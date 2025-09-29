Koudelka: Slovensko ukázalo cestu. Po volbách navrhnu stejnou ústavní změnu i u nás

Jsou státy po vstupu do Evropské unie vůbec ještě suverénní?
To především záleží na jejich vedení. Jak moc se umějí postavit bruselskému diktátu. Robert Fico i Viktor Orbán to umějí. Nově je ve slovenské ústavě výslovně uvedeno, že Slovenská republika si zachovává svrchovanost především ve věcech národní identity tvořené zejména základními kulturně-etickými otázkami, které se týkají ochrany života a lidské důstojnosti, soukromého a rodinného života, manželství, rodičovství a rodiny, veřejné morálky, osobního stavu, kultury a jazyka, jakož i rozhodování o věcech s tím souvisících v oblasti zdravotnictví, vědy, výchovy, vzdělávání, osobního stavu a dědění.
Jdete k volbám?
Na tom však není nic protievropského. Evropská unie uznává pojem národní identity členských států. V úvodních Společných ustanoveních Smlouvy o Evropské unii je uvedeno: „Unie ctí rovnost členských států před Smlouvami a jejich národní identitu, která spočívá v jejich základních politických a ústavních systémech včetně místní a regionální samosprávy.“ I Ústavní soud v Brně pro Čechy, Moravu a Slezsko zdůraznil svrchovanost státu faktem dominance jeho ústavy, když uvedl: „v případě jasného konfliktu mezi domácí ústavou a evropským právem, který nelze zhojit žádnou rozumnou interpretací, musí mít ústavní pořádek České republiky, zejména jeho materiální ohnisko, přednost.“
Hojně se uvádí, že nově slovenská ústava zná jen dvě pohlaví – muže a ženu.
Ano. Slovenská republika uznává jen biologicky určené pohlaví muže a ženy a ústava zaručuje rovnost mezi mužem a ženou při odměňování za vykonanou práci. Slovensko odmítlo ve svém právním řádu módní teorie o tom, že se člověk může prohlásit, za co chce. Pro slovenský stát a právní řád je člověk mužem nebo ženou, nic jiného. Je to prosté a samozřejmé.
Kritikům slovenské ústavní změny se nelíbí, že změna chápe rodičovství a rodinu tradičně, tedy jako soužití matky, otce a dětí. Co vlastně nově slovenská ústava obsahuje?
Ústava zakazuje obchod s dětmi. Zakazuje se dohoda o porození dítěte pro jiného. Rodiči dítěte jsou matka a otec; matkou dítěte je žena a otcem je muž. Slovensko již v roce 2014 za druhé vlády Roberta Fica v ústavě stanovilo, že manželství je svazek muže a ženy, tedy vyloučilo stejnopohlavní manželství. Nyní doplnilo zákaz smluv o porodu dítěte pro jiného. Je znemožněno získání dítěte jinak, než přirozeným početím nebo osvojením. Jde o povýšení dosavadního zákonného příkazu na úroveň ústavní, když již slovenský zákon o rodině výslovně prohlašoval za neplatné smlouvy odchylující se od zásady, že matkou je žena, která dítě porodila.
Dále ústava definuje rodičovství jako postavení muže-otce a ženy-matky. Zakazuje se možnost rodičovství dvou mužů nebo dvou žen. Ústava posiluje práva rodičů rozhodovat o výchově dětí, a to nejen vůči školám, ale i všelijakým neziskovkám snažících se ve školách ovlivňovat děti z pohledu své ideologie bez souhlasu a někdy i vědomí rodičů.
Když už něco bylo v zákoně, má smysl to dávat do ústavy?
Smysl povýšení určitého zákonného pravidla na ústavní úroveň je v tom, že budoucí vládní většina nemůže obyčejným zákonem, jen nadpoloviční většinou poslanců, ústavní pravidla měnit. K případné změně je třeba získat třípětinovou ústavní většinu, tedy i část opozice. Rozdíl mezi zákonnou a ústavní normou není v obsahu právní normy, ale v její právní síle a trvalosti v čase.
Slovenská ústavní novela se nelíbí různým politickým neziskovkám. Proč?
Slovenská ústava posiluje rodiče, když stanoví, že výchovu a vzdělávání dětí v oblasti formování intimního života a sexuálního života je možné uskutečňovat jen se souhlasem zákonného zástupce, tedy rodičů. A to je správné. Ne stát nebo neziskovky, ale rodiče mají rozhodovat o výchově dětí.
Proč je slovenská ústavní změna tak moc u nás kritizována?
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Jsem zděšen z toho, že naši katoličtí biskupové kritizují opozici, ale ne vládní strany, které chtějí zavést asistovanou sebevraždu, stejnopohlavní manželství a podporují zabíjení dětí před jejich narozením, což je v rozporu s katolickou vírou i naukou církve. Robert Fico pro katolické hodnoty na Slovensku touto ústavní změnou učinil mnohem více, než biskupové Čech a Moravy a lidová strana dohromady. Proto také ústavní změnu podpořilo opoziční slovenské Křesťanskodemokratické hnutí.
Je slovenská novela příkladem i pro nás?
Novela slovenské ústavy z 26. 9. 2025 vychází z principu svrchovanosti státu, kterou Slovensko neztratilo ani vstupem do Evropské unie. S tím se pojí i přednost jeho ústavy před právem Evropské unie. Slovenská ústavní změna je plodem sebevědomého státu a ochranou přirozenosti. Je to vzor i pro Čechy, Moravu a Slezsko. Po volbách chci navrhnout tutéž ústavní změnu jako poslanec SPD, pokud mi voliči na jižní Moravě dají důvěru.
autor: Karel Výborný