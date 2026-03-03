Macinkovo Rudé právo za Pavlem: Odhaleno, co v nich bylo

Ministr zahraničních věcí a předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka během projevu prezidenta Petra Pavla v Poslanecké sněmovně demonstrativně listoval starým vydáním Rudého práva.
Pro server iDNES.cz uvedl, že tím nic nesledoval a noviny měl u sebe pouze proto, aby ministrovy obrany Jaromíru Zůnovi ukázal dobové články týkající se armády.
Historik Petr Blažek nicméně dohledal, o jaké vydání novin se jednalo. V komentáři na svém facebookovém profilu Blažek uvedl, že Macinka si při projevu prezidenta v Parlamentu prohlížel vydání Rudého práva z 28. ledna 1989.
Titulní strana tohoto vydání se věnuje Československé lidové armádě a obsahuje tučný nadpis „O snížení počtu osob, výzbroje a o organizačních změnách v ČSLA“.
Prezident Pavel ve svém projevu připomněl poslancům jejich odpovědnost vůči veřejnosti a apeloval na to, aby svou funkci vykonávali v zájmu všech lidí a v souladu se slibem, který složili. Zaměřil se také na kvalitu politické debaty a vzájemný respekt mezi zákonodárci, přičemž varoval před uzavíráním se do názorových bublin.
Vládu a opozici poté prezident vyzval k vytvoření alespoň základního konsenzu v nejdůležitějších strategických oblastech, jako jsou bezpečnost, vzdělávání, zdravotnictví, energetická bezpečnost a podpora inovací, protože právě dlouhotrvající dohoda v těchto tématech podle něj může rozhodnout o úspěchu České republiky v 21. století.
S prezidentovým projevem nebyl spokojený poslanec zvolený za SPD, předseda strany PRO Jindřich Rajchl. V komentáři na Facebooku Rajchl uvedl, že prezidentův projev považoval za „bezduchý“ a „prázdný“. Proto závěrem ani netleskal.
„Vyzval nás k tomu, abychom společně mluvili i přesto, že se naše názory různí. Od člověka, jenž nám po našich demonstracích v roce 2023 vzkázal, že jsme lidé, se kterými už nemá cenu se bavit, zní tato slova falešně a pokrytecky,“ uvedl Rajchl.
Předseda PRO zkritizoval i prezidentovu podporu vyšších výdajů na obranu a financování neziskových organizací. Prezident podle něj navíc taky zcela opomněl problémy obyčejných lidí, podnikatelů a firem.
„Ani slovo o obyčejných lidech, o našich podnikatelích, o našich firmách, kterým se kvůli čtyřem letem fialové devastace nežije vůbec dobře a nyní po útoku na Írán čelí ještě větší nejistotě,“ napsal Rajchl s tím, že on sám nehodlá z daní financovat údajně miliardové marže zbrojařů a „luxusní životy sorošovských parazitů“, kterým podle jeho názoru Petr Pavel slouží.
„Proto jsem netleskal. Jen jsem se styděl za to, že nám na Hradě sedí loutka,“ zdůvodnil Jindřich Rajchl.
