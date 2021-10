Korektní dobros*ři. Jsme pro ně lůza nad hrobem. Jiný názor nesnesou, potlačují. Kdo rozděluje národ? ptá se Ivan Vyskočil. „Džamilu“ už nevydýchal

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Je to ubohé Pyrrhovo vítězství,“ říká k výsledkům voleb herec Ivan Vyskočil. To, že vypadla z Poslanecké sněmovny levice, není podle něj důvod k nadšení. Zmínil „kyselý ksicht náčelníka Pirátů“ i „sluníčkové, havloidní nadšence, pravdoláskaře nebo korektní dobrosery“. Nevynechal ani „plamenný projev“ předsedkyně TOP 09. Nešetřil ty, kteří se, kulantně řečeno, necitlivě vyjadřují v souvislosti se zdravotním stavem prezidenta, opřel se zejména do Džamily Stehlíkové, své řekl i ke kolegům z branže. Přes ParlamentníListy.cz pak poslal vzkaz prezidentu Zemanovi.

„A máme po volbách. Na jedné straně je dobře, že už ten blázinec skončil, na straně druhé v hlavě každého z nás vyvstává otázka, co ta propagovaná a medii tlačená ‚změna‘ přinese. Já se obávám, že na ty plakáty ‚změna‘ zapomněli politici připsat – k horšímu!“ říká na úvod Nedělního rána Ivan Vyskočil.

Já si odsednout nehodlal… A sluníčkoví, havloidní, demoblokoví nadšenci...

„Před volbami jsem byl pozván do TV Prima do pořadu Co Čech to politik. Tam jsem vyslovil, že vlastně pro mne je výběr z volitelných stran pouze ANO, SPD, KSČM a snad Trikolóra. Se mnou se zúčastnili Dan Hůlka a Heidi Janků. Všichni se známe a přátelíme se jako kolegové. Heidi, která preferovala koalici Spolu, v nadsázce po mém prohlášení řekla, že snad aby si raději odsedla. Bylo to samozřejmě v humorné a přátelské nadsázce, nicméně určitý vypovídací rys, nejspíše ani nechtěný, to mělo,“ zamýšlí se.

„Ačkoliv já jsem naprosto zatratil tyto slepence, tak jsem si od jejich voliče odsednout nehodlal. A to je právě pojetí ‚demokracie‘ od těchto sluníčkových, havloidních a demoblokových nadšenců. Jiný názor, než mají oni, neuznávají, ale dokonce potlačují. Jsou mnohdy až militantní proti těm, kdo jejich názor nesdílí, a dávají jim nálepky od extremistů po rasisty, přes rusofily a ruské šváby a bolševiky, až neonacisty konče. V nejlehčím případě jsme lůza, nevzdělanci nebo dinosauři nad hrobem. Samozřejmě to není případ Heidi Janků, ale stejně to tam problesklo,“ krčí rameny herec.

„Nyní je tato parta u moci, jakkoliv je jejich vítězství nečestné a pofiderní. Přes veškerou podporu médií a ČT, která celou dobu nedělala nic jiného, než druhé strany a zejména pana Babiše líčila v tom nejhorším světle, přesto slepenec SPOLU přečíslil pana Babiše jen o několik desetin procenta. To je vidět, že volbu ‚změny‘ žádná většina národa nepodporuje. Bohužel to dopadlo takto. Proč? To si můžete přečíst v mnoha komentářích, pochopitelně ne publikovaných v těch médiích, které z toho mají Vánoce. Tam je a bude vše vychváleno až do nebe. A že vypadla z Poslanecké sněmovny celá takzvaná levice? To opravdu není důvod k nadšení. Jak ČSSD, tak KSČM měly v Parlamentu zůstat jako protiváha tomu, co se mylně nazývá pravicí a demoblokem. Ti, co jásají, tak vězte, že žádný důvod k jásotu není a sami to záhy poznáte! Je to ubohé Pyrrhovo vítězství,“ říká rázně.

