Langšádlová zpražila. Zeman je bezpečnostní riziko, za odposlechy buďme rádi. A přidal se pirátský senátor

reklama

Úvodem představil moderátor Václav Moravec volební model. V srpnu by volby dle Kantaru vyhrálo ANO s 25,7 procenta před koalicemi Pirátů a STAN, obě by dostaly 21 procent. Mandáty by měly i SPD, Přísaha a KSČM. ČSSD by se ziskem 3,5 procenta zůstala za branami Poslanecké sněmovny.

Jak důležité je podle vicepremiéra Havlíčka spojenectví mezi prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem (ANO)? „Takto se to nedá říct. Prezident má pravomoci na to, aby kombinoval nejrůznější varianty, nicméně vládu musí postavit premiér a do značné míry to je hlavně v rukou voličů, kteří rozdávají karty. A potom se nějakým způsobem s těmi kartami musí hrát, podle toho, jak to dopadne,“ poznamenal Havlíček. Spojenectví je však podle Moravce důležité, když prezident „ignoruje dvě opoziční koalice, pokud by předběhly hnutí ANO, a říká jasně, že to bude politické hnutí či strana, která skončí na prvním místě“. „Na tom se mi nezdá nic úplně zvláštního. On toto říká už více jak rok. Já osobně rovněž jsem názoru, že takzvané vzdorkoalice jsou trošku šidítkem a je to takové lízátko přes alobal, byť má hezký název a hezké logo, a ti voliči z toho musí být zmateni,“ uvedl Havlíček. Koalice by se podle jeho slov měly vytvářet až po volbách.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nejsme žádným lízátkem přes alobal. Jsme naprosto legitimním uskupením středopravicových stran, které mají program. A tak, jak se setkávám s našimi voliči, tak nás jako žádné lízátko přes alobal nevnímají,“ odvětila Langšádlová.

Bezpečnostní riziko v podobě prezidenta

Chování prezidenta po volbách je pak podle jejích slov naprosto nevyzpytatelné. „Prezident se stal bezpečnostním rizikem a nemůžeme vyloučit vůbec nic, co udělá. Ale náš ústavní systém je nějakým způsobem postaven a opravdu rozhodnou voliči. Dvě možnosti má prezident, ale třetí možnost má předseda Poslanecké sněmovny. Když se podaří to, že voliči – a já je o to moc prosím – zvolí demokratické bloky, to znamená SPOLU a skupinu Pir/STAN, ty budou mít většinu v Poslanecké sněmovně, tak ani prezident nemůže zabránit tomu, aby v tom třetím kole byla vláda, která bude mít jmenovaného premiéra předsedou Poslanecké sněmovny, aby získala důvěru Poslanecké sněmovny,“ podotkla Langšádlová a zkritizovala mimo jiné současnou vládu za zadluženost. „Potřebujeme změnu a my předkládáme skutečně dobrý program,“ zmínila dále Langšádlová.

Ing. Lukáš Wagenknecht BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Senátor Pirátů Lukáš Wagenknecht se domnívá, že je reálné, aby koalice Pirátů a STAN po volbách dosáhla 25 procent. „Doufám, že druhá koalice ji také dosáhne, abychom společně dokázali přinést změnu,“ podotkl Wagenknecht. Své pak řekl ke vztahu premiéra i prezidenta. „Ukazuje se, že pan premiér je slabý premiér ve vztahu k panu prezidentovi. Je to zřejmé, například ve vztahu k panu Koudelkovi, máme ho jmenovaného nejmenovaného... To je vlastně takové mafiánské řízení tajných služeb,“ podotkl Wagenknecht. „Myslím si, že kdokoliv je pod reálným tlakem a může být v reálu odvolán, tak nemůže tu pozici vykonávat standardně. Je to narušování standardního fungování institucí, a je to špatně,“ dodal.

Psali jsme: Koudelkovo fízlování prezidenta. Zeman udeřil na BIS, velmi tvrdě

Prezident republiky Miloš Zeman přitom dnes v rozhovoru pro Blesk.cz zaútočil na fungování BIS a obvinil tajnou službu a jejího ředitele z odposlouchávání sebe sama. Řekl také, že je na premiéra naštvaný za to, že Koudelku jmenoval i po 15. srpnu. „Je zapotřebí tady uvést důvody této naštvanosti. Před několika lety mě jeden vysoký důstojník BIS informoval o tom, že pan Koudelka nařídil odposlouchávání mého nejbližšího okolí. A tedy i mě, protože odposlechy probíhají přes mobilní telefony. Já, jak víte, mobilní telefon nemám. Takže když se s těmito spolupracovníky bavím, tak jsem odposloucháván i já. Tak jsem o tom informoval pana premiéra, posléze pan premiér za přítomnosti pana kancléře mně sdělil, že odposlechy zastavil, ale nebyla to pravda, protože z útrob BIS jsem se opět dozvěděl, že odposlechy pokračují,“ uvedl Zeman. „BIS odposlouchává i prezidenta republiky,“ zdůraznil Zeman.

Zemanova slova ohledně BIS

„Slyším to teď prvně, ale mám ten dojem, nejsem si tím úplně jistý, že premiér ani vláda nemohou nařídit zastavení jakéhokoli aktu, které bezpečnostní služby dělají,“ míní Havlíček. Potvrdil tak slova premiéra Andreje Babiše (ANO), jež uvedl pro ČTK, že vláda a premiér nemají kompetenci k povolování a zastavování odposlechů.

