Lidé tu útočí na Ukrajince, zuřila v televizi Černochová. Rajchl jí něco vzkázal

26.09.2025 12:12 | Monitoring

„Vy jste z Ukrajinců udělali občany první třídy, první kategorie. A oni si myslí, že tady můžou absolutně všechno!“ Uchazeč o post poslance na kandidátce SPD Jindřich Rajchl se ostře pustil do ministryně obrany Jany Černochové.

Foto: Screen CNN Prima News
Popisek: Jana Černochová a Jindřich Rajchl na CNN Prima News

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží a politici různých stran putují z jedné televizní debaty do druhé. V jedné takové debatě na CNN Prima News se sešly i ministryně obrany Jana Černochová, ekonomka Markéta Šichtařová kandidující za SPD a Jana Maláčová coby lídryně kandidátky hnutí STAČILO! v Praze.

Maláčová se Šichtařovou se před kamerami mimo jiné vymezovaly proti ukrajinským uprchlíkům žijícím v Česku a Jana Černochová už to v jednu chvíli nevydržela a předvedla slovní explozi.

„Já tady chci upozornit na to, že je to strašně nebezpečné a že si opravdu, dámy, zahráváte s ohněm. Protože tady nezazněla jedna statistika, kterou já považuji za velmi nebezpečnou. Významně narostla kriminalita namířená proti cizincům. Bezpečnostní složky evidovaly za rok 2024 119 stíhaných osob u nenávistně motivovaných skutků. V 71 případech byli oběťmi útoků Ukrajinci. A to je díky tomu, jak vy se tady chováte. Jak vy tady vystupujete. Jakou nenávist do té společnosti zaséváte,“ vmetla ministryně obrany Maláčové se Šichtařovou.

Když se tohle vystoupení dostalo k Jindřichu Rajchlovi, nenechal na Černochové nit suchou. Konstatoval, že se zbláznila.

„Paní Černochová, vy jste se definitivně zbláznila. Vy opravdu běžte kandidovat na Ukrajinu. Vy jste prodala tuhle zemi. 71 trestných činů, to je to šílené? To znamená jeden trestný čin za pět dní? Kolik trestných činů tady spáchají Ukrajinci vůči českým občanům? Kolik rvaček? Kolik neustálých potyček s bodnými zbraněmi tady máme na denním pořádku? Kdy dělají hluk a nepořádek do 4 do rána, že se naši lidé nemohou vyspat? A ještě jste za to obvinila nás, že my jsme tomu na vině? Ne! Jste tomu na vině vy, protože jste rozmazlili ty Ukrajince. Vy jste z nich tady udělali občany první třídy, první kategorie. A oni si myslí, že tady můžou absolutně všechno. To je ten hlavní problém. To je ten důvod, proč už jich mají naši lidé dost. A já vám teď a tady říkám, že vaše vláda, zaplať Pán Bůh, skončí a až nastoupí ta naše, tak ti Ukrajinci se tady roztahovat přestanou. V žádném případě nedopustíme, aby byli dál vnímáni jako občané, kteří jsou něco víc, než ti naši,“ zdůraznil Rajchl.

Rajchl má za to, že kvůli lidem, jako je Černochová, si mnozí Češi připadají jako cizinci ve vlastní zemi. Ale tato etapa prý končí, Rajchl nepochybuje, že končí „Fialová temnota“, jak nazval poslední 4 roky. Rajchl tvrdí, že po volbách nad Českem opět vyjde slunce.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

Mě na tom rozčiluje jedna věc, zatímco Pávek se ve jménu Ukrajiny tváří bojovně, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusemravní bahno , 26.09.2025 12:43:56
Fiala ctnostně, Černochová agresívně a Lipánek přiblble, Ukrajinci tady nasáčkovaní vesele pijí, chodí po doktorech a pro dávky a vůbec si situaci na Ukrajině nepřipouštějí, jsou samý smích a chlast, zatímco výše uvedení úpí, jako kdyby se v Kyjevě narodili, těmhle je to jedno, se mi zdá. Máte někdo povědomí, kolik Ukrajinci posílají na obranu své země? Na obranu, tedy státu, nikoli domů. Pokud jich tu dělá 250 tisíc, jak lže Rakušan a každý jen poslal tisícovku měsíčně, je to tři miliardy ročně, dělají vůbec něco takového nebo americkou proxyválku s Ruskou federací financujeme jenom my? Asi jenom my, Ukrajinci vědí, že by to byly prachy propadlé peklu. Já je tu vidím v dobrém rozpoložení, snaze ve firmě platit co nejmenší daně a odvody, úsilí získat české občanství, hřmotném smíchu a přiťukávání si, zatímco naši hlupáci mluví o jejich situaci hlasem hrobovým, požadují po nás zvýšení financování jejich války a vůbec se chovají, jako kdyby se v náruči Bandery narodili. Jsou to nechutní renegáti a odrodilci, starají se o jejich blaho mnohem víc než oni sami, Emanuel Moravec by měl ze svých následovníků radost, nechutná banda!

