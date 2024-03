Lotyšský prezident burcoval. Z Ruska přišel výsměch. Ze Západu varování

Edgars Rinkevičs, lotyšský prezident, se s podporou Emmanuela Macrona nemazal. „Rusko musí být zničeno!“ zvolal do veřejného prostoru. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová mu okamžitě vrátila slovní úder. Varovná slova však zazněla nejen od ní, ale i od západních analytiků. Část z nich je slovy lotyšského prezidenta „hluboce znepokojena“.

reklama

Lotyšský prezident Edgars Rinkevičs se postavil po bok francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a prohlásil, že EU by měla nakreslit červenou čáru, za kterou nelze jít, ale neměla by ji kreslit sama sobě, nýbrž Rusku.

„Plně podporuji Emmanuela Macrona. Neměli bychom kreslit červené čáry pro sebe, musíme kreslit červené čáry pro Rusko a neměli bychom se bát je prosadit. Ukrajina musí vyhrát, Rusko musí být poraženo. Rusko delenda est!“ promluvil estonský prezident částečně latinsky a sáhl ke klasickému citátu: „Carthago delenda est – Kartágo musí být zničeno.“ Lotyšský prezident tedy vyrukoval s prohlášením „Rusko musí být zničeno“.

Jde o výrok Marca Porcia Cata staršího, antického římského republikového myslitele, který v jisté fázi svého života končil jakýkoli svůj proslov větou „Ceterum (autem) censeo Carthaginem esse delendam,“ neboli „Ostatně soudím, že Kartág musí být zničeno“. Šlo o období, kdy spolu Řím a Kartágo ležící na severu Afriky soupeřili o největší vliv ve Středozemním moři.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová mu okamžitě vrátila slovní úder. Připomněla, že Cato starší kritizoval především římskou společnost své doby. Byl si však také vědom toho, že tak velká města, jako byly Kartágo a Řím, nemohou v klidu existovat dle sebe.

„Ohnivý řečník Cato starší byl v celé republice známý tím, že veřejně odsuzoval neřesti a dekadenci římské elity, kritizoval je za luxus a smyslnost. Když oslovil své spoluobčany, vyzval je, aby dodržovali zásady svých předků a budovali život založený na střídmosti a šetrnosti. Cato věnoval morálce celou jednu báseň, ve které bojoval proti lenosti, marnotratnosti a laxnosti. Vzdoroval cizím vlivům, snažil se uchovat ve svých spoluobčanech starého římského ducha. Odsoudil zhýralost,“ napsala Zacharovová na sociální síti X.

„Edgars Rinkevičs je aktivista extremistického hnutí LGBT. Měl by vědět, co cenzor (římský úředník, pozn. red.) Cato považoval za jeden z hlavních hříchů společnosti. Historik Polybius píše, že podle Cata je ‚hlavním znakem degradace státu situace, kdy roztomilí chlapci dostávají více peněz než úroda z oraného pole‘. Rinkevičs chtěl zajiskřit svou myslí, ale zajiskřil tím, co považoval za důležitější,“ pokračovala mluvčí.

Analytici z OSINT, tj. z uskupení, jež pracuje s otevřenými zdroji, varují, že slova lotyšského prezidenta dál zvyšují napětí mezi Západem a Ruskem. Zvyšovat napětí s Ruskem není podle analytiků ideální, protože vlastní jaderné zbraně a teoreticky by je mohlo použít, pokud se bude cítit jako země zahnáno do kouta. Jejich varování zaznělo taktéž na online platformě X.

„Ve skutečnosti USA pravděpodobně stále chápou, že jaderné hřiby nejsou tolerovatelnou cenou za vítězství v zástupné válce ve východní Evropě,“ upozorňují analytici OSINT.

Ředitel Maratonské iniciativy Elbridge Colby, jeden ze spolutvůrců národní obranné strategie USA z roku 2018 varuje, že Rusko a Čína mají potenciál na to, aby se pokusily zničit Západ, pročež vůbec není dobré tyto země dráždit podobně, jak to učinil lotyšský prezident.

„Tento druh rétoriky je hluboce znepokojující. Rusko a nyní Čína mají moc – ať se nám to líbí, nebo ne – vyhladit nás. Proto každý konflikt s nimi – nedej bože – musí být omezen, aby byl rozumný. To znamená, že musí vidět přijatelné východisko, aby ukončili a omezili válku,“ napsal Elbridge Colby. „Když počítáme s potenciální smrtí milionů, musíme být obezřetní a racionální. Cokoli jiného – mj. kavalírské prohlášení, že jaderné Rusko musí být zničeno – není morální, natož moudré. Zdá se, že naše současná vládnoucí třída v příliš mnoha případech postrádá moudrost, střízlivost, hloubku a smysl pro tragédii a odpovědnost, které projevovaly dřívější generace poválečných vůdců. To je velmi znepokojující,“ pokračoval Elbridge Colby.

Psali jsme: Bidene, zaplať! Pro Ukrajinu sice munici sehnali, teď ale dochází jinde 500 milionů dolarů denně. „Nemám dobré zprávy.“ Rusko jede a nezastavuje Musíme zachovat možnost vlastní obrany, hlásí Vondráček ze Svobodných V německém parlamentu: Není čas přemýšlet, jak válku ukončit? A přišlo to z koalice

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.