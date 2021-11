Lékař z ostravského pekla pro PL: Byl jsem pro dobrovolné očkování, ale teď jsem to přehodnotil

reklama

Současná vlna covidu dosahuje už stejné síly jako letos na jaře. Znovu evidujeme v některé dny více než sto úmrtí a řada nemocnic hlásí zcela zaplněné kapacity. Do zdravotnických zařízení opět nastupuje armáda. Podle názorů mnoha lidí ze sociálních sítí či z internetových diskusí však vláda stále přešlapuje na místě a její opatření jsou prý absolutně nedostatečná. Lidé ale kritizují i nastupující novou vládu, která je údajně málo razantní, protože své politické soupeře netlačí k odpovědnějším krokům. Například ke komentáři Martina Čabana k přijatým vládním opatřením proti covidu na portálu Seznam Zprávy napsal diskutující Drahomír Hron: „Po dvou letech covidových šaškáren a příživnictví, nebyl nikdo z tzv. odborníků schopen nastavit systém tak, aby pokryl covidovou vlnu bez nutnosti lockdownu, který vede jen k inflaci a bídě. Proč by lidé měli věřit opatřením, která nefungují?“

Podobně se pak vyjádřila i respondentka Naděžda Petříková: „Od března do srpna 2020 se Babišova vláda jen vychloubala, že jsme ‚best in covid‘, jako by to bylo její zásluhou, když jsme si doma sami šili roušky. A září s covidem bylo pak tady v plné síle. Česko ‚zvítězilo‘ při boji s pandemií tím, že mělo téměř nejvíce nakažených v celé Evropě a taky skoro nejvíce mrtvých. Za osm měsíců se vystřídalo pět ministrů zdravotnictví! Jedinej, který tomu rozuměl, byl profesor Prymula, ale na toho nahráli posezení v hospodě a po měsíci ho potom vyrazili.“

Dále pak diskutující David na facebooku napsal k „duelu“ na ČT24 mezi ministrem zdravotnictví v demisi Adamem Vojtěchem a jeho nastupujícím kolegou profesorem Vlastimilem Válkem toto vyjádření: „Nový pan ministr mě moc nepřesvědčil. Jen voláním k odpovědnosti celé populace, aby začala dodržovat protiepidemická opatření a adresnými diskusemi s odpírači očkování covid v nejbližších týdnech určitě neporazíme. To je běh na delší trať. Je třeba si uvědomit, že cca 30 procent lidí odmítá už druhým rokem očkování a z toho polovina z nich jakákoliv protiepidemická opatření. Pánbůh s námi, pokud se politikové konečně neprobudí!“

Lékařští specialisté volají po razantnějších opatřeních

Snad nejpopulárnější epidemiolog v republice, Roman Prymula, či další známá osobnost, profesor Václav Hořejší, ale také řada jiných lékařských specialistů volají pro razantnějších, protiepidemických opatřeních. A už se nechali s tímto názorem vícekrát slyšet i v různých médiích. Z jejich slov vyplývá, že pokud současná vláda tvrději nezakročí, může to znamenat kolaps českého zdravotnictví. To potvrzují i praktikové z „první linie“, tedy z oddělení, kde se přímo léčí pacienti s lehčím nebo i s komplikovaným průběhem covidu-19.

„Situace u nás v nemocnici je už znovu velmi vážná a právě v těchto dnech k nám nastupuje asi 6 vojáků, aby nám mohli alespoň nějakým způsobem pomoci. Většinu lůžek máme obsazenou covidovými pacienty a bohužel tak musíme omezovat běžnou péči pro očkovanou populaci, která má i jiné zdravotní problémy. Nejvyšší počet covidových pacientů u mladších ročníků evidujeme právě z kategorie neočkovaných. Máme už také zkušenost s tím, že starší pacienti, jež jsou očkováni, mívají většinou lehčí průběh onemocnění než ti bez vakcinace. Ještě do nedávné doby jsem byl zastáncem dobrovolnosti při očkování, dnes jsem už ale svůj názor zásadně přehodnotil, jsem pro plošnou, povinnou vakcinaci všech dospělých lidí a nemělo by se to vztahovat jen na určité profese. Podporuji také vyhlášení nouzového stavu, aby se dala řada opatření přijmout ihned, abychom alespoň částečně přibrzdili v příštích týdnech tu současnou, mohutnou vlnu pandemie,“ konstatoval pro ParlamentniListy.cz. Rostislav Sojka, primář geriatrického a interního oddělení z Městské nemocnice v Ostravě na Fifejdách.

