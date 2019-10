Lži o Havlovi uvedeny na pravou míru. Aktivista se dal do práce, načal i „humanitární bombardování“

Aktivista Jan Cemper se pustil do lidí, kteří šíří lži o Václavu Havlovi, a tím podporují nenávistné nálady ve společnosti. Vyvrátil např. mýtus o tom, že by Václav Havel někdy mluvil o humanitárním bombardování.

Šéfredaktor serveru Manipulátoři.cz Jan Cemper se vrátil k případu vandala, který posprejoval vrata chalupy exprezidenta Václava Havla vulgárními nápisy. „Ožrala, feťák, kurevník,“ nasprejoval na vrata neznámý vandal, který ukázal, že mu přijde v pořádku hanobit zemřelou hlavu státu. Cemper na serveru upozornil, že podobným útokům je zemřelý exprezident vystavován i kvůli množství falešných zpráv, které se valí veřejným prostorem.

Havlovi kritici vkládají prvnímu českému prezidentovi do úst věty, které však nikdy nevyslovil. Cemper dal několik příkladů.

„Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Nálety, bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární: to, co je zde ve hře, jsou principy, lidská práva, jimž je dána taková priorita, která překračuje i státní suverenitu.“ Ani jednu z těchto vět Havel nepronesl.

V projevu ze 16. prosince 1989 Havel řekl, že na připravované reformě pracovalo mnoho lidí i bývalých komunistů a nekomunistů a snažili se vymyslet takovou reformu, která nepřinese sociální otřesy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy.

Pokud jde o pověstné humanitární bombardování, o kterém Havel ve skutečnosti také nikdy nemluvil, pravda je taková, že v dubnu 1999 v rozhovoru pro agenturu Reuters zdůrazňoval, že je potřeba vytvořit takové humanitární podmínky, aby se do Kosova mohli začít co nejdříve vracet běženci.

„Já myslím, že nejdůležitější je, aby bylo zastaveno vyvražďování, aby se mohli uprchlíci zvolna vracet a aby nastalo opět nějaké nové kolo politických jednání o statutu budoucího Kosova. Ale ze všeho nejdůležitější se mi zdá být přítomnost mírových sborů, která samozřejmě by bylo nejlépe, kdyby tam byla za souhlasu Jugoslávie, aby tam nebyly jako okupanti nebo jako válčící strana. Neboť ta přítomnost mírových sborů je přesně tím instrumentem, který může znamenat klíč ke všemu ostatnímu. I k tomu zastavení toho vyvražďování a vyhánění lidí z domovů i k eventuálním – vytvořit jakýsi prostor pro eventuální další politická jednání, k zabránění té katastrofě humanitární, jak se to nazývá, k té humanitární asistenci. K tomu všemu by napomohla přítomnost těch mírových sborů,“ řekl tehdy Havel.

A pak je tu lež o tom, jak Václav Havel běhal opilý po Pražském hradě v uniformě hradní stráže. Havel se v uniformě hradní stráže opravdu objevil, ale stalo se tak v Lánech. A není dokázáno, že byl opilý.

