Lidé tu útočí na Ukrajince, zuřila v televizi Černochová. Rajchl jí něco vzkázal

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží a politici různých stran putují z jedné televizní debaty do druhé. V jedné takové debatě na CNN Prima News se sešly i ministryně obrany Jana Černochová, ekonomka Markéta Šichtařová kandidující za SPD a Jana Maláčová coby lídryně kandidátky hnutí STAČILO! v Praze.
Maláčová se Šichtařovou se před kamerami mimo jiné vymezovaly proti ukrajinským uprchlíkům žijícím v Česku a Jana Černochová už to v jednu chvíli nevydržela a předvedla slovní explozi.
„Já tady chci upozornit na to, že je to strašně nebezpečné a že si opravdu, dámy, zahráváte s ohněm. Protože tady nezazněla jedna statistika, kterou já považuji za velmi nebezpečnou. Významně narostla kriminalita namířená proti cizincům. Bezpečnostní složky evidovaly za rok 2024 119 stíhaných osob u nenávistně motivovaných skutků. V 71 případech byli oběťmi útoků Ukrajinci. A to je díky tomu, jak vy se tady chováte. Jak vy tady vystupujete. Jakou nenávist do té společnosti zaséváte,“ vmetla ministryně obrany Maláčové se Šichtařovou.
Mgr. Jana Černochová
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
Když se tohle vystoupení dostalo k Jindřichu Rajchlovi, nenechal na Černochové nit suchou. Konstatoval, že se zbláznila.
„Paní Černochová, vy jste se definitivně zbláznila. Vy opravdu běžte kandidovat na Ukrajinu. Vy jste prodala tuhle zemi. 71 trestných činů, to je to šílené? To znamená jeden trestný čin za pět dní? Kolik trestných činů tady spáchají Ukrajinci vůči českým občanům? Kolik rvaček? Kolik neustálých potyček s bodnými zbraněmi tady máme na denním pořádku? Kdy dělají hluk a nepořádek do 4 do rána, že se naši lidé nemohou vyspat? A ještě jste za to obvinila nás, že my jsme tomu na vině? Ne! Jste tomu na vině vy, protože jste rozmazlili ty Ukrajince. Vy jste z nich tady udělali občany první třídy, první kategorie. A oni si myslí, že tady můžou absolutně všechno. To je ten hlavní problém. To je ten důvod, proč už jich mají naši lidé dost. A já vám teď a tady říkám, že vaše vláda, zaplať Pán Bůh, skončí a až nastoupí ta naše, tak ti Ukrajinci se tady roztahovat přestanou. V žádném případě nedopustíme, aby byli dál vnímáni jako občané, kteří jsou něco víc, než ti naši,“ zdůraznil Rajchl.
Rajchl má za to, že kvůli lidem, jako je Černochová, si mnozí Češi připadají jako cizinci ve vlastní zemi. Ale tato etapa prý končí, Rajchl nepochybuje, že končí „Fialová temnota“, jak nazval poslední 4 roky. Rajchl tvrdí, že po volbách nad Českem opět vyjde slunce.
autor: Miloš Polák