Leyenová v Davosu: Staré pořádky? Už ne. Je čas na novou Evropu

20.01.2026 20:37 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Davosu varovala, že Evropa čelí trvalým geopolitickým otřesům, na které musí reagovat zásadní změnou přístupu. Zdůraznila nutnost posílení evropské nezávislosti, investic do obrany i moderních technologií a připomněla, že návrat ke starým pořádkům není možný.

Leyenová v Davosu: Staré pořádky? Už ne. Je čas na novou Evropu
Foto: Twitter.profil Von der Leyenové
Popisek: Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Davosu zdůraznila, že Evropská unie považuje suverenitu států v Arktidě za danou a dává přednost spolupráci se Spojenými státy před konfrontací. Reagovala tím na opakované výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o možném odkupu Grónska, které je poloautonomní součástí Dánského království.

Podle šéfky Evropské komise lze bezpečnosti v arktickém regionu dosáhnout pouze společným postupem, a proto považuje za chybný záměr zavádět dodatečná cla vůči evropským zemím, které se proti Trumpovým plánům postavily. Varovala zároveň, že eskalace sporů mezi Evropou a USA by mohla vést k nebezpečné spirále napětí, ze které by těžili jejich protivníci.

Reakce Evropské unie má být podle von der Leyenové „nekompromisní, jednotná a přiměřená“. „Přistupovat k této věci ale musíme i strategicky. Proto pracujeme na balíčku podpory arktické bezpečnosti,“ dodala.

Hovořila také o nutnosti spolupráce se Spojenými státy na širší bezpečnosti Arktidy. Uvedla, že Evropská unie by v této oblasti mohla využít zvýšené obranné výdaje například k posílení evropských ledoborců. Zároveň zdůraznila, že EU chce na bezpečnosti arktického regionu spolupracovat i s dalšími spojenci z NATO, zejména s Velkou Británií, Norskem, Islandem a Kanadou.

Zdůraznila význam transatlantických vztahů slovy: „Považujeme obyvatele Spojených států nejen za naše spojence, ale také za naše přátele.“

Psali jsme:

V Davosu ostře promluvila o pokračující ruské agresi proti Ukrajině. Rusko podle ní po čtyřech letech neukazuje žádné známky ústupků. Žádné známky lítosti. „Žádné známky úsilí o mír,“ dodala, že Rusko naopak zintenzivňuje své útoky.

Upozornila také na každodenní dopady ruských útoků na civilní obyvatelstvo a infrastrukturu na Ukrajině: „To musí skončit. Chceme pro Ukrajinu mír.“

Současně ocenila snahy Spojených států o dosažení míru a zdůraznila další spolupráci s Washingtonem: „Oceňujeme roli prezidenta Donalda Trumpa, který prosazuje mír, a budeme úzce spolupracovat se Spojenými státy.“

Připomněla, že Evropská unie Ukrajinu podporuje nejen politicky, ale i konkrétními kroky. A přidala vzkaz světu – Evropa bude vždy stát po boku Ukrajiny, dokud nebude spravedlivý a trvalý mír.

Evropa se musí změnit spolu se světem

Současné geopolitické otřesy by podle šéfky Evropské komise měla Evropa využít jako příležitost k vybudování nové formy nezávislosti: „Geopolitické otřesy mohou a musejí pro Evropu sloužit jako příležitost.“

Vrátila se i k takzvanému Nixonovu šoku, aby ukázala, že náhlé geopolitické a ekonomické otřesy mohou Evropu posílit. Připomněla, že odpojení dolaru od zlata bylo pro Evropu tvrdou lekcí a impulzem k posílení vlastní ekonomické a politické moci. Podle ní toto varování platí i dnes, kdy Rusko bombarduje Ukrajinu a Spojené státy znovu pracují s cly.

Návrat ke starým pořádkům není možný a jedinou cestou je dlouhodobá změna a budování evropské nezávislosti. „Potřeba nové evropské nezávislosti není nová a ani reakcí na stávající dění ve světě, ale dlouhodobou strukturální potřebou,“ uvedla.

Přitom varovala před návratem ke starým pořádkům a vyzvala k trvalé změně evropského přístupu: „Pokud jsou změny trvalé, pak se i Evropa musí trvale změnit. Je čas chopit se této příležitosti a vybudovat novou, nezávislou Evropu,“ prohlásila Ursula von der Leyenová.

Evropa masivně zbrojí

Předsedkyně Evropské komise upozornila, že členské státy EU plánují do roku 2030 investovat do armády a zbrojení zhruba 800 miliard eur. Zdůraznila, že tempo změn je bezprecedentní. „V loňském roce jsme v oblasti obrany udělali víc než v předchozích desetiletích,“ uvedla.

Podle von der Leyenové si tohoto obratu všimli i investoři. Tržní hodnota evropských obranných firem se od roku 2022, kdy Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, ztrojnásobila.

Vyzdvihla význam moderních technologií a upozornila, že několik evropských startupů dosáhlo statusu jednorožců – tedy valuace přes jednu miliardu dolarů – díky vývoji softwaru založeného na umělé inteligenci, zpravodajských systémů z bojiště a pokročilých dronů s dvojím využitím.

Podle ní tyto firmy potřebují dostatečně velký domácí trh. Evropská unie proto připravuje návrh režimu „EU Inc.“, který má umožnit založení firmy kdekoliv v Unii do 48 hodin, plně online.

Psali jsme:


 

 

Zdroje:

https://www.reuters.com/world/europe/eu-commission-working-package-support-arctic-security-von-der-leyen-says-2026-01-20/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , Rusko , Ukrajina , USA , zahraničí , Grónsko , zbraně , Davos , Reuters , Leyenová

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s tím, že by Evropa měla výrazně posílit zbrojení a obranu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Ing. Jan Schiller byl položen dotaz

Pomoc Ukrajině

Jste pro pomoc Ukrajině, to i já. Jak se ale díváte na pomoc ukrajinským uprchlíkům zde? Podle mě mají mnohem víc výhod než občané ČR, kteří potřebují pomoc od státu. Ano, ti sice nejsou uprchlíci, ale měli by proto na tom být hůř

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pracovním románkům se opravdu daříPracovním románkům se opravdu daří Večerní nápoje výrazně podporující spánek i hubnutíVečerní nápoje výrazně podporující spánek i hubnutí

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Bouře ve Štrasburku: Nerudová se posmívá, pak ale ukázal záběry Dostál

19:11 Bouře ve Štrasburku: Nerudová se posmívá, pak ale ukázal záběry Dostál

V úterý začal před sídlem Evropského parlamentu ve Štrasburku protest zemědělců, kteří dávají najevo…