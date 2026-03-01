Dáme ruce pryč od Ukrajiny? Po zásahu v Íránu panika u Moravce

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Macinka hned v úvodu pořadu prohlásil, že teď prioritně řeší otázku, jak pomoct českým občanům, kteří se momentálně nacházejí v některé ze zemí Blízkého východu. Asi 3 500 lidí je v Íránu, asi 900 v Ománu. Tři lidé jsou v Iráku a dva lidé V Sýrii.
Oznámil, že v pondělí bude o situaci v Íránu jednat také Bezpečnostní rada státu. Kdyby bylo třeba, připravuje se prý pro případ potřeby osm letounů CASA. Ale vzdušný prostor nad Íránem a okolím zůstává uzavřen, takže bezprostředně nelze dělat mnoho. „Ale je možné být připraven,“ podotkl Macinka. „Je to komplikovaná situace, ale já věřím tomu, že ty íránské údery jsou zaměřeny na vojenské cíle, takže občanům nějaké větší problémy nehrozí,“ vyjádřil naději Macinka.
Alexandr Vondra konstatoval, že ministerstvo mohlo v lednu a v únoru českým občanům důrazněji doporučovat, aby se tomuto regionu vyhnuli. Jedním dechem dodal, že Írán útoky na okolní země v Perském zálivu ještě více izoluje sám sebe. „Ty útoky vojensky k ničemu nevedou,“ podotkl Vondra.
„V řádu hodin vymetli celý to špičkový vedení,“ ohodnotil americko-izraelský útok na Írán Vondra.
Exministr Dvořák prozradil, že se podílel na repatriačních letech z Ománu. Byl českým velvyslancem v této zemi v době covidu. „Ti lidé jsou profíci, nepanikařte,“ poznamenal na konto lidí, kteří repatriační lety připravují.
Když se ke slovu dostal Radim Fiala, upozornil, že Írán může uzavřít Hormuzský průliv, přes který přichází nemalé množství světové ropy. Minimálně pětina celkového objemu. „V případě dlouhotrvajícího konfliktu bychom museli počítat s tím, že to bude mít vliv na světovou ekonomiku. Také bychom museli počítat s tím, že to může zahájit další migrační toky, což by byl také problém. Takže já doufám, že ten konflikt bude krátkodobý,“ konstatoval Fiala.
Vondra se ozval s poznámkou, že Írán nemá dost sil, aby udržel Hormuzský průliv uzavřený dlouho.
Co se nakonec reálně stane, se podle něj ukáže již v nejbližších 48 hodinách, kdy se projeví mimo jiné to, jak se zachovají Íránské revoluční gardy.
„Evropská unie bude určitě tlačit na to, aby se ta situace deeskalovala. Myslím, že na tom se všichni shodneme,“ pravil Macinka.
Vondra konstatoval, že bude důležité, zda íránský lid najde sílu postavit se represivním složkám režimu. „Amerika a Izrael se budou snažit ty represivní složky oslabit. A tohle, jestli se povede, tak ta šance (na změnu) je tam značná,“ nechal se slyšet Vondra.
Dvořák naznačil, že konflikt v Íránu může představovat komplikace pro Ukrajinu, která se brání ruské agresi.
„Americké zpravodajské služby budou daleko více svých kapacit věnovat situaci v Íránu a nebudou schopny pomáhat Ukrajině při sledování situace v Rusku a přímo nad územím Ukrajiny,“ poznamenal Dvořák.
Moravec poté přehodil diskusní výhybku k projevům Petra Macinky na půdě OSN.
„Já jsem ho veřejně nechválil, protože jsme v opozici, ale tady ho můžu pochválit,“ poznamenal Vondra. Za zajímavý označil i slovní střet Macinky s Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Tuto část ocenil. „Ale v té evropské části si Radek Sikorski tady kolegu namazal na chleba,“ poznamenal Macinka.
Ve vztahu k USA odvedl podle Vondry Macinka velký kus práce, jenže ve chvíli, kdy Česko bude dávat ruce pryč od Ukrajiny, což koalice ANO, SPD a Motoristů dělá, pak nám v očích Washingtonu nezbude ani velký problém.
Dvořák se přidal.
„My máme na jedné straně skvělý projev ministra Macinky a na druhé straně máme nekonzistentní zbabělou politiku vlády Andreje Babiše,“ pravil Dvořák.
Radim Fiala nabídl na Macinkův projev v OSN jiný pohled. „Kdybych já byl na místě ministra Macinky, tak bych vyzval jak Rusko, tak Ukrajinu, tak Spojené státy, aby si sedly k tomu jednacímu stolu,“ zdůraznil Fiala. „I americký prezident Donald Trump řekl: pane Zelenskyj, pojďte dát nějaké návrhy a pojďme si sednout k tomu jednacímu stolu,“ nechal se slyšet Radim Fiala.
