Lůza! Hajzlové! Úplnej konec! Jiří Mádl a další propadají panice po výzvě Zemana ohledně ČT. A děsí se, co přijde ve středu

Poté, co se prezident Miloš Zeman v pořadu Týden s prezidentem tvrdě opřel do České televize, zavládlo u mnohých zděšení. Nyní své komentáře přidali například režisér Jiří Mádl nebo šéfredaktor serveru Forum24.cz Pavel Šafr.

Zeman si se Soukupem totiž minulý týden notovali kvůli tomu, že se komentátorům České televize nepovedl komentář zlaté jízdy Ester Ledecké v super-G. „Odmítá dávat rozhovory, o to je mi sympatičtější,“ zkonstatoval Zeman. Soukup však uvedl, že právě zřejmě kvůli tomu si komentátoři smlsli nad hodnocením jejího výkonu, když v průběhu jízdy Ledecké upozorňovali jen na její chyby.

Anketa Je u nás ohrožena demokracie tak jako v období tzv. Vítězného února? Je 15% Není 85% hlasovalo: 5096 lidí

Následně Soukup uvedl, že arogantní chování České televize se projevuje i vůči některým českým politikům, s čímž Zeman souhlasil. Zároveň dodal, že je nutné s tím něco dělat, ne to jen kritizovat. „Jedna z cest, jak se s tím dá něco dělat, spočívá ve dvojím zamítnutí zprávy o hospodaření České televize,“ vysvětloval s tím, že by to následně vedlo k personálním změnám, jež by si sám velice přál. Litoval pak toho, že on jako prezident takové změny nemůže ovlivnit, to mohou jen poslanci. A ti, pokud dvakrát neschválí výroční zprávu o hospodaření České televize, mohou odvolat Radu České televize a následně zvolit novou. Rada ČT pak odvolává a volí generálního ředitele.

„Takhle vypadají dneska ruské tanky. Tohle je vážné! Tohle může být konec. Úplnej konec,“ poznamenal k tomu režisér a herec Jiří Mádl.

„Když si uzmou veřejnoprávní média, tak je opravdu konec. Nebude to naráz, nikdo nás nezmlátí, když půjdeme protestovat na Václavák, ale bude to rafinovaný, tichý likvidování lidí a institucí. Mám pořád pocit, že nechápeme tu intenzitu a rychlost toho, jak to postupuje,“ dodal režisér.

„Bolševizace pokračuje. Teď se lůza třese na likvidaci České televize. Situace je opravdu strašná,“ podotkl také šéfredaktor serveru Forum24.cz Pavel Šafr.

Své zděšení nad slovy prezidenta Miloše Zemana a moderátora Jaroslava Soukupa netajil ani radní ČT Zdeněk Šarapatka, jenž v rozhovoru pro server Forum24.cz uvedl, že se chystá puč na Českou televizi a je třeba jednat.

„Rada České televize není managementem veřejnoprávní televize, striktně se řídí zákonem. Podávat žaloby za televizi tedy nemůže. To ale neznamená, že všichni radní musí sklapnout před Hradem nebo Agrofertem podpatky a redaktorům ČT nechat za jejich profesionální práci nadávat. Proto jsem apeloval na generálního ředitele Petra Dvořáka, aby se televize bránila žalobami,“ poznamenal mimo jiné Šarapatka.

„Bránit nezávislou veřejnoprávní žurnalistiku třeba i soudně je teď víc než kdy jindy v zájmu každého televizního koncesionáře, který chce na obrazovce vidět a slyšet pravdu,“ dodal.

Původní text ZDE

K celé věci se vyjádřil i bývalý redaktor České televize Adam Komers, a to rovněž na serveru Forum24.cz. „Jak by si pan Ing. Zeman takovou správně fungující televizi asi představoval? Zřejmě jako bezednou studnici devótnosti a trapnosti, jak se vyprofilovala jeho oblíbená TV Barrandov, kde mu jako výtěrník zdatně sekunduje její ředitel, který se zároveň vydává za moderátora,“ poznamenal Komers bez skrupulí.

„Samozřejmě můžeme mít tisíce výhrad, můžeme si myslet o podobě veřejnoprávního vysílání cokoli, můžeme mít jistá podezření na nehospodárnost, kterým by ale šlo lehce předejít třeba legislativním umožněním kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem. Ale musíme taky objektivně přiznat, že to je v českém éteru široko daleko to nejlepší,“ dodal pak Komers s tím, že je nyní nutné se veřejnoprávních médií zastat.

Původní text ZDE

A České televize se zastal i dlouholetý ředitel zpravodajství Zdeněk Šámal v rozhovoru pro Respekt. „Někteří politici učinili boj proti České televizi součástí své permanentní kampaně. Snaží se zpochybnit v očích voličů naši důvěryhodnost a my už několik let žijeme s vědomím, že každá sebemenší chyba bude politicky zneužita vůči nám. Samozřejmě že pak uvnitř instituce, která je zčásti závislá na politické moci, takto projevovaný tlak na práci vnímáte,“ uvedl Šámal.

Původní text ZDE

Jaromír Soukup přitom již minulý týden slíbil, že se bude České televizi věnovat ve svém středečním pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa na TV Barrandov. Tato upoutávka se rozhodně nelíbí komentátorovi serveru Forum24.cz. „Majitel TV Barrandov nabyl dojem, že si díky svým službám pro Miloše Zemana, Andreje Babiše a Tomia Okamuru, může dovolit vše. V upoutávce na nový díl svého pořadu Kauzy se tak bezprecedentně vyjádřil na adresu Petra Dvořáka, ředitele veřejnoprávní televize, kterému přes obrazovku vzkázal, že mu garantuje, že si nenechá líbit, jak se k němu šéf ČT chová,“ sdělil Besser.

Původní text ZDE

„Po útoku na Český rozhlas přijde útok na Českou televizi, pak na neziskovky a kohokoliv, kdo nebude chtít držet ústa. Ten scénář je jednoduše čitelný z řady států,“ poznamenal pak k celé věci zástupce lobbistického spolku Evropské hodnoty Jakub Janda.

Připomíná tak kauzu rozhlasového reportéra Janka Kroupy. Toho totiž zkritizoval generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral za jeho reportáže o hospodaření koncernu Agrofert na pozemcích s nevyjasněnou strukturou vlastníků. Podotkl, že byly nevyvážené a neobjektivní. Následně se ozvali zaměstnanci veřejnoprávního média, kteří Zavorala nešetřili a podepsali rovnou petici, jež s jeho postojem nesouhlasí. Podepsaly ji více než dvě stovky lidí.

Zaměstnanci mimo jiné uváděli, že slova generálního ředitele lze vnímat jako zastrašování. Žádali mimo jiné etickou komisi rozhlasu, aby reportáže zhodnotila. Za svého kolegu se postavili například Lucie Výborná, Jan Bumba, Radek Kedroň či Barbora Tachecí. Sám Kroupa byl počtem podpisů překvapen.

Psali jsme: Jaroslav Michal: Chodžalská tragédie byla nejhorším krveprolitím po rozpadu Sovětského svazu Královéhradecký kraj: Koalice jednala o krajském zdravotnictví Taxikáři se opět sejdou, aby protestovali proti službám typu Uber Některé věci byly dobré a v něčem ti komanči opravdu předvedli mimořádné výkony, napsal Martin Jaroš o socialismu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef