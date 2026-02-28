Babiš a Macinka vystoupili k Íránu. Ozval se i Fiala

Spojené státy a Izrael v sobotu ráno zahájily společnou vojenskou operaci proti Íránu, kterou označily za „preventivní úder“ proti hrozbě ze strany teheránského režimu. Americký prezident Donald Trump oznámil zahájení „masivních bojových operací“ s cílem zničit íránský jaderný a raketový program, eliminovat hrozby pro USA a umožnit Íráncům svrhnout současnou vládu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Jisrael Kac zdůraznili, že útoky byly nutné k odstranění nebezpečí pro izraelský stát a odehrávají se po měsících společného plánování. V Teheránu a v dalších íránských městech byly hlášeny četné exploze, včetně úderů na objekty spojené s nejvyšším vůdcem ajatolláhem Alím Chameneím, prezidentem Masúdem Pezeškjánem a vrchním velením Revolučních gard.
Írán odpověděl odpalem balistických raket směrem k Izraeli, což aktivovalo protiraketovou obranu a spustilo sirény. Operace, na americké straně označovaná jako „Operation Epic Fury“ a na izraelské „Roaring Lion“, má trvat několik dní.
Macinka radí nejezdit do Íránu, Izraele ani dalších zemí Blízkého východu
Ministr zahraničí a vicepremiér Petr Macinka (Motoristé) informoval na svém facebookovém účtu, že v ranních hodinách telefonoval se svým izraelským protějškem, který mu potvrdil úzce koordinovanou akci v Íránu s americkými silami.
„Hlavním cílem společných izraelsko-amerických úderů jsou podzemní íránská jaderná zařízení a další vojenské objekty spojené se systémy balistických střel. České MZV dlouhodobě před cestami do regionu varovalo a v posledních týdnech a dnech důrazně vyzývalo přítomné české občany k neprodlenému opuštění země. V současné chvíli jsou v systému DROZD registrováni tři čeští občané, kteří se pohybují na území Íránu. Ministerstvo je v kontaktu se všemi zastupitelskými úřady v blízkovýchodním regionu, včetně ZÚ v Teheránu. Očekáváme masivnější operaci, která může trvat i několik týdnů,“ upozornil šéf resortu zahraničí.
Českým občanům i nadále „silně doporučuje“ necestovat do zemí blízkovýchodního regionu. „Kromě Íránu a Izraele se varování týká také plánovaných cest do Libanonu, Kuvajtu, Kataru, Bahrajnu a SAE,“ apeluje ministr Macinka.
Fiala doufá a pochybuje, zato Babiš ujišťuje, že stojí za spojenci
Poslanec a expremiér Petr Fiala (ODS) na síti X uvádí, že nesmírně krutý íránský režim zavraždil desetitisíce svých občanů a měl by co nejdříve skončit. „Nesmí také nadále představovat hrozbu pro další země. Doufám, že izraelsko-americké údery povedou k pádu vlády ajatolláha Chameneího a k tomu, že Írán nezíská jaderné zbraně,“ napsal Fiala.
Už se ale…
Připouští, že už se ukázalo, že vyslat rakety na Írán k tomuto cíli automaticky nevede. „Otázka tedy je, zda má americký prezident plán, jak dál postupovat. Zkušenosti s jeho politikou tomu zatím moc nenasvědčují. Uvidíme v příštích dnech,“ vyjádřil se bývalý šéf ODS.
Vlastní prohlášení vydal také premiér Andrej Babiš (ANO). „Situaci na Blízkém východě pozorně sledujeme, v tuto chvíli je pro nás nejdůležitější zajistit bezpečí našich občanů, kteří se v Íránu stále nacházejí. Hovořil jsem s ministrem zahraničí Macinkou, je v kontaktu se zastupitelským úřadem v Teheránu. Nekontrolovatelný íránský jaderný program a podpora terorismu jsou nebezpečím i pro nás a celou Evropu. Česká republika proto stojí za našimi spojenci a věřím, že v regionu brzy nastane stabilita a mír,“ ujistil premiér Babiš.
