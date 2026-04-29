Lipavský narazil v TV na Majerovou. A ta se naštvala

„Pověstný červený telefon udržujeme. Ale pokud nadále vede Rusko válku proti Ukrajině, tak se nedomnívám, že bychom na tom měli cokoliv měnit,“ uvedl poslanec zvolený na kandidátce ODS. Zdůrazňoval, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu, aby rozšířilo vliv nejen na svého západního souseda, ale obecně na celou Evropu. „Tomu my se musíme ubránit.
To je jednoduché,“ zdůraznil Lipavský.
Poslankyně Zuzana Majerová, která se jako předsedkyně Trikolóry stala poslankyní na kandidátní listině SPD, dala najevo, že to vidí zcela jinak.
„Já si myslím, že naše země by měla dělat politiku všech azimutů. Netýká se to Ruské federace, ale týká se to všech zemí,“ zdůraznila poslankyně zvolená za SPD s tím, že pokud chceme s nějakou stranou obchodovat, je třeba s ní mluvit. Podle Majerové si toho jsou vědomi prezident Donald Trump i další politici, jen Česko tady z jejího pohledu kráčí jinou cestou.
Na poznámku, že nás Rusko zařadilo na seznam nepřátelských zemí, a to už před lety, reagovala pár slovy.
„Mně už to přijde opravdu humorné, tomu už se nedá nic jiného než smát,“ řekla.
Tady se ozval Jan Lipavský.
„Já jen doplním, že seznam nepřátelských zemí je volně přístupný na stránkách ruského ministerstva zahraničí, kde si to může každý nezávisle ověřit. … Rusko teď dokonce nedávno označilo některé (české) firmy za legitimní cíle. Ruská ekonomika navíc v poslední době nevzkvétá a podle mě to není žádný perspektivní trh,“ naznačil Lipavský v narážce na nedávnou ruskou poznámku, že ty evropské firmy, které pomáhají Ukrajincům v obraně, se teoreticky mohou stát ruskými cíli. Ruskými cíli by se tak mohly stát i některé české firmy.
Zuzana Majerová namítla, že předchozí vláda Petra Fialy, jejímž byl členem i Jan Lipavský, si znepřátelila řadu zemí.
Lipavský na to konto připomínal, že válku proti Ukrajině nerozpoutala vláda Petra Fialy, ale Rusko.
„Válku proti Ukrajině a potažmo proti Evropě rozpoutalo Rusko. My jsme k tomu přišli jako slepí k houslím. My jsme žádný seznam nepřátelských zemí nesestavovali,“ připomínal Lipavský Majerové.
Ta odpověděla, že si bude dál svobodně říkat, co sama uzná za vhodné.
„Jsme součástí vládní koalice, ale já ve vládě nejsem a já budu dál svobodně říkat své názory, i když od opozice a od médií dostávám nálepky, jak kolaboruji. A když se podívám, co dělá pan prezident, zvolený občany (třeba) ohledně sjezdu sudetských Němců, tak to je mnohem horší,“ rozzlobila se Zuzana Majerová.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.