Letná v číslech: 2–3 %. Nula mandátů

22.03.2026 9:31 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL) se na Letné tak nadchl, až schytal kritiku za porušení autorských práv. Jan Zahradil zůstal u strohé řeči čísel. Demonstranti by prý dohromady nedali ani jeden mandát ve Sněmovně. Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) radila premiérovi. Účastí na Letné se pochlubil Dominik Hašek. A novinář Jan Moláček děkoval.

Letná v číslech: 2–3 %. Nula mandátů
Foto: Hans Štembera
Popisek: Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost. Účastníci akce chtěli vyjádřit podporu demokracii

Sociální sítě o víkendu zcela ovládly reakce na demonstraci Milionu chvilek na Letné. Terčem kritiky se stal Marian Jurečka (KDU-ČSL), jenž záběry z protestní akce doprovodil písní Přejdi Jordán od Zdeňka Borovce a Zdeňka Marata, kterou nazpívala Helena Vondráčková.

 

 

„A já se pane exministře ptám: Máte svolení paní Heleny Vondráčkové a autorů písně Přejdi Jordán k tomu, abyste ji používal k politickému videu? Nemáte!“ zmínil na X Luboš Procházka, novinář a ředitel Nakladatelství Olympia.

 

 

„Je tady někdo, koho Martin Michal, alias Helena Vondráčková, nezažaloval? Mariane, gratuluji! Jsi jeden z posledních!“ zareagoval Vít Ulrich, lékař a zastupitel města Pardubice.

 

 

„Příští řádné volby se konají za 3,5 roku,“ vzkázal Zahradil demonstrantům

Bývalý europoslanec Jan Zahradil zhodnotil demonstraci v rovině strohých čísel. Připomněl, že v ČR je registrováno 8.253.316 voličů. Na Letné se sešlo něco mezi 2 až 3 % z nich.

 

 

„To nedává ani jeden mandát v PS (ani při přepočtu na loňskou volební účast, která byla 68,95 %). Příští řádné volby se konají za 3,5 roku. Tím bych to uzavřel,“ konstatoval Zahradil.

Fotogalerie: - Na chvilku na Letnou

Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...

Vyjádřila se také europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). „Pane Babiši, dnes vám čtvrt milionu lidí vyslalo jasný vzkaz. Chtějí zemi, která je bezpečná, svobodná a hrdá na své místo v Evropě. Mají pro ni vizi. A od premiéra očekávají totéž,“ poradila předsedovi vlády na síti X.

 

 

A dodala: „Nestačí jim báchorky. Nestačí jim rozeštvávání. Nestačí jim politika, jejímž vrcholem je radost, že sousedovi chcípla koza. Chtějí vládu, které jde o tuto zemi, nikoliv o vlastní prospěch. Otázka není, zda to slyšíte. Otázka je, zda vám to vůbec něco říká.“

Účastníci protestní akce se obávají rušení veřejnoprávní televize

Hokejista Dominik Hašek se pochlubil: „Tam někde mezi dalšími cca 300 000 lidmi, kteří odmítají dát zelenou vládě StBáka Bureše v zavádění rusských manýrů, rušení veřejnoprávní televize a rozhlasu, odmítání klimatické změny, snižování obranyschopnosti naší země atd. atd., jsem dnes stál.“

 

 

Novinář Jan Moláček demonstrantům děkoval. „Velký a pokorný dík všem občanům, kteří dnes hlasitě vyjádřili připravenost bránit nezávislá veřejnoprávní média. My, kdo v nich pracujeme, cítíme vůči vám obrovskou zodpovědnost. Uděláme vše, abychom jí dostáli,“ slíbil reportér ČT.

 

 

Přitom zrovna on je nyní trnem v oku kritikům vyváženosti ČT kvůli reportážím o větrných elektrárnách. Z úst kritiků zaznívá, že Moláček dává prostor hlavně developerům, zatímco lidi, kteří se brání tomu, aby jim větrníky vybudovali za domem, nálepkuje jako dezinformátory.

Zastat se jich hodlá senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. „České televizi se dnes nedá věřit. Což je s ohledem na to, že je to veřejnoprávní médium, poměrně tristní. Je proto jen správně, že přechází pod Nejvyšší kontrolní úřad, a proto je opět tolik povyku. Reportáž o větrných elektrárnách ještě bude mít dohru – osobně se toho ujmu, protože už toho mám prostě dost. Ta neobjektivita byla skutečně příšerná, bylo to spíše jako skrytá placená reklama pro výrobce, dodavatele a investory větrných elektráren. Úplně odsunula oprávněné zájmy řady obcí, měst a občanů. Třeba na úplné informace,“ uvedla politička.

