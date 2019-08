Lidé se bojí nové spacákové revoluce v ČT. Oni tam vážně věří, že televize patří redaktorům, hrozí se radní Petrov

Novináři v České televizi jsou od 90. let minulého století nezávislí, a to na čemkoliv. Zdá se, že i na svých šéfech, míní Petrov. „V kultuře, která tam vládne, televize patří redaktorům. Označil bych ji za aktivistickou a konfrontační,“ říká člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, podle nějž nezávislost a svobodu médií obecně ovlivňuje především volba témat.

Zákon o veřejnoprávních médiích podle jeho mínění není špatný, ale potřeboval by kvalitní prováděcí předpis, který by upřesnil, v čem se projevuje ta veřejnoprávnost, popřípadě co už jí není. „K vydání podobných pravidel momentálně není politická vůle, protože by to mohlo vyvolat další spacákovou revoluci na Kavčích horách,“ podotýká s tím, že by rád inicioval nepolitickou expertní debatu, aby se toto téma otevřelo.

Své řekl i k aktuálnímu dění, jehož společným jmenovatelem je prý generační výměna. „Když se zeptáte třeba protagonistů spolku Milion chvilek pro demokracii a aktivních účastníků demonstrací jak (to změnit), tak tvrdí, že změna není na nich, protože nejsou politici. Jim se jen nelíbí, jak to je teď. Moje generace ... se ale ptá, co bude pak,“ podotýká Petrov a zmiňuje, že když šli před třiceti lety na Václavák oni, věděli alespoň, co chtějí – zrušení ústavního článku o vedoucí úloze KSČ a vypsání svobodných voleb.

Původní zdroj ZDE

autor: nab