„Neumí anglicky, po skleničce vystupuje z OSN.“ Černochová napadena před kamerami

CNN Prima NEWS odvysílala další ze série televizních debat. Tentokrát z hlavního města Prahy. To znamená, že před televizními kamerami nechyběli Karel Havlíček (ANO), Jana Černochová (ODS), Markéta Šichtařová za SPD, Olga Richterová za Piráty, Jana Maláčová za Stačilo!, Boris Šťastný za Motoristy, a za STAN Karel Dvořák.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Karel Havlíček zdůraznil, že v politických funkcích musejí zasednout nezkorumpovatelní lidé. „Nemůže se stát to, že si politici ze Zlína přijeli porcovat Prahu,“ pravil Havlíček s tím, že se dívá kriticky nejen na STAN, ale také na politiky SPOLU. „Mafie si tady porcovala Prahu,“ zdůraznil Havlíček. Ten také připomínal, že kauza Dozimetr proběhla za primátorování Zdeňka Hřiba v Praze.
Olga Richterová Havlíčkovi doporučila, aby si hnutí ANO zametlo před vlastním prahem, protože v kauze Dozimetr figuruje i muž napojený na ANO. Konkrétně pan Šteffel. „Člověk Kláry Dostálové,“ zdůraznila Richterová.
Markéta Šichtařová odpověděla v širším kontextu. „Je třeba rušit zbytečné úřady a rušit zbytečné dotace, protože tam, kde jsou dotace, tam je korupce,“ pravila ekonomka kandidující za SPD.
Dvořák podotkl, že STAN se k této kauze postavil čelem a teď je na soudu, aby rozhodl v duchu hesla padni komu padni.
Jana Maláčová také tvrdě uhodila na celou koalici.
„Tato vláda neustále mluví o směřování na Západ, ale žádná jiná vláda neměla tolik korupčních kauz,“ vypálila Maláčová s tím, že nelze se halit do líbivých slov, je třeba svými činy prokázat, že korupce bude co nejméně. „Jsou v tom namočení všichni. Vždyť je v tom namočený i pan Pospíšil ze SPOLU. Ruka ruku myje. Tahle vláda dovedla organizovaný zločin do nejvyšších pater české politiky. Takhle to nikdy nebylo,“ rozčilovala se Maláčová.
Když se dostala ke slovu Olga Richterová, podotkla, že Piráti jsou jediným hnutím bez korupčních kauz, ale nemohou nést odpovědnost za to, co dělají ostatní.
Boris Šťastný naznačil, že část peněz z kauzy Dozimetr mohla plynout přímo politickým stranám.
Splachování je v Berlíně o polovinu levnější než v Praze
Kromě kauzy Dozimetr došlo i na otázku bydlení nejen v Praze.
„Motoristé říkají, že rychle stavět znamená také rychle a levně bydlet,“ zdůraznil Šťastný s tím, že výstavbu blokuje byrokracie, neefektivní území plánování a nařízení česká i evropská. Má prý na mysli především to, že EU prosazuje zelené střechy na domech, elektronabíječky v garáži, a to také znamená širší dveře, kdyby začalo hořet. „To se nedá uplatit,“ zdůrazňoval ve studiu Šťastný. Zdůraznil, že tohle všechno se musí zrušit.
Podle Maláčové je třeba, aby ve velkém stavěly stát, obce i družstva. „My chceme takto postavit čtyřicet tisíc bytů ročně a máme na to jasný plán. Máme na to čtyři zdroje,“ nechala se slyšet Maláčová. Stejně tak jsou podle ní dalším problémem prázdné byty držené spekulanty.
Šichtařová to tady viděla podobně a zdůraznila, že v Praze žije asi 1,4 milionu lidí a řada z nich jsou cizinci, někteří zde žijí i bez povolení. „Problémem je migrace,“ shrnula tuto rovinu problému.
