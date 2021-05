Lékař Hnízdil bez respirátoru burcuje ostatní: Čas petic skončil. Nadešel čas občanské neposlušnosti!

O tom, jak jsou současná řešení covidu-19 špatná, mluvil na serveru Kupředu do minulosti lékař Jan Hnízdil. „Veškerá kapacita je vržena na testy. A to už je obrovský průmysl, který, myslím, by bylo těžké zastavit – průmysl testů a respirátorů. Dovezla se toho obrovská spousta, a musí se to vyexpedovat,“ říká. Naopak se dle něho zapomíná na podporu praktiků. Odmítá nosit respirátor, podle něho dlouhodobé nošení škodí zdraví.

Doktor Hnízdil by zastavil testování s argumentem, že testy nemají vypovídací hodnotu, ale všechno na nich stojí. „Skutečně to číslo reálně nevypovídá o tom, jaká je situace. Pokud je prováděn test, tak na něj musí navazovat to, že daného člověka musí vidět jeho doktor, který zjistí, jestli je jenom pozitivní, nebo už nemocný, nebo nakažlivý. A pak provést další testy, například na pověstné protilátky, upřesnění, odběry, prohlídka člověka. To je možné, ale na to tady už vůbec není čas, ani prostor," vysvětluje.

„Veškerá kapacita je vržena na testy. A to už je obrovský průmysl, který, myslím, by bylo těžké zastavit – průmysl testů a respirátorů. Dovezla se toho obrovská spousta, a musí se to vyexpedovat,“ dodává s tím, že za ním chodí pacienti, kteří mají kvůli respirátorům dýchací potíže, nemluvě o kožních problémech.

Prý už ministra zdravotnictví i hlavní hygieničku informoval o svém podezření, že v respirátorech se lidé intoxikují kysličníkem uhličitým. „Když sleduji lidi kolem sebe v MHD, že zatímco do doby covidu tam živě mobilovali, dívali se a komunikovali, tak teď pospávají, jsou vyčerpaní,“ říká lékař s tím, že respirátor také brání tomu, aby člověk částice viru vydechl a tím se jich zbavil. V respirátoru podle zjištění z internetu je mnohonásobně větší než povolená koncentrace kysličníku uhličitého. Když o tom však ministerstvo i hlavní hygieničku zpravil, odpovědi se mu nedostalo.

„Ozval se nám jakýsi docent z ČVUT, kterého to zaujalo, a hned si ze zahraničí objednal nějakou špičkovou aparaturu, detektor, a už provedl první pokus. A zjistil, že v respirátoru je až 9000 jednotek kysličníku uhličitého s tím, že bezpečná hranice je 1500. Ale to nikoho nezajímá, ministerstvo vůbec neřeší, co může celodenní, nebo vlastně mnohaměsíční používaní respirátorů způsobit se zdravotním stavem lidí,“ stěžuje si Jan Hnízdil a dodává, že ministerstvo má kapacity něco takového zjistit.

Vadí mu také přístup, který se razí, že vláda jde proti tomu, aby lidé byli aktivní: „Seďte doma a s nikým se nestýkejte. Když jdete ven, nasaďte si respirátor a čekejte na vakcínu. Žádná aktivita. Nedělejte vůbec nic. Nic nesmíte, a my to všechno zařídíme za vás. Počkejte si na tu vakcínu. My vám ji dáme. A až vám ji dáme, tak bude líp, budete žít jako dřív.“ Podle něj se jedná o iluzi, a žít jako doposud právě není možné.

Co se týče diskuse o lécích, které mají s covidem pomoci, Hnízdil míní, že nejdůležitější je schopnost těla se samo uzdravit, tedy že by lidé měli pečovat o své zdraví a o svou imunitu. Ale pokud už se lék jako ivermektin nebo isoprinosine podává, měl by o tom podle Hnízdila rozhodnout praktický lékař. „Ale podívejte se, kam směřuje veškerý finanční potenciál. Ten se zase vrhá na velké nemocnice, a to nejcennější, linie praktických doktorů, je na okraji zájmu,“ povzdechl si.

Hnízdil také hovořil o selhání médií, což prý souvisí s tím, kdo je vlastní. „Takže oni musí často vyhovět nevyslovenému nebo jenom naznačenému. Chrání tedy pana majitele, nebudu jmenovat, všichni víme. A pak pochopitelně média zneužívají a využívají strachu, protože to, co přitahuje pozornost, jsou šokující informace,“ konstatoval.

Podle lékaře je třeba do budoucna výrazně omezit spotřebu, pečovat o životní prostředí, kultivovat mezilidské vztahy a převzít zodpovědnost. Zároveň si ale uvědomuje, že tento program ve volbách neuspěje a že mnohem lépe uspěje politik, který prohlásí, že to není chyba lidí. Covid podle něj může posloužit i jako zástěrka předchozích problémů, například že se dluhy svedou na řešení nemoci.

Pokud jde o to, kdy se obyvatelé dočkají tzv. doby pocovidové, Hnízdil měl problém už se slovesem „dočkat se“, protože naznačuje, že by se mělo čekat. „Myslím, že dneska už skončil čas petic a interpelací, protože, jak se ukázalo, je to úplně k ničemu. Dneska už nadešel čas skutečně občanské neposlušnosti a obrany – ale obrany zákona. Tady skutečně by lidé teď měli hájit právo, protože to, co vláda provádí, je v rozporu s právem,“ říká a navrhuje, aby lidé podávali trestní oznámení a hájili ústavu.

Současně soudí, že lidé se politikům odevzdali sami a řekli: „Starejte se o naše zdraví, tady máte naše svobody.“

„Naservírovali jsme jim to na zlatém podnose, a to by byli na hlavu padlí, kdyby toho nevyužili. A oni toho využili,“ říká lékař, podle kterého teď bude záležet na tom, kolik lidí si odpovědnost převezme zpátky. Sám říká, že nechce, aby se o něho stát staral, umí se postarat sám. Změna v jeho očích může přijít jen zezdola. „Nemůžeme čekat, že se objeví nějaký vůdce, politik, guru, spasitel, který to za nás udělá. Může to být sebemoudřejší člověk, ale musí mít dostatečnou podporu, a hlavně zájem,“ říká doktor Hnízdil.

Odpor se má projevit tak, že lidé nebudou respektovat nařízení. „Je přece nesmysl, aby zdravý člověk nosil venku respirátor. Vždyť lidé potřebují do lesa, dýchat venku. A když nyní vidím, jak se po ulicích plouží vyděšené děti v respirátorech, tak to je naprosto v rozporu se zásadami medicíny,“ míní s tím, že ministerstvo nemůže nařizovat něco, co škodí zdraví. Svěřil se, že kvůli svému odmítnutí nosit respirátor byl již několikrát vykázán. „Když mě zastaví policie, tak se nenechám testovat, odmítnu to, a půjde to k soudu. Ať pak ministerstvo nebo ten, kdo tyto zákazy nařizuje, dokáže, že jsou důvodné, účinné a efektivní. Lidé musí bránit právo a zákon, jednak svá individuální práva a svobody, ale i zákony a ústavu, které garantují práva a svobody celostátně,“ uzavírá Jan Hnízdil.

