Kundra totálně vytočil Topolánka: Propásl jste příležitost držet hubu! Zdáním serióznosti je Respekt nebezpečnější než Agronoviny

Nelibě nese expremiér Mirek Topolánek jméno Taťány Malé (ANO) jako adeptky na post ministryně spravedlnosti. Na svém twitterovém profilu se pak pustil do křížku s reportérem Ondřejem Kundrou.

„Tak spravedlnost už nebude jenom slepá...“ poznamenal k nominaci Malé Topolánek.

„Vtipné by to bylo, kdyby ovšem za Vás nebyla u moci Renata Vesecká. Právě ta stanovila laťku opravdu hodně nízko,“ odvětil mu Kundra. Topolánek se však nedal. „Máte v tom opravdu bordel. Za mě byl Pospíšil. Vesecká byla jako NSZ proti Hvězdné pěchotě Zeman, Bradáčová a Ištván skvostná a nikdy by nepřipustila stávající stav. I Vy se se svým přiblblým aktivismem na současném marasmu podílíte. Propásl jste jedinečnou možnost držet hubu,“ sdělil Kundrovi.

Ten však ještě jednou kontroval. „Však víte, o kom mluvím. Je zajímavé, že chytrý a talentovaný politik jako Vy – a to nemyslím ironicky – není schopný aspoň trochu sebereflexe,“ poznamenal Kundra a popřál Topolánkovi hezké letní dny.

„Způsobili jste dnešní marasmus v justici odstřelením Vesecké a vytvořením mýtu Justiční mafie. Vyrobili jste Justiční juntu! Vesecká nebyla ‚moje‘. Zdědil jsem ji po socanské vládě. Nevím, o jaké sebereflexi mluvíte? Zdáním serióznosti je Respekt nebezpečnější než Agronoviny,“ zareagoval následně ještě jednou Topolánek.

autor: vef