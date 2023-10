Láme se to? Kyjev hledí s obavami na Slovensko i na USA

Projevuje se únava Západu z Ukrajiny? Politické zemětřesení v USA, polské výroky o tom, že vláda ve Varšavě se teď zaměří na posílení své armády, Britové varují, že ubývá munice, kterou lze poslat Ukrajině a slovenské volby, které Robert Fico vyhrál mimo jiné s heslem „už ani náboj Ukrajině“ opravdu naznačují, že by se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se svými ministry měl začít znepokojovat.

Velká Británie a další spojenci v NATO varují, že pomalu dochází vojenské vybavení, kupříkladu munice, kterou lze odeslat na Ukrajinu. A pokud chce Západ dál podporovat Ukrajinu, měl by navýšit zbrojní produkci.

Britské upozornění přichází v atmosféře, kdy vláda v Polsku těsně před říjnovými volbami oznámila do světa, že v tuto chvíli nebudou na Ukrajinu posílat další zbraně, protože prioritou vlády ve Varšavě bude posílení vlastní armády.

A do třetice nastal v USA nevídaný politický otřes, když část republikánů politicky popravila předsedu dolní komory Kongresu, čímž zařídili to, že Ukrajina alespoň dočasně přišla o americkou podporu, protože v dohodě o prozatímním financování veřejné správy v USA, demokraté s republikány nezahrnuli prostředky na pomoc Ukrajině. Prezident Biden v této souvislosti vyslovil určité obavy.

Znamená to, že podpora pro Ukrajinu slábne? Tuto otázku si položil server katarské televize Al-Džazíra. A hned nabídla odpověď analytičky Evropského politického centra Teony Lavrelašvili, podle které může současná situace naznačovat, že dosavadní spojenci Ukrajiny budou otevření k hledání „pragmatického řešení“ konce války.

Sean Hanley, docent komparativní středoevropské a východoevropské politiky na University College London, serveru Al-Džazíra řekl, že vláda v Kyjevě bude s obavami sledovat odklon slovenské vlády od vojenské podpory svého východního souseda, „protože to signalizuje, že mezi spojenci nastupuje ukrajinská únava“. Nemluvě o tom, že v zemích, jako je Bulharsko či Chorvatsko, jsou proruské nálady ještě výraznější než momentálně na Slovensku.

Lavrelašvili dodala, že u Fica nakonec také převládne v diplomatických záležitostech pragmatický přístup i když navenek bude rétoricky ostrý.

„Pozorovatelé také říkají, že Slovensko s největším rozpočtovým deficitem eurozóny, který letos činí téměř 7 procent hrubého domácího produktu (HDP), potřebuje fondy EU na modernizaci a obnovu, což znamená, že se Fico může dvakrát rozmyslet, než přitíží Bruselu,“ upozornil server katarské televize.

A je třeba dodat ještě jednu věc.

Ačkoli Fico volby jasně vyhrál se ziskem 23 procent hlasů, koaliční vláda ještě není definitivně ustavena. Od prezidentky Zuzany Čaputové Fico dostal 14 dní na jednání o koalici. Fico si může vybrat mezi větším počtem potenciálních koaličních partnerů a je otázka, co jim nabídne, případně co budou požadovat za vstup do vlády.

A na Slovensku ještě stále existuje teoretická možnost, že vznikne vláda bez Smeru Roberta Fica, kterou by mohl sestavit Michal Šimečka coby lídr Progresivního Slovenska. Tato strana skončia ve volbách druhá s 18 procenty hlasů a matematicky může získat většinu ve stopadesátičlenném slovenském parlamentu. I když tady by šlo o vládu názorově poněkud různorodou, protože by v ní na jedné straně seděli liberálové z Progresivního Slovenska na jedné straně a zarytí konzervativci z Křesťansko-demokratického hnutí (KDH) na straně druhé.

Slovenský server Pravda.sk uvedl, že Šimečka by v rámci sestavování koalice mohl přepustit post předsedy vlády lídrovi třetí nejsilnější strany Hlas Peteru Pellegrinimu.

„Šimečka sice opakuje, že post premiéra patří nejsilnější straně v rámci koalice, ale ne moc přesvědčivě. Pokud se bude chtít dohodnout, tento post bude muset zřejmě obětovat. Pokud je pro PS Směr a návrat Fica takovým nebezpečím, musí být při koaličních jednáních flexibilní,“ uvedl server.

A pak je tu ještě poměrně nevyzpytatelný Igor Matovič se svým hnutím Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. Získal takřka 9 procent hlasů, ale v předchozím volebním období ukázal, že jako koaliční partner umí všechny ostatní politické hráče zaskočit.

