Kvanta stížností na Českou televizi. Řvaní a štěkání moderátorů na hosty. Patrně je někde něco špatně, říká radní Lipovská

V poslední době začala Českou televizi sledovat více. „Dlouhodobě sleduji zejména publicistickou tvorbu ČT. Na co nemám čas ani potřebu, je sledování filmů a seriálů. V poslední době také stále častěji srovnávám ČT se zahraničními médii,“ uvedla.



Nespatřuje však, že ČT přinášela nějaký obsah, který by nezvládla přinést jiná stanice. „Neexistuje nic, co má Česká televize a nemohl by to mít nikdo jiný,“ řekla. Veřejnoprávnost se dle ní může vysvětlovat dvěma způsoby, ten, na nějž narážela, se týkal financování. Veřejnoprávnost uvedenou v zákoně považuje za samozřejmost. Fotogalerie: - Druhé čtení rozpočtu

Kdyby jednoznačně zákonem stanovené povinnosti ČT plnila, pak by, dle ekonomky, na televizi zřejmě nechodila kvanta stížností. Dodává však, že nelze ani říct, že by ČT povinnosti neplnila. Většina zaměstnanců veřejnoprávní televize, dle ní, ke své práci přistupuje naprosto svědomitě.



Upozorňuje, že zde nemáme přesně vymezenou nezávislost a objektivitu, a tak ji vnímají odlišně zaměstnanci televize, ale i diváci. „Televizi tedy netvoří jen zaměstnanci, ale i diváci,“ říká. Sama si myslí, že je u ČT stále co zlepšovat.



Co se týče zahraničních médií, upozorňuje, že si nedovolí hodnotit poměry například v Polsku či v Maďarsku. „Pravidelně čtu britské deníky Guardian a Financial Times, a vždycky se nejenom divím, ale i zlobím, jak referují o České republice,“ připojila. Jde o často zkreslený pohled tím, z jakých zdrojů čerpají. To se dle ekonomky může dít i právě u Polska či Maďarska. Fotogalerie: - Stojím za ČT

Největší vášně u České televize budí zejména publicistika. Česká televize by, dle Lipovské, měla zejména usilovat o pluralitu faktů. Některé pořady České televize nesprávně pracovaly s fakty, což i televize sama přiznala. „Část společnosti má dojem, že se dávají jednostranné, specifické názory, nikoli pravda,“ uvedla.



Ke kritice upozornila, že se stávají chyby, jako skákání do řeči či zvyšování hlasu od moderátorů. „Nelíbí se mi, když se v době koronavirové krize moderátoři doslova a do písmene naučili řvát a štěkat na své hosty, kdy z tónu hlasu či z kladení otázek bylo naprosto jasné, že moderátor onoho hosta považuje za méně žádoucího než někoho jiného,“ pronesla.



„Zapneme-li Českou televizi a vidíme-li, že dochází ke školení hosta, pak je patrně někde něco špatně,“ poukázala na jeden z nešvarů moderátorů veřejnoprávního média. Fotogalerie: - ČT fašistům nedáme

S Janou Bobošíkovou, která je známa svou klíčovou rolí při vzniku někdejší tzv. televizní krize, hodlá ekonomka některé věci týkající se ČT konzultovat. „Určité věci ohledně České televize ano, protože má nezměrné množství zkušeností z této oblasti. Samozřejmě se však budu radit i s dalšími lidmi,“ odhaluje.



Stýkat se nadále hodlá i s mluvčím prezidenta Jiřím Ovčáčkem. „Pro mě je to dobrý kamarád. Že je prezidentův mluvčí, to mě zajímá ze všeho nejméně. Raději bych byla, kdyby nezastával žádnou veřejnou funkci, vzniká tím řada překážek. Vážím si ho, je to slušný člověk,“ pronesla.



Hospodaření ČT je průhledné „jak pro koho“. „Česká televize má dobře zpracovaný archiv všech dokumentů,“ poukázala na hospodaření. Problémem však je, že čísla v dokumentech jsou agregovaná. Lipovská by byla ráda, aby veřejnost znala i přesnější informace o financích ČT. Hodnotit však hospodaření televize bude až po důkladném přezkumu. „Já se zaberu do účtů,“ slíbila jeden ze svých plánů na léto.



Celý rozhovor s ekonomkou Hanou Lipovskou můžete zhlédnout zde:

