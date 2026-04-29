Lipavský narazil v TV na Majerovou. A ta se naštvala

29.04.2026 13:05 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Poslanci Jan Lipavský (za ODS) a Zuzana Majerová (za SPD) se před kamerami CNN Prima News přeli o to, jak se dívat na Rusko a zda by bylo vhodné s ním spolupracovat. „My jsme malinká země uprostřed Evropy a my máme pro naše lidi zabezpečovat takové podmínky, aby se jim žilo co nejlépe,“ obhajovala spolupráci nejen s Ruskem. Jan Lipavský jí ihned oponoval.

Lipavský narazil v TV na Majerovou. A ta se naštvala
Foto: Archiv Zuzany Majerové
Popisek: Zuzana Majerová

Exministr zahraničí Lipavský před kamerami zdůrazňoval, že jistý druh spojení, spojení pro nejnaléhavější případy, mezi Českem a Ruskem stále existuje, ale jinak by spolupráci s Ruskem neobnovoval.

„Pověstný červený telefon udržujeme. Ale pokud nadále vede Rusko válku proti Ukrajině, tak se nedomnívám, že bychom na tom měli cokoliv měnit,“ uvedl poslanec zvolený na kandidátce ODS. Zdůrazňoval, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu, aby rozšířilo vliv nejen na svého západního souseda, ale obecně na celou Evropu. „Tomu my se musíme ubránit.
To je jednoduché,“ zdůraznil Lipavský.

Poslankyně Zuzana Majerová, která se jako předsedkyně Trikolóry stala poslankyní na kandidátní listině SPD, dala najevo, že to vidí zcela jinak.

„Já si myslím, že naše země by měla dělat politiku všech azimutů. Netýká se to Ruské federace, ale týká se to všech zemí,“ zdůraznila poslankyně zvolená za SPD s tím, že pokud chceme s nějakou stranou obchodovat, je třeba s ní mluvit. Podle Majerové si toho jsou vědomi prezident Donald Trump i další politici, jen Česko tady z jejího pohledu kráčí jinou cestou.

„My jsme malinká země uprostřed Evropy a my máme pro naše lidi zabezpečovat takové podmínky, aby se jim žilo co nejlépe. A pokud nám někdo nabízí ropu a plyn výhodněji, tak je dobré to využít. Navzdory sankcím, které poškodily všechny okolo kromě Ruské federace,“ nechala se slyšet Zuzana Majerová.

Na poznámku, že nás Rusko zařadilo na seznam nepřátelských zemí, a to už před lety, reagovala pár slovy.

„Mně už to přijde opravdu humorné, tomu už se nedá nic jiného než smát,“ řekla.

Tady se ozval Jan Lipavský.

„Já jen doplním, že seznam nepřátelských zemí je volně přístupný na stránkách ruského ministerstva zahraničí, kde si to může každý nezávisle ověřit. … Rusko teď dokonce nedávno označilo některé (české) firmy za legitimní cíle. Ruská ekonomika navíc v poslední době nevzkvétá a podle mě to není žádný perspektivní trh,“ naznačil Lipavský v narážce na nedávnou ruskou poznámku, že ty evropské firmy, které pomáhají Ukrajincům v obraně, se teoreticky mohou stát ruskými cíli. Ruskými cíli by se tak mohly stát i některé české firmy.

Zuzana Majerová namítla, že předchozí vláda Petra Fialy, jejímž byl členem i Jan Lipavský, si znepřátelila řadu zemí.

„Za uplynulé čtyři roky si znepřátelila tolik zemí jako nikdy předtím,“ řekla členka poslaneckého klubu SPD.

Lipavský na to konto připomínal, že válku proti Ukrajině nerozpoutala vláda Petra Fialy, ale Rusko.

„Válku proti Ukrajině a potažmo proti Evropě rozpoutalo Rusko. My jsme k tomu přišli jako slepí k houslím. My jsme žádný seznam nepřátelských zemí nesestavovali,“ připomínal Lipavský Majerové.

Ta odpověděla, že si bude dál svobodně říkat, co sama uzná za vhodné.

„Jsme součástí vládní koalice, ale já ve vládě nejsem a já budu dál svobodně říkat své názory, i když od opozice a od médií dostávám nálepky, jak kolaboruji. A když se podívám, co dělá pan prezident, zvolený občany (třeba) ohledně sjezdu sudetských Němců, tak to je mnohem horší,“ rozzlobila se Zuzana Majerová.