„Jinými slovy byste rozředil tu odpovědnost toho, kdo napadne svobodnou zemi,“ ozval se Moravec.
Macinka připomněl, že opakovaně uvítal snahu USA dostat válčící strany k jednacímu stolu. Takže v tomto nejsme v žádném rozporu. Vy vidíte, milá opozice, že lze pronést projev i k Rusku bez toho, aby byli označováni za teroristy… Já jsem tam nemluvil o teroristech. To by tam možná promluvila předchozí vláda. Já jsem mluvil otevřeně, chtěl jsem mluvit realisticky,“ pravil Macinka.
Vondra na to konto připomínal, že celý konflikt na Ukrajině je o tom, že Rusové chtějí krást stále větší kusy ukrajinského území a ukrajinská vláda se tomu brání… „My jako Češi s naší historickou zkušeností tady nemůžeme kopat do Ukrajinců. A kdokoli tohle dělá, tak jen šíří vliv ruské propagandy,“ poznamenal Vondra.
Obrátil se na Radima Fialu a konstatoval, že SPD v tomto smyslu řeší v národě jed.
„Jakej jed? Já chci mír,“ ohradil se Radim Fiala.
Alexandr Vondra zdůraznil, že je rozdíl prosazovat mír a pak je úplně jinou věcí posazovat appeasement, který jsme v Evropě viděli před druhou světovou válkou.
Martin Dvořák pro dokreslení dodal, že Ukrajinci fakticky zadržují ruskou sílu.
„A pokud Ukrajinu necháme padnout, pak se ta linie posune kam? Někam do Čierne pri Čope,“ ozval se Martin Dvořák.
Macinka na to konto ujišťoval, že Česká republika splní dvouprocentní závazek výdajů na obranu, jak se to požaduje po členech NATO. Problém je, že stávající americký prezident Donald Trump nahlas požaduje mnohem víc než zmíněná dvě procenta.
A tady se hlasitě ozval Alexandr Vondra, který stávající vládu ANO, Motoristů a SPD nešetřil.
„Ukradli 21 miliard z rozpočtu Ministerstva obrany. Ukradli další miliardy z rozpočtu pro zpravodajce. Ale největším zločinem jsou ta slova Andreje Babiše, že nebude respektovat ty závazky vůči Severoatlantické alianci,“ rozčiloval se Vondra.
Obratem připomínal, že Poláci čerpají finanční sumy z evropského bezpečnostního programu Safe na pomoc domácímu průmyslu.
Zdůraznil, že chce obranyschopnost Česka zvedat efektivně a nejen tím, že se budou posílat peníze na zbraně, které Česko dostane možná za deset let. „My k tomu chceme přistupovat efektivně,“ nechal se slyšet Macinka.
Radim Fiala tady Macinkovi dal jasně za pravdu. Jedním dechem dodal, že je třeba v Česku udržet sociální smír. Macinka upozorňoval, že čeští občané měli u předchozí vlády pocit, že staví na první místo Ukrajince a z vlastních občanů dělá občany druhé kategorie.
Dvořák oponoval, že je to hloupost a že to Češi chápou, že je to blbost.
Kromě toho připomínal, že platba záloh k nákupu vojenské techniky běžně patří a bez nich to nejde. A neznamená to, že jejich placením se opomíjí bezpečnost Česka.
Macinka se dotkl i financování České televize a Českého rozhlasu. Prý je zvědav, s čím přijde Ministerstvo kultury ČR. Macinka prý „nemůže ani naznačovat“, ale očekává, že Česká televize a Český rozhlas budou od 1. ledna 2027 financovány jinak, než jsou financovány dnes.
Tady se ozval Vondra a zdůraznil, že mu tolik nepřekážejí úspory v České televizi, ale velmi ho trápí veliké škrty v pomoci Ukrajině. „To nám ublíží. Ty škrty jsou tak velký, že se dotknou toho, co tam pomáhá lidem, co pomáhá ženám, co pomáhá dětem,“ zlobil se Vondra.
„Zážitkovým učením k aktivnímu občanství v Moldavsku,“ zmínil na to konto Macinka jeden z projektů, který škrtl. „Naprosto vyhozený peníze. Proč to máme my platit,“ pravil ministr.
„Tohle já bych škrtl taky a poslal ty peníze na Ukrajinu,“ prohlásil v jednu chvíli Vondra.
Upozorňoval také, že kdyby se půl milionu Ukrajinců rozhodlo, že zítra z Česka odejdou, ukázalo by se, co všechno začne drhnout.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