Kyselý ksicht, blažená nevědomost, salsa a plamenný projev

„Všichni jsme viděli první záběry z volebních štábů. Kyselý ksicht náčelníka Pirátů, opatrně nadšený Vít Rakušan, aby přílišným nadšením neurazil kolegu, kterému vylezl po zádech. Pan Fiala se šťastným úsměvem blažené nevědomosti. A paní Pekarová-Adamová vedle něho téměř tančila salsu, neb toho se snad se svou propadající TOPkou ani nenadála.

Snad druhý den už jsem četl její plamenný projev, jak bude pracovat i pro ty, co je nevolili, a jak bude spojovat národ a zasypávat příkopy. A hned tomu dala správnou podobu. Je zásadně proti, že by při poměrném zastoupení ve Sněmovně byl jedním z místopředsedů Tomio Okamura. Šmahem označila SPD za stranu extremistickou, která by snad vůbec neměla v Parlamentu ani sedět. Rázem v rámci ‚zasypávaní příkopů‘ škrtla těch devět a půl procenta voličů, kteří dali SPD svůj hlas. Po celou dobu, co tuto paní sleduji, bych nálepku největšího extremisty přilepil na čelo jí. Pravda a láska, zejména k demokracii, je v ní zahnízděna opravdu hluboce. Tak hluboko, že ani nemá šanci se prodrat ven!“ nešetří Ivan Vyskočil předsedkyni TOP 09.

Vše zalité růžovým pudinkem, i kdybychom neměli čím svítit

„Co nás čeká pod vedením takové vlády, to už přede mnou rozebírají jiní. Zejména o další ztrátě naší suverenity vůči EU a o dopadech na ekonomiku, tím se zaobírají větší odborníci v oboru, než jsem já. Jen připomenu výrok pana Paroubka, který, jak sám řekl, už nějaký ten rozpočet dělal. Na svalnatý slib pana Fialy, jak okamžitě ušetří státnímu rozpočtu 125 miliard, řekl jen to, že takového výroku se může dopustit jen ten, kdo nedělal rozpočet ani na školní besídku.

Nicméně neočekávejme, že nyní budou hlavní média stejně přísná k nastávající vládě, jako byla k panu Babišovi. Vše bude zalito růžovým pudinkem, i kdybychom neměli čím svítit a potáceli se všude pěšky. A když – tak za to bude stále moct ten ošklivý Babiš! (… plus Zeman a Putin, jasně!),“ chytá se herec za hlavu.

Pravdoláskaři, korektní dobroseři… A lékař ze Sokolova i Džamila Stehlíková

„Teď ještě zbývá nové garnituře se vypořádat s poslední překážkou, a tou je pan prezident Zeman,“ pokyvuje Ivan Vyskočil a vypočítává. „Jako první se vystrčil hned pan Vystrčil a kategoricky žádal zprávu o zdravotním stavu pana prezidenta. Důvod ani nemusím osvětlovat. Kdyby tak šlo v jejich vlhkých snech, zbavit pana prezidenta úřadu, to by bylo!! Sám nejsem o mnoho mladší než pan prezident a tak je celkem přirozené, že nás v tomto věku mohou trápit různé neduhy. Naštěstí moje duševní zdraví, které samozřejmě ovlivňuje i to tělesné, nepodrývají různá přání brzké smrti. Nikdo neskládá písničky na můj kýžený skon, ani nikdo z kolegů si asi nepřeje, abych natáhl bačkory, pokud možno hned. Možná se pletu, ale alespoň to nedělají veřejně. Je s podivem, jak tito pravdoláskaři a korektní dobroseři dokážou veřejně vyrukovat s takovým hnusem,“ žasne herec.

„Zejména ti, kteří se počítají k obci umělců, by se měli nad svými slovy zamyslet. Ale pokud se podobných a možná ještě horších výroků dopouštějí lékaři, jako jistý primář ze Sokolova, vůbec nechápu, jak se takové výroky spojují s jejich lékařskou etikou a přístupem k pacientovi. Mám mezi doktory mnoho přátel a mám ve velké úctě, co všechno dokážou, i přístup k lidem bez rozdílu.

Ovšem kapitolou samou pro sebe je prý doktorka Džamila Stehlíková. Proč to ‚prý‘ před slovem doktorka? Protože ona patrně ke svému titulu MUDr. může připojit ještě Šaman. Od pohledu a z rozhovoru se známými z okolí pana prezidenta, určila přesnou diagnózu a promptně jí dodala do Senátu. Zejména její dodatek o ‚vytažení ze zásuvky‘ na mne zapůsobil ‚obdivem‘ k jejímu titulu MUDr.,“ nebere si servítky herec.

