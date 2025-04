Macinka má velké plány: Rozpočet už nebude sloužit politickým neziskovkám

Průzkumy již delší dobu naznačují, že se Motoristé sobě Petra Macinky mohou dostat do Poslanecké sněmovny. Agentura STEM v březnu uveřejnila průzkum, podle kterého se Motoristé pohybují na hraně vstupu do sněmovny. Podle březnového průzkumu STEMu by jim hlas mohlo odevzdat 4,8 procenta voličů. Agentura NMS v dubnu napočítala u Motoristů šestiprocentní podporu voličů. Podle agentury KantarCZ, na jejíž průzkum upozornila ČTK, by momentálně odevzdalo Motoristům hlas asi 6,5 procenta voličů.

V posledních dnech se mu zdá, že po vládě Petra Fialy (ODS) toho bude třeba napravit opravdu hodně. Včetně toho, že státní rozpočet České republiky už nebude fungovat jako zaopatřovací ústav pro politické neziskovky. Přesně tak podle něj dnes český rozpočet funguje.

„Volební program Motoristů bude racionální, ale také odvážný, protože po dosluhující vládě Petra Fialy je nutné napravit řadu selhání a vyřešit množství neřešených oblastí. Bude směřovat k odblokování mnoha agend, které jsou drženy v šachu zbytnělou zelenou lobby, a zároveň k vážné konsolidaci veřejných financí, jež jsou po Stanjurově chaosu v naprostém rozvratu. Rozpočet nesmí zůstat zaopatřovacím ústavem pro politické neziskovky ani pro armádu nejrůznějších lobbistů a čerpačů dotací na k ničemu projekty,“ upozornil Macinka.

K důležitým změnám bude muset z jeho pohledu dojít jak v českém zdravotnictví, tak v českém školství. Macinka má za to, že české školství bude muset projít deideologizací. Přitvrdit se prý bude muset i v oblasti migrační politiky. Tady Macinka mluví doslova o „vyhlášení války“. „Příští vláda musí vyhlásit válku Migračnímu paktu, jímž nás zavázali Rakušan s Fialou,“ poznamenal.

„Stejně důsledný přístup musí vláda nastolit i vůči odstranění zločinného systému emisních povolenek, a to nejen pro průmyslové provozy, ale také na pohonné hmoty a vytápění domácností, kterému dala Fialova vláda v tichosti zelenou na závěr českého předsednictví v roce 2022,“ zdůraznil Macinka.

