení, protože tu bere právě ze sítě. Jaderné elektrárny sice mají své vlastní generátory, které by jim měly umožnit reaktor bezpečně vypnout, ale pokud elektrárna nemá přístup k síti, nemůže chladit zbývající jaderný materiál a hrozí roztavení reaktoru. Proto dle analytika Rusko na tyto stanice dosud neútočilo.
Jaderné elektrárny má Ukrajina jen tři, jadernou elektrárnu Záporoží už nekontroluje. Před válkou byla Ukrajina sedmou zemí na světě v žebříčku vyrobené elektřiny z jaderných zdrojů. V roce 2021 tvořila jaderná energie 55 až 70 % celkové výroby elektřiny, jediná země, která z jádra získávala větší podíl elektřiny, byla Francie. Jaderná energie je tedy pro Ukrajinu klíčová a ukrajinští představitelé sami přiznali, že elektřina, kterou si je Ukrajina ještě schopna vyrobit, pochází výhradně z jaderných elektráren.
„Pokud je to skutečně pravda, tj. pokud se nejedná pouze o přehnané strašení, které má přimět Západ k poskytnutí další pomoci, pak by pouhé odpojení rozvoden napájejících tyto tři elektrárny mělo Ukrajinu uvrhnout do konečné smrtící spirály energetické sítě,“ uvádí analytik.
Dle jeho analýzy zásahů se Rusové nezaměřili na převodné stanice u jaderných elektráren, ale na koncové, tedy ty, které převádějí napětí ze 750 kV na použitelné pro místní spotřebu. A jednu takovou zasáhli u Kyjeva. Kromě toho se opět zaměřili na konvenční zdroje energie.
Podle analytika tyto zásahy vyvolávají paniku na Západě, alespoň podle toho, co se pak objevuje v médiích. Odkazuje se na článek Reuters, podle kterého Ukrajina potřebuje na energetické frontě příměří, 70 % její energetické kapacity je ztraceno a její energetická síť nebude muset být opravena, ale celá znovu vybudována.
Analytik ovšem vybízí k opatrnosti. Podotýká, že už v roce 2024 bývalý poradce prezidenta Zelenského Arestovyč tvrdil, že Ukrajina je „2-3 zásahy od kolapsu“. Již v tomto videu ovšem předpověděl, že lidé budou masivně odcházet z měst na vesnice, jak se momentálně děje v Kyjevě. „Jde o to, že bychom měli být rozumní a opatrní, pokud jde o přesvědčení, že už nebude fungovat nic. Zároveň je však jasné, že se něco změnilo, a to i v empiricky měřitelných ukazatelích samotného objemu útoků,“ poukazuje Simplicius.
Upozorňuje také, že je mnohem těžší nahradit techniku dělanou pro 750 KV, protože se jedná o pozůstatek sovětského dědictví, na Západě se používá napětí mnohem menší. „To teoreticky znamená, že když zničíte 750 kV stanici, tak je zničená navždy,“ říká. Ovšem s poznámkou, že zcela zničit takovou stanici by vyžadovalo mnoho systematicky vedených úderů, protože každá taková stanice obsahuje desítky až stovky transformátorů. „K trvalému vyřazení všech těchto zařízení byste potřebovali desítky raket a potenciálně stovky dronů. To neznamená, že jich pár nedokáže většinu z nich na nějakou dobu vyřadit z provozu, ale následně se dají poměrně rychle opravit,“ shrnuje Simplicius.