Někteří hejtmani by chtěli nouzový stav, žehrají na neochotu části populace

I když je současný pandemický stav, například co se týká počtu nakažených, ještě horší než na počátku letošního roku, vláda podle svých posledních vyjádření žádná tvrdší opatření nechystá. Nemíní zatím ani vyhlásit nouzový stav a hejtmanům nejpostiženějších krajů doporučuje vyhlásit jen stav nebezpečí. To ale například odmítl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO), který uvedl, že tato forma krizového stavu není vhodná pro řešení současné, rozjeté pandemie. I další významný člen hnutí ANO a zároveň i hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák by vyhlášení nouzového stavu podpořil. K současné krizové situaci se vyjádřil těmito slovy:

„Na jedné straně máme epidemiologická opatření, na straně druhé stojí ochota lidí je dodržovat a pomáhat pandemii zastavit. Po mé zkušenosti z předchozích dnů si začínám myslet, že za narůstající počet nakažených nemůže ani tak nedostatečnost epidemiologických opatření, ale právě jejich ignorování. Bohužel nebývá vzácností, že má třeba v kině nebo divadle správně nasazený respirátor jen zlomek lidí. Nekritizujme epidemiology nebo vládu, neukazujme prstem a nesvalujme vinu na své okolí. Začněme u sebe a svých blízkých, zkusme vzít část odpovědnosti za aktuální situaci i na sebe,“ konstatoval hejtman Vondrák a ještě doplnil:

„Jsem velký propagátor vakcinace. Očkování je nejúčinnější způsob, jak pandemii oslabit. Proto bych podpořil hlasy, které se už začínají ozývat ohledně povinného očkování pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách. Musíme chránit hlavně nejohroženější skupinu obyvatel, do které patří právě pacienti nemocnic, senioři a klienti sociálních služeb. Nebránil bych ani tomu, aby měli vakcinaci povinnou také policisté a hasiči nebo dokonce pedagogové. Pandemická situace nabrala v celé republice na neskutečných obrátkách a záchrannou brzdu nutně potřebujeme. Pokud se bude situace nadále zhoršovat, bude nezbytné vyhlásit nouzový stav, který pro řízení krize vytváří potřebný právní rámec.“

Nová vláda představila svůj anticovidový program, některé návrhy vyvolávají rozpaky

Politikové ze stran nové nastupující vlády se v první polovině závěrečného listopadového týdne zdržovali jakýchkoliv konkrétních prohlášení k nynějšímu vážnému pandemickému stavu s tím, že hlavní body svého programu k překonání masivní vlny nákazy představí ve středu 24. listopadu.

„Nebudeme šířit další chaos různými zavádějícími informacemi. Naše pětikoalice zveřejní stěžejní opatření, kterými chceme bojovat proti covidu-19 ve středu 24. listopadu. K tomu nás současná vláda svým konáním donutila,“ informoval Josef Pavlovič, který má za pirátskou stranu na starosti resort zdravotnictví.

Lídři nové pětikoalice pak skutečně ve středu představili svou krátkodobou i dlouhodobou koncepci, jak se s covidem v příštích dnech vypořádat. Některé jejich návrhy, jako například zvýšit kapacity testování jak u PCR, tak i u antigenních testů, a to i u lidí, kteří prodělali očkování už před 6 měsíci, většina komentátorů schvaluje stejně jako důraz na přeočkování třetí dávkou. Naopak rozpaky i přímo nevoli mezi veřejností vzbuzují apely na větší zodpovědnost lidí, které už rok a půl moc nefungují či přesunutí části odpovědnosti za rozšiřování pandemie na krajské hejtmany bez vyhlášení nouzového stavu a jiných opatření. Tak na to v jedné z internetových diskusí na webu Seznam.cz reagoval i respondent Jiří Augustin: „Nic nového nám neřekli! Takové řeči vedou od začátku pandemie, vždy znovu objevují Ameriku.“

Zástupci nové vlády také striktně odmítli povinné očkování, centrálně nařízené přesuny mediků či záchranných složek do nemocnic nebo uzavírání škol kvůli rozšířené nákaze. Jestli bude jejich koncepce skutečně účinná a pomůže srazit počty nakažených i úmrtí, se ukáže už v prvních měsících nového roku.