Když dostala prostor Richterová, zdůraznila, že Piráti budou mít v příští sezóně jistě víc poslanců a dokážou lépe prosadit své plány a projekty, které budou fungovat. A tady se hned ozvala Jana Černochová a ta zdůraznila, že nejméně rok předem Bartoš jako ministr pro místní rozvoj věděl, že digitalizace stavebního řízení nebude fungovat. A přesto ten program spustil. Richterová okamžitě Bartoše bránila, že tam šlo o čerpání evropských dotací, a proto měl projekt digitálního stavebního řízení fungovat.
PhDr. Olga Richterová
„To je neuvěřitelné. Pan Ivan Bartoš ušetřil asi sto milionů, aby tady pak prodrbal 40 až 60 miliard,“ vypálil Havlíček.
„To není pravda,“ zvolala okamžitě Richterová. Ale Havlíček si trval na svém, že se Piráti možná snažili, ale dopadlo to jako vždycky.
Maláčová si ještě přisadila.
„Musí se přestat žvanit, což tahle vláda dělá neustále, a musí se začít bydlet, rotože kvůli tomu mladé rodiny nemají kde bydlet. Senioři také nemají kde bydlet,“ nešetřila kritikou vlády Petra Fialy Maláčová.
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
Dvořák uznal, že některé nesmyslné normy se daří rušit, ale je také třeba se na otázku bydlení dívat realisticky a říkat lidem pravdu. „Musíme především stavět. Jak v rovině soukromé výstavby, tak v rovině obecních bytů,“ zdůrazňoval Dvořák.
A tady se přihlásila Jana Černochová.
„Vznikne nová čtvrť Nové Letňany, což je ta čtvrť, kde chtěl Andrej Babiš nové administrativní budovy a stěhovat sem úředníky. My nové administrativní budovy nechceme. Těch máme v Praze dost. My chceme nové byty. A v Nových Letňanech to může být až padesát tisíc nových bytů,“ pravila Černochová, podle které je ale třeba v rámci tohoto projektu myslet i na školky a další nezbytnou infrastrukturu.
Mgr. Jana Černochová
Šichtařová žádala zrušení nadměrné regulace. Ale to není všechno. Znovu zmínila i migranty.
„Druhým mechanismem, jak zrychlit stavění nových bytů, je zrušení Green Dealu,“ vypálila Šichtařová s tím, že tzv. bezemisní byty stejně nelze uplatit. „Pokud provedeme revizi a nelegálně pobývající cizinci budou muset odejít do svých domovských zemí, tak se ta situace změní,“ slibovala.
Když dostala prostor Maláčová, konstatovala, že Česko nemůže vydávat pět procent na zbrojení. Část peněz chce armádě vzít a dát je na bydlení. Byty by podle ní stavěl státní holding jako další aktér, který nastoupí, jelikož nefunguje trh.
„Ach bože,“ povzdechla si v tu chvíli Černochová. A zdůraznila, že v současné bezpečnostní situaci nelze dělat to, co se dělalo celé roky, kdy se braly peníze armádě.
„Tady jsou mladí lidé, tak bych je prosil, aby si uvědomili, že vždycky, když spláchnou, tak je to vyjde o 50 procent dráž než v Berlíně. To beru v absolutních číslech,“ pravil v jednu chvíli Havlíček s tím, že toto také souvisí s bydlením.
U Chat Control politici našli shodu, u stíhaček F-35 už ne
Ve vysílání došlo i na tzv. Chat Control, to znamená kontrolu obsahu v chatovacích aplikacích. Tady se všichni politici shodli, že šmírování zpráv je bez souhlasu soudu nepřijatelné. „Tyhlety zákony mají sloužit jednoduše proto, aby se kontrolovali občané,“ vypálila Šichtařová.
Podle Borise Šťastného je Chat Control „čistokrevným zlem“, které je třeba odmítnout. Podle jeho názoru nejde o nic menšího než o plošné šmírování a šikanu obyvatel, známou již z dob vlády komunistů před rokem 1989.
V pohledu na ruskou agresi na Ukrajině a na vpád ruských dronů např. do Polska už se všichni neshodli.
„Musí se posilovat NATO, a to včetně USA, protože bez USA je NATO poloviční a možná i třetinové… Proto je důležité, aby tam Spojené státy stále sehrávaly důležitou roli,“ zdůraznil Havlíček. Posléze dodal, že americké stíhačky F-35 jsou kvalitní, ale z jeho pohledu není jisté, zda si je Česko může dovolit.
