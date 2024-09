Kupka práci, Jurečka ministerstvo. Hned přišel kopanec do Bartoše

Po včerejším oznámení vyhazovu Ivana Bartoše z čela Ministerstva pro místní rozvoj kvůli zpackané digitalizaci stavebního řízení se spekulovalo, jak si Bartošovu agendu vláda rozdělí. Dnes premiér oznámil, že DSŘ si pod sebe bere ministr dopravy Martin Kupka.

Marian Jurečka by měl prozatím převzít Ministerstvo pro místní rozvoj. „Přijal jsem výzvu pana premiéra, abych převzal dočasné krizové řízení MMR v případě, že se Piráti rozhodnou odejít z vlády. Důvodem je, že náš IT tým na MPSV se osvědčil při úspěšném vybudování klientské zóny Jenda, má největší kapacity a může s digitalizací pomoci,“ informoval na síti X ministr práce a sociálních věcí.

Následně si ještě rýpl do končícího Bartoše. Ten totiž zkritizoval analýzu, kterou nechal vypracovat právě Jurečka a podle níž je DSŘ v absolutním chaosu. Podle Bartoše ale ve skutečnosti nejde o žádnou analýzu, ale zjevně objednanou akci za účelem jeho vyhození z vlády.

„V médiích pobíhá údajně zdrcující ‚analýza‘ digitalizace stavebního řízení pro vládu, která mi měla zlomit vaz. Za prvé, není to analýza, ale pár narychlo spíchnutých bodů v powerpointové prezentaci, kterou představil podřízený ministra Jurečky ze SPOLU. Do rukou novinářů se dostala fakt bleskově, takže je namístě se ptát, jestli ji už chystali s vědomím, že následně poslouží jako odůvodnění mého ‚odejití‘ z vlády,“ spekuluje Bartoš.

Ve zmíněné prezentaci jsou podle něj navíc očividné nesmysly. „Pak jsou v prezentaci věci, které jsou prostě mimo, třeba kolik vývojářů teď na systémech pracuje. Určitě to není pět nešťastníků, kteří jsou na všechno sami. Máme na to desítky lidí a potvrzují to i smlouvy. Sami jsme chtěli doplnit tým pro řízení, jak uvádí prezentace. Stejně tak velkorysých 12 až 18 měsíců na dokončení systémů není realistický odhad. Smysl to dává, pouze pokud se měla prezentace dostat ven…,“ pokračuje ve spekulacích končící ministr.

V médiích pobíhá údajně zdrcující “analýza” digitalizace stavebního řízení pro vládu, která mi měla zlomit vaz.



Podle Jurečky se ukazuje, že Bartoš si nedokáže přiznat žádné chyby, a i proto byl odvolán. „Základ řešení problému je si přiznat, že problém existuje. To se nestalo. Vláda od Ivana Bartoše nedostala ŽÁDNÝ plán a harmonogram oprav. Součástí pirátských konspiračních teorií mezitím už nejsou jen politici a média, ale i IT experti, kteří několik týdnů analyzovali DSŘ,“ nechápe Jurečka.