Mgr. Helena Langšádlová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Která politička je nejlepší? Pekarová Adamová (TOP 09/SPOLU) 1% Maláčová (ČSSD) 2% Černochová (ODS/SPOLU) 0% Schillerová (ANO) 42% Majerová Zahradníková (Trikolora/TSS) 24% Richterová (Piráti/PirSTAN) 0% Konečná (KSČM) 15% Šojdrová (KDU-ČSL/SPOLU) 6% Šafránková (SPD) 10% hlasovalo: 15571 lidí

„Demokracie stojí na institucích a na ochraně institucí. Je jedno, jestli je to Ústavní soud, policie, armáda, Česká televize, nebo BIS. Zkrátka my nemůžeme připustit, aby takovýmto způsobem byly zpochybňovány tyto klíčové instituce, u kterých alespoň podle mých informací opakovaně došlo k obviňování ze strany prezidenta – a nikdy tato obvinění nebyla prokázána, je to zkrátka destabilizující...“ dodala Langšádlová, že by v tuto chvíli měla zasednout komise, jež je k celé věci stanovená, na kontrolu BIS, a měla by se tématem zabývat.

Wagenknecht pak vyjádřil souhlas s Langšádlovou, že bychom neměli zasahovat do standardního fungování institucí. „Je zcela evidentní, že v okolí pana prezidenta jsou lidé, kteří jsou spojeni s ruským vlivem,“ domnívá se pak Wagenknecht. „Jsme pod palbou hybridní války. Rusko a Čína vede hybridní válku formou dezinformací. Není to pouze v České republice, je to v celé Evropě. Piráti jsou pod největší palbou dezinformací,“ podotkl a začal vyvracet některé dezinformace týkající se migrace.

Rusko v tendru

Řeč pak byla i o tendru na Jadernou elektrárnu Dukovany. „Dukovany jsem se zabývala několik měsíců, vy jste byl mezi těmi, pane vicepremiére, kteří bojovali za to, aby Rusko zůstalo v tendru. Já jsem přesvědčena, že jste měl plány i na to, aby Rosatom vyhrál,“ podotkla Langšádlová.

„To nemůžete myslet vážně,“ odvětil Havlíček. – „Můžu,“ míní Langšádlová. Havlíček tak chtěl po poslankyni TOP 09 důkazy, že měl v plánu, aby Rosatom vyhrál. „Jsem o tom přesvědčená na základě toho, že jste zkrátka... Tady toto je stanovisko pracovní skupiny těch třech zpravodajských služeb, NÚKIBu, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra, kde dlouhodobě, jednoznačně, já budu citovat, pane premiérem, je napsáno: Za optimální a jediný skutečně bezpečný postup pro zajištění bezpečnostních zájmů státu v souladu s dokumenty schválenými vládou, protože my jsme celou dobu chtěli, abyste dodržovali dokumenty schválené vládou, požaduje pracovní skupina neoslovit v tendru uchazeče i finančníky citované ve vládních dokumentech jako rizikové. To je Rusko a Čína,“ citovala Langšádlová. Havlíček však chtěl konkrétně, jak že to plánoval ten Rosatom.

„Ano, je to tak, že vy jste opravdu – a je to tady opakovaně – ten tendr byl napsán pro Rosatom, i z hlediska kapacity toho jaderného zdroje. Tam samozřejmě vy jste zkrátka na základě tohoto měli od počátku jasně říct, že Rusko a Čína se nezúčastní tendru,“ rozčílila se Langšádlová, že celé to bylo směřováno k tomu, aby Rosatom vyhrál, na základě zadání Hradu. „Těch informací tady byla celá řada,“ dodala.

Havlíček odvětil, že Langšádlová dokázala, že celou věc nepochopila ani ekonomicky, ani technologicky. „Kapacita 1200 MW, do které mimo jiné jdou dneska všichni tři uchazeči, Jižní Korea, Spojené státy i Francie, tak ano, i Rusko mělo kapacitu 1200, tak ta byla stanovena s ohledem na maximum, protože se více nedá ochladit,“ poznamenal Havlíček. „Co se týká vlastního tendru. To, že já bych chtěl, aby vyhrál Rosatom, je úplný nesmysl. Já jsem chtěl jako zástupce průmyslu, aby byl férový tendr, na základě kterého zabezpečíme nízkou cenu a na základě kterého zabezpečíme dobré technologie. A v tom tendru jsme předpokládali, že se bude zdravě soutěžit a že tam budou soutěžit všichni ti, kteří budou mít kvalitní technologie,“ vyloučil Havlíček, že by požadavky v tendru byly chystány tak, aby byly ušity na míru Rosatomu.

Psali jsme: Hrušínský? „Ubožák.“ „Dotační loudil, hrdě podepsal antichartu!“ Po včerejším výlevu je zle. Reagují politici i Klausův muž Šimon Pánek doufá. Tálibán vládne, ale Člověk v tísni tam snad bude smět zůstat... Zprávy o násilnostech Asociace CK žádá vyjmutí Bulharska ze seznamu zemí s vysokým rizikem nákazy Finance obcí a krajů jsou ve skvělém stavu, pochvaluje si ministryně Schillerová

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.