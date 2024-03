Lipavského čeká zážitek, na který se asi netěší

Ministři zahraničí EU se sjíždějí na jednání do Bruselu. Maďarský šéf diplomacie už dopředu naznačil, co na jednání hodlá prosazovat ve vztahu k Ukrajině. O pár dní později ho čeká i jednání s ministry zahraničí V4. Na co se pravděpodobně bude muset připravit český minstr zahraničí Jan Lipavský?

Maďarský ministr zahraničí dorazil do Bruselu na jednání evropské sedmadvacítky. Už před samotným jednáním prozradil, s čím do Bruselu přijel. Dál se hodlá zasazovat o nastolení příměří na Ukrajině, neboť má za to, že je to lepší cesta, než poskytovat Ukrajině bránící se před ruskými okupanty zbraně.

„Dnes se v Bruselu uskuteční setkání ministrů zahraničí Evropské unie, ale proběhne i virtuální transatlantická schůzka s ministrem zahraničí USA. Situace v Evropě je nejkritičtější za poslední dva roky a necelý měsíc a hrozba světové války je stále akutnější. Vedoucí představitelé západní Evropy by si měli přiznat, že jejich válečná strategie na Ukrajině selhala a že kdyby vynaložili alespoň polovinu úsilí na nastolení míru, jako vynakládají na posílání zbraní, už dávno by došlo k příměří. Místo toho se nyní pod francouzským vedením používá přístup ‚nejlepší obrana je útok‘ k rozdmýchání hrozby světové války. Možné nasazení pozemních jednotek na Ukrajině hrozí eskalací války a je zcela v rozporu s dosavadními rozhodnutími NATO. Válku v Evropě nechceme a doufáme, že si naši evropští kolegové nebudou nadále zahrávat s ohněm!“ varoval ministr,

Ve čtvrtek čeká maďarského ministra zahraničí setkání s kolegy z Visegrádské čtyřky, kde své stanovisko pravděpodobně zopakuje.

Usedne po bok slovenského ministra zahraničí Juraje Blanára, který se pravděpodobně bude vyjadřovat v podobném duchu.

V pořadu slovenské veřejnoprávní televize a rozhlasu RTVS za 5 minut 12 se rozhodl vyložit svůj pohled na Rusko. Rusko podle něj Slovensku nijak neublížilo, takže nevidí důvod nejednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem.

„Ruská federace nás nenapadla a neudělala vůči Slovenské republice nic, co by bylo nepřátelské,“ nechal se slyšet Blanár. Trval přitom na tom, že válka na Ukrajině „není válka Slovenské republiky“. Zdůraznil také, že pravda bývá první obětí války. Jal se také připomínat slova papeže Františka, který oznámil do světa, že Ukrajina by měla najít odvahu vyvěsit před ruským agresorem bílou vlajku.

