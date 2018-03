Korunní princezna TOP 09 vypálila z ČT: Do čela komise pro GIBS nesmí žádný komunista. Metnar a Babiš byli ještě horší, s těmi se taky nesmíme smířit

„Musím říct, že je nešťastné, že neúčast poslanců byla při volbě Ondráčka tak vysoká a takto to dopadlo,“ řekla hned v úvodu Markéta Pekarová Adamová a dodala, že se za TOP 09 omlouvá, za jejich nepřítomné poslance. „Důvody jejich neúčasti byly různé, jeden byl nemocný, dva další měli jiné pracovní povinnosti,“ upřesnila s tím, že termín volby se neustále posouval, a to byla hlavní příčina, proč měli poslanci nasmlouvané jiné pracovní aktivity.

Dále ale dodala, že se domnívá, že by to stejně takto dopadlo, jelikož to vše bylo velmi dobře naplánované. Že šlo o tak těsný výsledek, podle jejích slov není náhoda. „Nechyběli nejen poslanci, kteří byli proti Ondráčkovi, ale i ti, kteří jsou ze stran, jež ho volily, skoro nikdy nás dvě stě není,“ zdůraznila a dodala, že pro ně to bylo důležité hlasování a je to pro ně veliké poučení pro příště. „Kdyby tam ale byli přece jen přítomní všichni poslanci TOP 09, tak by neprošel o jeden hlas, ale to kolo by se konalo třetí, konalo by se v tomto týdnu a zase by byl nějaký poměr sil,“ uvedla a zmínila, že je nešťastné, že na tuto pozici vůbec Ondráček kandidoval a že jej poslanecký klub KSČM nominoval, když věděl, jak kontroverzní osoba to je. „On ani nezpytuje svědomí za to, co v roce 1989 činil, a hrdě se k tomu ještě hlásí,“ zhrozila se.

Markéta Pekarová Adamová je prý velmi ráda za to, že jeho zvolení donutilo lidi jít do ulic a že nakonec po velkém tlaku veřejnosti rezignoval. „Přece jen všechny ty protesty byly pouze důsledek a důležitá byla samotná příčina a tou je vláda pana Babiše,“ uvedla a dodala, že sám premiér byl estébák a spolupracovník státní bezpečnostní organizace, která podobně jako Ondráček bránila bývalý režim a pracovala pro něj ještě mnohem sofistikovaněji. „Ti lidé v ulicích nedemonstrovali proti Ondráčkovi, ale i proti Babišovi, a na to je třeba upnout pozornost,“ připomněla.

Nakonec Ondráček z čela komise odchází, komunisté se na tom domluvili právě s hnutím ANO. Takový tlak na Ondráčka byl podle Adamové dostatečně velký, aby jej přiměl odstoupit. „Je hlavně dobře, že vznikl, přece jen desítka tisíc lidí jen tak demonstrovat do ulic nechodí. Ondráček ale není sám, ve vládě je jich víc, další příslušník takového sboru je například ministr vnitra Metnar, který působil u totalitního Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti,“ uvedla a zmínila, že proti němu není tolik protestů nejspíše proto, že není známý z televizních záběrů tak jako Ondráček, který v televizních záznamech v uniformě vysvětloval celý tehdejší zákrok. „Když si to nemáme s čím vizualizovat, tak nám přijde, že to tak závažné není, ale podle mého je to s Metnarem možná ještě závažnější, funkce, kterou zastává, je mnohem mocnější, než kterou by disponoval předseda komise,“ řekla jasně.

Podle první místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je téměř jisté, že kdyby měl být dnes pan poslanec Ondráček odvoláván, tak by se to těm, kteří o to usilovali podařilo. „Pokud by tedy opět pan Babiš a jeho hnutí nepředvedli veletoč, tak ta vůle tam byla a nebylo už cesty zpět z toho, abychom odvolání prosadili,“ uzavřela s tím, že v tomto případě se jako opozice budou koordinovat a budou velmi důslední, koho nominují na tuto funkci, jelikož je před námi nová volba a je prý třeba vygenerovat kandidáta, který bude z demokratické strany. A to prý především proto, aby se nestalo, že se jenom zvolí jiný komunista.