„S mým synem máme spolu hovory, že lidé, co nás neznají, se často chytají za hlavu. Černý humor spolu užíváme zcela běžně, ale je to mezi námi a je v tom černém humoru cítit spousta lásky a hezkého vztahu, který spolu máme. I slova o tom, že až už k ničemu nebudu, tak mi synek dřevěné korýtko na jídlo udělá, jako v Nerudově básni. Taky bych mohl přidat žádost, aby mne vytáhl ze zásuvky, abych se tu netrápil a neotravoval na nějakých přístrojích. Mimochodem, to bych opravdu chtěl. Jen bych si přál a syna zapřísahám, aby u té zásuvky nebyla doktorka Džamila Stehlíková. Mimochodem, až k tomu dojde, tak v té zásuvce, díky EU a paní Pekari, stejně nebude žádný proud...“ nešetří sarkasmem.

Nalezená holčička, zachráněný jezevčík. Jedno, koho záchranáři volí…

„A zase budeme rozděleni, zase se budeme vymezovat vůči těm druhým. Zase budeme číst, co ten řekl a co zase našli na jiného. Jak nemůžeme za žádnou cenu tolerovat střet zájmů! Tedy u někoho – u jiného to nevadí. A zase spousta hnusu a zlých zpráv se na nás povalí jak z protržené hráze,“ nevidí zrovna v hezkém světle budoucnost Ivan Vyskočil, ale na druhou stranu dodává:

„Potom najednou vidím v televizi, zrovna včera, jak hasiči, chlapi s úpornou umíněností zachraňuji ze skalni rozsedliny pitomého jezevčíka. Nasazují dokonce bagr a pak celou noc do úmoru kutají a pak vytahují toho uštěkaného, šťastného troubu ven. Nebo jak tolik lidí hledá ztracenou německou holčičku a naštěstí ji najdou. A nikdo nereptá, že to už trvá dva dny a je zima a prší, naopak se hlásí další. Jdou svorně v rojnici a jen si přejí najít to dítě živé a zdravé. Jdou vedle sebe voliči různých stran a najednou je jedno, kdo co volí,“ usmívá se.

A přidává další příklad. „Městští strážníci, někde v Brně, jistě chlapi, kteří nešetří drsným humorem, najdou kachnu zoufale běhající kolem kanálu, spadla jí tam káčata... Takže volají štíhlou kolegyni a po hlavě ji spouštějí pro ty kachní děti. Ještě je slyšet, jak jejich parťačka stejně drsně říká: ‚Volové, né že mě pustíte!‘ Za chvíli šťastná kachní máma už vyvádí kachňata na rybník. Tyhle záběry mne vždy naplní optimismem. Většina lidí je totiž dobrých a pořád se dokážou spojit, když jde o dobrou věc. A nenávistné a sprosté hašteření, to klidně přenechme politikům,“ nabádá herec.

„Dovolte mi uvést ještě jeden příklad. Je to pár let, co najednou přišla nebývalá zima, sněžení a mráz do Evropy. Byl konec dubna nebo začátek května a zima překvapila čápy na jejich tahu. V TV ukazovali záběry odněkud z Bulharska, jak lidé ty vymrzlé čápy přenášeli do stodol a garáží. A dokonce byl i záběr, jak v takové venkovské kuchyni sedí chlap se ženou a u kamen se bojácně ohřívá asi deset zmrzlých hostů-čápů. Je to pro mne krásný pohled a musím říct, že mě až vlhnou oči dojetím nad lidskou dobrotou. Je dobře vidět, že na celém světě mají lidé ještě dobré srdce,“ pokyvuje Ivan Vyskočil. A přidává přání: „Kéž by nám, moji milí čtenáři, ta dobrá srdce zůstala co nejdéle!“

Na závěr pak ještě herec přes Parlamentnilisty.cz posílá vzkaz: „Panu prezidentovi přeju brzké uzdravení a hodně sil pro nadcházející obtížné období!“

