Landa na vrcholu. Album Minový pole jede, 177 tisíc za pár dní

Hudební skladatel Daniel Landa se ve své nové písni snaží vybídnout lidi k zamyšlení, jak velký mají ve skutečnosti média vliv na společnost. „Hou! Hej hou! Jsme v reality show, usmějte se do kamery, paní! Poté, co vás vyděsili apokalypsou, ochrání vám spaní z vašich daní,“ zpívá Landa v textu písně.

Poukazuje na to, jak jsou lidem doslova médii vymývány mozky, aby nasávali negativní informace, které brali za svou jedinou pravdu, často s cílem odvést pozornost od důležitých témat skutečně se dotýkajících jejích běžných životů.

Lež a pravdu nepoznáš, i když to bije do očí, dobrá rada nad zlato se proměnila v buzeraci.

Všichni vědí všechno, a když ne, tak vymyslíme, vždyť jsme na poušť u Bagdádu speciální odborníci.

Netřeba se vláčet pískem, my už vám to vysvětlíme, kdo jsou hodní obránci a kdo jsou ti zlí útočníci,“ zpívá Landa dál ve své písni.

V textu Landovy písně také posluchači slyší slova o tom, jak jsou manipulováni a sledováni. „Agentury zformátujou hlavy, žer, co ti servírujou zprávy“ nebo „jsme reality show, zamávej nám, kamera tě snímá, v zadku s GPSkou chcípni, ať nezhoršuješ klima“.

Za pouhých prvních šest dní Landův videoklip Reality show trenduje na YouTube a počet jeho zhlédnutí dosahuje 177 tisíc, jeho comeback v podobě nově vydaného alba a písně Reality show se mu zatím daří znamenitě, tomu ostatně nasvědčují i stovky kladných ohlasů pod videoklipem. „Tak takhle písnička by zasloužila primetime na ČT. Úžasná je, díky!“ zní jedna z mnoha nadšených reakcí.

Landa, který ostře kritizoval značnou část médií včetně těch veřejnoprávních v období covidu, si v novém albu nebere rozhodně servítky. Nabádá lidi, aby vzali v úvahu hledat i jiné zdroje informací vztahujících se k tématům, která nejvíce rezonují v české i zahraniční společnosti, jako jsou například rusko-ukrajinský konflikt či klimatické změny.

Danielu Landovi současná doba připomíná minové pole, proto jeho album nese stejný název, album představuje v ucelené formě skladby vydané v poslední době, jakými jsou Anička Malinová, Blanický manifest, Ukolébavka či Hoří horizont, a v albu tak zaznívá silné spektrum písní, které připomínají naše dějiny či kritizují poměry v posledních letech.

Fotogalerie: - Národní umělci před ministerstvem



„Skuteční hrdinové povstávají z řad těch úplně nejobyčejnějších lidí. Pro většinu současné rozmazlené populace se staly velké hrdinské příběhy jen známým datem, povědomou historickou událostí. Jenže za každou takovou událostí se skrývají hluboké příběhy obyčejných lidí, jako jsme my, a jejich osobní pocity plné touhy, strachu, smutku, lásky i bolesti. Ta nejvíce známá jména jsou však jen vrcholky ledovce, které se tyčí nad obrovským množstvím dalších, v rámci dějin více či méně bezejmenných, bez jejichž nenápadného, avšak nemenšího hrdinství by se velké události jen těžko odehrály,“ uvedl Landa pro Musicserver.cz k připomínce nepříliš známé hrdinky našich dějin, jíž byla Anna Malinová – přítelkyně Jozefa Gabčíka, která jej ukrývala před útokem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, po němž byla zavražděna nacisty v koncentračním táboře Mauthausen.

V albu zaznívá i kritika nedávných tvrdých restrikcí, které v Česku zavedl kabinet expremiéra Andreje Babiše (ANO). „Kde skončí hrdý občan státu, kterého právě smetli k zemi? Svoboda, oběť atentátu, možná se sejdem za mřížemi. Slyšíte nás, my nejsme děti, už toho máme plný zuby!“ bouří se v protest songu „Blanický manifest“, vydaném poprvé již na začátku roku 2021, zpěvák Daniel Landa společně se zástupci nejvýznamnějších českých hudebních skupin, jimiž jsou zpěvák Josef Vojtek ze skupiny Kabát, zakladatel skupiny Divokej Bill Vašek Bláha, zpěvák Čechomoru František Černý a další.



„Ptám se, jak je můj řetěz dlouhý. V mlhách se skrývá vysvětlení. Povstat, nebo zavraždit svý touhy,“ zpívá se v písni, kde například pochodovaly děti v rouškách.

Kromě zmíněných písní Landovo album obsahuje také tracky Dneska mám volno, Hlavolam, Poslední nula, Ukolébavka, Hoří horizont ’93, Domnělý spasitel a skladba Minový pole. Landa připojil, že je jeho přáním, aby si Minový pole lidé poslechli v celku „od začátku až do konce“.

