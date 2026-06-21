Jednat s Ruskem? V Evropě zatím žádná shoda

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Na konci summitu francouzský prezident Macron novinářům řekl, že jakékoli mírové rozhovory se budou primárně týkat vojenských schopností a bezpečnostních záruk pro Ukrajinu. Costa by mohl hrát roli, řekl Macron, ale „nemůže zastupovat (státy EU), když jsou v sázce bezpečnostní záruky“. O slovech francouzského prezidenta informovala agentura Reuters.
„Merz poukázal na to, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se již dohodl na klíčových bodech pro možná jednání s Moskvou v tzv. formátu E3 – Francie, Německo, Británie – což pobouřilo další lídry, jako je italská premiérka Giorgia Meloniová, protože v těchto jednáních zůstala stranou,“ rozvedla myšlenku agentura Reuters.
Lotyšský premiér Andris Kulbergs upozorňoval, že nemá cenu zkoušet otevírat diplomatické kanály s Ruskou federací, dokud Rusko o diplomatická jednání fakticky nestojí.
Irové nebo Španělé to však vidí jinak.
„Otevření kanálu není podle nás chybou,“ řekl irský premiér Micheál Martin. Španělský premiér Pedro Sánchez také podpořil Costu a uvedl, že otevření diplomatického kanálu bylo nezbytné.
Nizozemský premiér Rob Jetten patří do skupiny politiků stojících mezi těmito dvěma tábory. Nizozemský předseda vlády uvedl, že s Ruskem bude třeba jednat, ale teď to podle jeho názoru nelze.
„My jako (Evropa) se budeme muset zamyslet: co je nakonec v sázce, pokud skončíme u toho jednacího stolu? Je stále příliš brzy na to, abychom určili, kdo by mohl být tím evropským vyjednavačem,“ řekl novinářům na summitu.
Ukrajinci mezitím hledají další cesty, jak přežít. Server Kyiv Post upozornil,že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil o novém systému obrany proti dronům.Podle nejvyššího vojenského velitele Ukrajiny Oleksandra Syrského se nově vyvíjený systém osvědčuje i v simulovaných bojových podmínkách.
„Naším úkolem je zajistit, aby se ruští okupanti seznámili s jejich schopnostmi přímo na bojišti,“ řekl Syrskyj.
Nasazení nových obranných technologií se shoduje s počáteční fází komplexní reformy systému vojenského personálu Ukrajiny. Reforma zavádí smlouvy na dobu určitou, revidované odměňování na frontě a rámec pro budoucí propuštění ze služby.
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Zelenskyj navíc promluvil ke svým spoluobčanům a naléhavě je požádal, aby se snažili zůstat v bezpečí, protože Rusové připravují další masivní úder na různá místa na Ukrajině.
„Dnes večer a v nadcházejících dnech prosím, berte poplachy před náletem obzvláště vážně: Rusové se připravili na nový masivní úder. Prosím, buďte v bezpečí. Rusové válku neukončují, i když všechny návrhy k tomu, všechny realistické formáty a skutečné příležitosti – vše je již dávno na stole a Putin se musí rozhodnout ve prospěch diplomacie a normálního míru. Náš návrh na setkání – návrh Putinovi – na přímý a upřímný dialog ve formátu Ukrajina–Rusko s podporou partnerů – náš návrh stále platí. A je důležité, aby válka nakonec skončila mírem,“ prohlásil Zelenskyj před příchodem neděle.
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