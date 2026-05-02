Macinka štípl Koláře: Na summit pojede místo Pavla Landovský

Premiér Andrej Babiš v diskusním pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova oznámil, že bývalý velvyslanec při NATO Jakub Landovský bude nově vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Alianci. Dohodli se na tom v pátek.
Babiš vyzdvihl Landovského zkušenosti z oblasti obrany a dodal, že očekává, že Česko splní cíl výdajů na obranu ve výši 2 procent HDP, případně i více.
Novinku o jmenování Jakuba Landovského sdílel na síti X také poradce prezidenta Petr Kolář.
Na Kolářův příspěvek následně reagoval ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé).
„Tak to nejspíš s námi pojede na summit NATO,“ vzkázal ministr Kolářovi o Landovském a rýpl si tak ještě do situace okolo účasti prezidenta Petra Pavla, když naznačil, že místo něj by mohl jet právě nově jmenovaný zmocněnec Jakub Landovský.
Tak to nejspíš s námi pojede na summit NATO…??— Petr Macinka (@petr_macinka) May 2, 2026
Macinka tak pokračuje v dobírání si Pražského hradu i Petra Koláře. Koncem dubna na Facebooku sdílel vulgární výrok, který podle svých slov zaslechl v restauraci na Slovensku, mířený právě na Koláře.
„Kolář mu to dojebal, tak by som jej odjebal,“ sdílel Macinka vulgární výrok a připsal, že k tomu raději nebude nic dalšího dodávat.
Osobní i politické spory Macinky a Koláře se projevily už během konfliktu kolem nejmenování Filipa Turka ministrem. Macinka tehdy Kolářovi posílal ostré SMS zprávy, ve kterých hrozil tvrdým postupem, pokud prezident neustoupí. Pavel komunikaci zveřejnil a označil ji za vydírání.
