Luxusní lístky na hokej. 10 400 jeden. Co také nakupuje armáda

„Teď vám ukážeme, jak spolu mohou souviset česko-americká smlouva v oblasti obrany, kterou v USA podepsala Jana Černochová, a novela zákona o ozbrojených silách České republiky, kterou ministryně Černochová protlačuje Parlamentem. Jde o to, kde bude na našem území moci probíhat výcvik vojáků české armády. A budete se divit. Všechny vojenské újezdy neboli vojenské výcvikové prostory, kterými nyní Česká republika disponuje, budou podřízeny česko-americké smlouvě o spolupráci v oblasti obrany. V praxi to znamená, že do nich budou mít přístup a budou je moci užívat ozbrojené síly USA. Dodavatelé USA, čeští dodavatelé a další osoby podle vzájemné dohody. Některá zařízení a prostory budou určeny k výlučnému přístupu a užívání pouze ozbrojeným silám Spojených států. V těchto zařízeních a prostorách to budou výhradně američtí vojáci, kteří budou kontrolovat vstup,“ poznamenala úvodem Bobošíková.

„A právě v souvislosti s česko-americkou smlouvou o spolupráci v oblasti obrany, kterou bude projednávat Parlament, je zajímavé, jakou novelu zákona o ozbrojených silách České republiky připravilo ministerstvo Jany Černochové. Tou se tento týden budou zabývat senátoři. Podle novely zákona budou moci ozbrojené síly České republiky využívat veškerý majetek, který spadá pod ministerstvo Jany Černochové ke svému výcviku. Aniž by bylo nutné zřizovat nové vojenské újezdy. Připomínám, že všechny současné české vojenské újezdy budou podléhat česko-americké smlouvě o spolupráci. Novela zákona může v praxi znamenat, že ozbrojené síly budou moci cvičit například v parku vojenských nemocnic v Praze, v Brně, nebo v Olomouci, na všech stadionech Dukly Praha, na jedné z kateder Karlovy univerzity, nebo v řadě lázeňských domů v Karlových Varech, Jeseníku, Bedřichově nebo v rehabilitačním ústavu Slapy. Jako cvičiště by se určitě také hodily šumavské resorty Vojenských lesů a statků, kde se nyní pořádají například oblíbené dětské tábory. A to aniž by armáda musela uzavírat dohody s úřady, kraji, obcemi nebo s vlastníky pozemků,“ dodala Bobošíková.

„Prostory užívané příspěvkovými organizacemi nebo státními podniky budou z režimu uzavření dohody zákonem vyňaty. Co myslíte, bude toto ustanovení senátorům vadit? Obávám se, že nikoliv. Neboli současné vojenské újezdy bude využívat americká armáda, někde spolu s českými ozbrojenými silami. A čeští vojáci budou cvičit v prostoru, který se zlatíčku Janě bude momentálně líbit. Prý to posílí intenzitu a kvalitu ozbrojených sil naší země, pro případ jejich operačního nasazení. Ovšem kvalitu našich ozbrojených sil budou posilovat také odznáčky nebo permanentky na hokej. Ministerstvo obrany objednalo na konci května 2716 pamětních odznaků k 30. výročí čtvrté brigády Rychlého nasazení. Dohromady za 100 tisíc korun. A víte, jak tento nákup ministerstvo vysvětluje? Znak útvaru na uniformě podpoří u jednotlivců pocit sounáležitosti s ostatními členy jednotky a příslušnosti ke čtvrté brigádě rychlého nasazení. Jeden odznáček vyjde daňové poplatníky na 35 korun. Zhruba ve stejné době schválil důstojník Armády České republiky čerstvě povýšený Jiří Líbal nákup osmi VIP permanentek na zápasy hokejového klubu Dynamo Pardubice. A nejde o ledajaké permanentky. Jsou do sektoru A a každý lístek stojí 10 400 korun,“ poznamenala dále Bobošíková.

„A protože důstojník české armády k objednávce přiložil patrně v rámci vojenského utajení printscreeny obrazovky, dozvěděli jsme se, že při objednávání poslouchal rockrádio. Zda mu k rozsáhlé zakázce hráli Kabáti nebo Horkýže Slíže, nevíme. Víme ale, že díky časnému nákupu dostane důstojník, cituji, speciální, skutečně výjimečný a velmi hodnotný dárek. Limitovanou edici populární hry Desítka s motivy a tematickými okruhy o pardubickém hokeji. Platíme samozřejmě my. Tak co myslíte, opravdu jsme s ministryní obrany Janou Černochovou, podle ODS s naším zlatíčkem, které občas ztropí scénu, v bezpečí?“ zeptala se závěrem.