Černochová okamžitě kontrovala, že kromě Izraele všechny státy platí Američanům za stíhačky F-35 stejnou cenu. Ale nezůstala jen u toho.
„Rusko jedná silou a my musíme vůči Rusku jednat také silou. Nikdo z nás si nepřeje eskalaci problému, ale Rusko ten problém eskaluje. Tady probíhalo ruské cvičení, jehož součástí bylo využití i taktických jaderných zbraní,“ pravila ministryně.
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Anketa
Černochová se neudržela a podotkla, že Švédsko a Finsko po vpádu Ruska na Ukrajinu raději vstoupily do NATO. To podle Černochové jen ukazuje, jak důležité NATO je.
Na to konto vstoupila do debaty Jana Maláčová a nikoli poprvé konstatovala, že pět procent výdajů na armádu z HDP si nemůžeme dovolit. „Tahle vláda o obraně jen žvaní. My máme o čtrnáct tisíc vojáků méně, než je potřeba. My potřebujeme ministra obrany, který bude umět mluvit anglicky, až bude třeba, a nebude shánět tlumočníka. My potřebujeme ministra, který si nedá skleničku a nebude chtít vystupovat z OSN,“ soptila Maláčová.
„Jste ostudou sociální demokracie,“ nedala si to líbit Černochová. Zdůraznila, že se anglicky přiměřeně domluví a kroě toho se domluví rusky.
Boris Šťastný se dovolával posílení protivzdušné obrany, ne jen po nákupu stíhaček F-35.
Karel Havlíček na to konto upozorňoval, že do Česka může po konci války přijít až sto tisíc ukrajinských válečných veteránů. „Proto je ta vnitřní bezpečnost velmi důležitá,“ zdůrazňoval. „Ale chtěl bych tady také jasně říct, že jestli bude hnutí ANO u vlády, tak nedopustí referendum o vystoupení z NATO,“ hřímal ve studiu Havlíček.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
„Pan Havlíček tady hovořil o ohrožení z východu, ale já chci hovořit o ohrožení ze západu. Tím je migrační pakt… Pokud budou Motoristé u vlády, tak nedopustíme realizaci migračního paktu,“ zdůrazňoval Boris Šťastný.
Černochová uznala, že potenciální příchod ukrajinských veteránů do Česka může představovat jisté riziko, ale s tím je třeba pracovat cestou posílení bezpečnostních opatření. A pak také svými zkušenostmi, jaké Česko získalo už integrací lidí z Balkánu, kteří do Česka přišli kvůli válce v bývalé Jugoslávii v první polovině 90. let 20. století.
Ministryně Černochová také důsledně hájila českou muniční iniciativu na Ukrajině. Havlíček oponoval, že je netransparentní a bylo by třeba ji posunout na úroveň NATO. A tady zase oponovala Černochová, že zbraně a munici nakupují především jednotlivé země.
Šichtařová v této souvislosti zdůraznila, že válka na Ukrajině je proxy válkou Západu a Ruska. „A česká vláda má řešit české problémy,“ zesilovala hlas Šichtařová, podle které u nás Ukrajinci mohou pracovat, ale nemají pobírat české sociální dívky. Tak to vidí Šichtařová.
Tady Černochová namítla, že v poslední době narostly útoky proti cizincům, a zdůraznila, že se to děje i proto, jak o situaci na Ukrajině mluví ženy jako Markéta Šichtařová či Jana Maláčová. Maláčová vyzvala vládu, aby policistům přidala na platech a ulice byly bezpečnější. Poznamenala též, že Ukrajina je zničenou zemí, válku je tam třeba rychle ukončit a poté ukrajinské uprchlíky vrátit domů, aby mohli začít znovu budovat svou zemi.
„Jestli budeme dál zbrojit na pět procent HDP, jak to chce tato vláda, tak budeme chodit do důchodu v sedmdesáti a budeme tam chodit s almužnou,“ vypálila Maláčová.
Debata se poté nachýlila k závěru.
autor: Miloš Polák