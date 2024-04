Krym, Donbas. „Lidem by to nevadilo.“ Tak prý Trump urovná Ukrajinu

Americký prezident Donald Trump již několikrát prohlásil, že ví, jak by v případě svého znovuzvolení prezidentem urychleně ukončil válku na Ukrajině. Jak by toho chtěl docílit? Americký deník The Washington Post s odkazem na anonymní zdroje tvrdí, že se Kyjev bude muset vzdát Krymu či části Donbasu. „Nemají ponětí, o co jde a co se stane,“ komentovala však tato tvrzení mluvčí prezidentské kampaně Trumpa. On sám nedávno k řešení konfliktu naznačil, že má pro Putina a Zelenského nachystáno sdělení, které není určeno uším zbytku světa.

reklama

Anketa Kdo byl vaším favoritem ve druhém kole slovenských prezidentských voleb? Peter Pellegrini 98% Ivan Korčok 2% hlasovalo: 4147 lidí zmínil například na konci předloňského března a později upřesnil, že by se snažil s Ruskem před napadením Ukrajiny uzavřít dohodu.



Právě dohodu Trump zmiňuje i jako řešení války na Ukrajině v současné době a v posledních měsících již několikrát zopakoval, že by dokázal mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou vyjednat do 24 hodin. A to po svém zvolení ještě před nástupem do funkce. „Dokonce i teď, kdybych byl prezidentem, bych byl schopný vyjednat ukončení této strašlivé války do 24 hodin,“ vyjádřil se Trump v lednu loňského roku i několikrát poté.



Jak by Trumpovo ukončení války na Ukrajině vypadalo? Americký deník The Washington Post píše, že by bývalý prezident podle lidí obeznámených s plánem zatlačil na Ukrajinu, aby se vzdala některých svých území ve prospěch Ruska. Rusku by prý musela podstoupit poloostrov Krym a pohraniční oblast Donbasu.

Fotogalerie: - Rozlučka s Trumpem

Poradci Trumpa v zahraničněpolitických otázkách jsou nejvíce zhrozeni podle amerického listu rizikem pro americké zájmy ze strany Číny a zdůrazňují nutnost hledání způsobů, jak zvrátit rostoucí závislost Ruska na Číně, pokud jde o vojenskou, průmyslovou a hospodářskou pomoc. Rovněž se mají vyjadřovat pro omezení rozšiřování Severoatlantické aliance (NATO).



Trump podle anonymních poradců, s nimiž plán probíral, vyjádřil přesvědčení, že si chtějí Rusko i Ukrajina zachovat tvář, ale zároveň mají zájem o východisko z konfliktu. The Washington Post doplňuje, že podle osoby, která o tom měla s Trumpem hovořit, by „lidem v některých částech Ukrajiny nevadilo, kdyby byli součástí Ruska“.



Někteří zahraničněpolitičtí experti naopak v takovémto mírovém plánu vidí riziko ve zlegalizování násilného narušení mezinárodně uznávaných hranic a prezidentského kandidáta od takovéhoto řešení odrazuje i část jeho příznivců. Republikánský senátor Lindsey Graham, jenž Trumpa podporuje, se netají tím, že o Ukrajině s exprezidentem často hovoří a zdůrazňuje, že Putin za agresi „musí zaplatit nějakou cenu“ a nemůže z ní vyjít jako vítěz.

Fotogalerie: - Odhalení Trumpa

Mluvčí Trumpovy kampaně Karoline Leavittová upozornila, že tvrzení, které článek The Washington Post o plánech Trumpa přinesl, jsou pouze spekulacemi a „pocházejí z nejmenovaných a neinformovaných zdrojů, které nemají ponětí, o co jde a co se stane“. „Prezident Trump je jediný, kdo mluví o zastavení zabíjení,“ dodala.



V březnovém rozhovoru s komentátorem Sebastianem Gorkou pak sám Trump odmítl spekulace o plánu také blíže komentovat. Pro Zelenského a Putina má mít nachystáno sdělení, které není určené uším zbytku světa. „Každému z nich řeknu určité věci, které bych neřekl zbytku světa, a proto vám nemohu říct o moc víc,“ pronesl.



Bývalý poradce pro národní bezpečnost USA exprezidenta Baracka Obamy podle amerického deníku spekulace kolem Trumpova plánu komentoval s tím, že Trumpův „postoj představuje jasné a aktuální nebezpečí pro bezpečnost USA a Evropy“. „Nevysvětlitelný a obdivný vztah bývalého prezidenta Trumpa k Putinovi spolu s jeho bezprecedentním nepřátelstvím vůči NATO nemůže Evropě ani Ukrajině dodat důvěru v jeho jednání s Ruskem,“ dodal.

Fotogalerie: - Konference o Ukrajině

Právě Obamu přitom Trump v souvislosti s válkou na Ukrajině také často zmiňuje. „Pamatujete si, co jim (Ukrajincům, pozn. red.) poslal Obama? On jim posílal deky a polštáře!“ pravil Trump například na jednom ze svých mítinků v březnu 2022, když hovořil o tom, že to byl on, kdo poslal Ukrajině na obranu javeliny, zatímco od Obamy Kyjev podle něj dostával akorát „deky“.

Psali jsme: „Ochránit před voliči i před Trumpem.“ Podpora Ukrajiny má být nezrušitelná Třetina Američanů věří, že Bidenovo vítězství zfalšovali... Ben Kuras o korespondenční volbě Tady vede Trump, tam taky. V 6 klíčových státech poráží Bidena ,,Je mi jedno, co se stane s Ukrajinou.” Katastrofální zpráva z USA

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.