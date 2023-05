Léky v Česku: Katastrofa na cestě. Úplná. Jde o Fialu a Pekarovou

reklama

Nedostatek léků, který zažíváme letos, by mohl být zcela zanedbatelným výpadkem proti tomu, co by nastalo, pokud by vypukl konflikt mezi Čínou a Tchaj-wanem. Lidé z branže mluví přímo o „totálním nedostatku“, kterého by se v takovém případě evropští spotřebitelé dočkali.

Napětí kolem Tchaj-wanu přitom v poslední době roste. A české politické špičky v tom rovněž hrají významnou úlohu.

Reakcí jsou vojenské manévry Číny, která ostrov stále považuje za své území.

Pokud by skutečně došlo ke konfliktu, mělo by to zásadní dopad na dodavatelské řetězce léčiv. Především by se narušením dopravních tras zcela rozpadla distribuce. Její význam jsme viděli za covidu, když nedostatek čipů ochromil evropský automobilový průmysl.

Navíc je celkem pravděpodobné, že EU by v takovém případě zkoušela na Čínu uvalit sankce podobně jako na Rusko. To by vyhrotilo obchodní vztahy a mohlo vést k dalšímu omezení dodávek. Podle farmaceutů by v takovém případě byl celý světový trh s léčivy obrácen na ruby.

Evropa je podle studií na lécích z Asie závislá ze tří čtvrtin své spotřeby. Z toho Čína sama zajišťuje 70 procent.

„Krize na Tchaj-wanu by mohla způsobit totální nedostatek některých léků,“ říká prezidentka společnosti Olon z Milana, která vyrábí farmaceutické přísady.

Čína vyrábí zejména neznačkové léky s příznivou cenou, které se obvykle používají v nemocnicích. Roste ale též její podíl na trhu s antibiotiky. Dominantním světovým producentem je u léků na krevní tlak nebo proti bolesti. Navíc ovládá trh s klíčovými přísadami pro výrobu penicilinu.

Naproti tomu Evropská unie vyrábí jen čtvrtinu produkce světového farmaceutického průmyslu. V roce 2000 to ještě bylo padesát procent.

Belgie v minulém měsíci vyzvala EU, aby se zaměřila na farmaceutickou soběstačnost. Evropská komise by měla navrhnout plán, jak se osamostatnit.

Představu, co by se mohlo odehrávat na světových trzích s léčivy, jsme si mohli udělat, když Indie za covidu zakázala vývoz paracetamolu. Rychle chyběl po celém světě. Naštěstí diplomatická intervence EU přiměla po nějaké době Indii změnit stanovisko, což spolu s docela vysokou úrovní zásob umožnilo zabránit nejhoršímu.

To by se v případě sankcionované Číny nejspíš nestalo.

„S léky je to jednoduché. Buď musíme mít dobré obchodní vztahy s Čínou, nebo bleskově začít stavět fabriky,“ shrnul Ondřej Dostál, specialista na zdravotnické právo.

A jak to tak na českém twitteru bývá, dozvěděl se v reakci: „Lézt do prdele někomu dalšímu jen kvůli lékům? To může jen posranej komunista.“

