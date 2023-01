Korupce? Lidovec Hladík žádal Takáče, aby se raději mluvilo o povolenkách

reklama

O dotační program Nová zelená úsporám Light, který je zaměřený na energetické úspory v rodinných domech, je velký zájem, po dvou týdnech od jeho spuštění požádalo o dotaci přes 8 300 lidí. Program je určen pro seniory a nízkopříjmové domácnosti. Peníze lze využít na zateplení, na nová okna nebo nové dveře.

Ministerstvo životního prostředí pro velký zájem zdvojnásobuje množství peněz, které na něj vyčlení. „Ten zájem je opravdu enormní, zhruba každý den chodí na 500 žádostí. Víme, že ten zájem bude pokračovat. Navýšili jsme tak tu alokaci z 1,5 miliardy na tři miliardy. A jsme připraveni ji znovu navýšit, pokud velký zájem trvat,“ uvedl ministr Hladík, že jsou už nyní další žádosti v řadě.

„Chci uklidnit, že celý rok 2023 bude tento dotační program otevřený, výhoda je, že peníze mohou dostat i dopředu,“ ujistil seniory a nízkopříjmové domácnosti s tím, že si v klidu mohou připravovat plány na výměnu dveří, oken, zateplení domu, podlahy apod. „Vše je velmi jednoduché,“ řekl i vzhledem k rychlému vyřízení žádostí. „Co bude dál, pak vyhodnotíme,“ doplnil Hladík.

Psali jsme: Jurečka: Petr Hladík mi uleví. Zeman má prý štěstí, že už končí

Popsal, jak je zajištěno, aby se tyto peníze nezneužívaly: „Je to zajištěno tím, že se dokládají fotky před a po, a samozřejmě může přijít kontrola na to, že to bylo zrealizováno,“ věří Hladík, že dokládání těchto materiálů je proti zneužití financí dostatečné. „Pokud by to někdo zneužil, pak se jedná o dotační podvod, potom by stát, potažmo Státní fond životního prostředí, musel žalovat tyto lidi a vymáhat ty prostředky,“ uvedl Hladík.

Do léta chce Hladík také dotační programy tak, aby na ně lépe dosáhly i nízkopříjmové domácnosti. Pomoci jim mají například zvýhodněné půjčky, ať již skrze bankovní instituce nebo přímo poskytované státem. Jako velkou novinku představil Hladík v rozhovoru s HN svůj plán zaměřit se na opuštěné domy v obcích a usnadnit mladým rodinám, aby si je pořídily a zrekonstruovaly pro vlastní bydlení. Řešit tak chce i problematiku rozšiřování měst a vesnic do volné krajiny. Často probíhá zbytečně, protože uvnitř obcí bývá řada nevyužitých nemovitostí.

Podporuje systém pomoci to, co skutečně přináší úspory? Podle Hladíka neexistují v České republice stále propočty, kolik energie se tak ušetří. „Celkové snížení díky úsporám energií naší energetické náročnosti je pro Česko velký úkol. Celková čísla, kolik se ušetří, za stát nemáme,“ řekl ministr životního prostředí.

Osvěta, jak s teplem doma šetřit, je podle Hladíka nejen na státu, ale i na médiích: „My děláme těch osvětových programů celou řadu a jsem rád, že i Česká televize má sérii pořadů, které informují o jednotlivých aspektech, jak šetřit,“ podotkl ministr a doporučil server plný těchto informací Zkrotimeenergie.cz.

Jelikož Hladík prezentoval v otázce energetiky i plány, které by realizoval jako ministr, zodpovídal v závěru Interview dotaz, zda věří, že se stane ministrem životního prostředí: „Jestli budu ministr, nebo nebudu, bude záležet samozřejmě na novém prezidentovi republiky,“ pousmál se Hladík s tím, že lidovci počkají, jak nová hlava státu v této věci rozhodne.

Kvůli korupční kauze privatizace brněnských bytů, v rámci které se policie zajímala i o Hladíka, byl řízením ministerstva pověřen vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Hladíka do funkce navrhl na konci roku premiér Petr Fiala (ODS). Zeman ho ale odmítl jmenovat.

Velmi tenká hranice...

Prezidentu Miloši Zemanovi nevadí, že je kandidát na ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) náměstkem na tomto úřadu. Zopakoval důvody, proč ho odmítl do funkce ministra jmenovat. Za jeden z hlavních považuje to, že mu policie prohledala kancelář a zabavila počítač. Zeman v rozhovoru na serveru Blesk.cz argumentoval i obsahem policejních protokolů, které se vyšetřování Hladíka týkají.

Má Hladík již od policie jednoznačnou zprávu, že se jej vyšetřování dále týkat nebude? „Byl jsem na policii 19. října, od té doby mě policie nekontaktovala, žádné informace nemám. Nejsem ani obviněn, ani obžalován,“ řekl.

„Kde vnímáte hranici, že politik při nějakém problému může zůstat, a kdy už by měl odejít?“ zajímal se moderátor Daniel Takáč. „To je strašně obecná otázka, doufám, že se ještě dostaneme na zdroje povolenek,“ řekl Takáčovi, který jej ujistil, že pro toto téma už prostor nebude, jelikož pořad za chvíli končí. „Tak je to velmi tenká hranice. Pro mě osobně je to to, jestli politik říká jasně a transparentně pravdu. Já jsem se snažil říkat, jak to bylo, od začátku,“ doplnil Petr Hladík.

Psali jsme: Možnost pozvání cizích vojsk Fialovou vládou. Takto hlasovalo ANO, Babišovi voliči, bouří Okamura Fiala trvá na jmenování Hladíka: Prezident má respektovat návrh na ministra, je to v ústavě Zeman sdělil Fialovi, proč Hladíka nejmenuje. Nejde jen o kauzu z radnice Další Hladíkův brněnský kostlivec. Město šlo na ruku jeho kamarádovi. „Shoda okolností,“ říká

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama