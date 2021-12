Lidé mi to píšou. Babiš na Hrad? Přišla akce

reklama

„Co ta prezidentská kandidatura, pane Babiši?" zeptal se Babiše moderátor. „Jéžiš, jsme tady u toho. Prosím vás, co se týče prezidentské kandidatury, každý se mě na to ptá, já říkám: budou Vánoce, budu s rodinou. To, že jsem vstoupil do politiky, nejvíc poškodilo moji rodinu a ona mi to vlastně nikdy ani neodpustila. Taky jsou na mě teď naštvaní, že vlastně jsem neskončil v říjnu. Musím to probrat s nimi, protože to je podle mě nejdůležitější, a jestli ta rodina bude akceptovat, nebude akceptovat, jak to bude, tak to se dozvíte," zmínil Babiš.

„Ale každý se mě na to ptá a já vám teď neumím odpovědět,“ podotkl se smíchem Babiš. „Ale názor rodiny bude nejdůležitější pro mě,“ dodal.

„Vy jste v Čau lidi říkal, že když lidé sesbírají dostatek podpisů...,“ snažil se mu připomenout moderátor, Babiš mu však skočil do řeči. „To nebylo v Čau lidi, to byla jedna soukromá odpověď v rámci aplikace Pojď do mě, takže každý, to je vlastně vox populi, geniální Železný kdysi založil televizi Nova a byly ty budky, takže já mám aplikaci Pojď do mě, oni mi tam nahrají videootázku a já odpovídám, a já jsem v jedné slabé chvíli, když už se ptali já nevím pokolikáté, tak jsem řekl: no, možná kdyby začali sbírat podpisy, tak bych o tom uvažoval. To byla chyba,“ dodal Babiš. A podpisy na podporu Babišovy prezidentské kandidatury se skutečně již sbírají, i když Babiš tvrdí, že o ně nežádal.

„Jsem poctěn, lidé mi píšou, ale to by nebylo moje přání. To je v podstatě, byl to návrh, ano, plno lidí by si přálo, abych kandidoval, ale znovu opakuji, že rozhodující názor pro mě bude názor mé rodiny,“ dodal Babiš.

„Hlavně se mě neptejte v lednu! Těch kandidátů na prezidenta je tolik, stále někdo, někteří už dělají kampaň, chodí do České televize bez toho, aby to oznámili, takže to jede, ti prezidentští kandidáti, je jich stále víc a je zajímavé, že i oslovují některé mé kolegy, aby jim dělali kampaň, takže určitě těch kandidátů bude strašně moc,“ zmínil Babiš, že se lidé mají ptát až v září. To bude mít jasno, zda do boje o Hrad definitivně půjde.

