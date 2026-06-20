Cenzura se vrátila. V Německu nepustí film o migrantech

Německý režisér Uwe Boll opět rozvířil prach. Jeho nový akční thriller Citizen Vigilante (Občanský hlídač) s Armiem Hammerem v hlavní roli byl v jeho rodné zemi zablokován před distribucí. Německá regulační organizace FSK odmítla filmu udělit jakékoli věkové hodnocení. Boll to označuje za záměrnou cenzuru kvůli tématu migrace, vigilantismu a extrémnímu násilí. Film přitom v USA vychází tento víkend (19.–20. června 2026) prostřednictvím Quiver Distribution.
Příběh sleduje Američana Sanderse (Armie Hammer), který žije v Evropě a je frustrován selhávající justicí a rostoucí kriminalitou, podle filmu často spojenou s migrací. Po brutálním útoku na jeho blízké se stává samozvaným vykonavatelem spravedlnosti. Cílí na zločince i zkorumpované úředníky. Jeho činy ho promění ve virálního hrdinu na sociálních sítích, ale přitahují pozornost Interpolu. „Chtěl jsem natočit opravdu šílený film, takový obžalující film o tom, jak ztrácíme naši kulturu,“ řekl Boll v rozhovoru pro Deepest Dream. Inspirací mu byly reálné případy, jako hamburgské hromadné znásilnění z roku 2016. „Situace se znásilněním v mém filmu vychází z tohoto případu... Nemůžete předpokládat, že každý, kdo přijde do země, je skvělý,“ dodal režisér.
FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft) je organizace, která přiděluje věková omezení filmům pro ochranu mládeže. Pokud obsah glorifikuje násilí nebo porušuje základní principy, může odmítnout jakékoli hodnocení – což prakticky znemožňuje běžnou kinodistribuci. V případě Citizen Vigilante se tak stalo. Boll se odvolal k vyšší odvolací komisi, ale prohrál poměrem 6:2. „Ratingový systém nám odmítl udělit hodnocení, takže teď ho můžete vidět jen tak, že si dovezete Blu-ray z Rakouska nebo Švýcarska. A myslím, že to udělali schválně. Bylo to záměrné rozhodnutí o cenzuře. Najal jsem právníka, abych si stěžoval, ale prohráli jsme v poměru šest ku dvěma, protože mi bylo řečeno, že film podněcuje k násilí proti migrantům,“ citoval Boll v rozhovoru pro Daily Telegraph. Režisér situaci vnímá v širším kontextu: „Teď vám říkají, že pokud jste konzervativní v čemkoli – sociálně, sexuálně, politicky –, jste nacista. Ale tak to teď prostě je.“
Žánrově Citizen Vigilante zapadá mezi thrillery jako je americký Death Wish, britský Harry Brown či ruský Major Grom. Podobné filmy staví už desítky let na protagonistech, jako osamělých vlcích, které zradily demokratické instituce.
Žánrově Citizen Vigilante zapadá mezi thrillery jako je americký Death Wish, britský Harry Brown či ruský Major Grom. Podobné filmy staví už desítky let na protagonistech, jako osamělých vlcích, které zradily demokratické instituce.
Natáčení probíhalo v Chorvatsku, konkrétně v Záhřebu – Boll tuto lokaci zná a chválí její filmovou infrastrukturu. Filmování začalo 27. ledna 2025 a skončilo 3. dubna 2025. Kameru měl na starosti dlouholetý Bollův spolupracovník Mathias Neumann, střih Ethan Maniquis. Film původně nesl pracovní název The Dark Knight, ale Warner Bros. zaslal cease-and-desist dopis, takže byl přejmenován na Citizen Vigilante. Natáčení mělo neformální, nezávislý charakter – hodně ručních kamer a rychlý pohyb bez velkých jeřábů či kolejí. „Ten neformální styl se táhl celým natáčením,“ popsal proces Arnie Hammer. Boll o výběru Hammera řekl: „Podíval jsem se kolem sebe a uviděl Armieho Hammera. Předtím si dal pauzu, ale chtěl se vrátit a je skvělý herec. Je to opravdová hlavní hvězda. Mohl by hrát Jamese Bonda během chvilky. Tak jsem ho kontaktoval a měl jsem štěstí, protože byl v těžké situaci. Pro mě nebylo těžké říct: ‚Podívej, najmu tě. Vrátím tě tímhle filmem.‘“
Uwe Boll (61 let) je známý svou provokativní povahou už desítky let. Proslul adaptacemi videoher (House of the Dead, Alone in the Dark), které kritici nenáviděli. Čelil svým kritikům výzvami k boxerským utkáním, používal daňové úlevy k financování filmů a po pauze se vrátil s ještě ostřejšími tématy. „Jsem nacista, jsem rasista a nikdy bych neměl smět točit filmy...“ tak ironicky parafrázuje nálepky, které na něj občanskoprávní aktivisté lepí kvůli novému snímku.
Zatímco v Německu je film de facto nepřístupný běžným divákům, v USA ho od 19. června uvádí Quiver Distribution v omezené kinodistribuci a na VOD. Autoři vidí v celé kauze důkaz současného absurdního politického klimatu v Evropě.
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