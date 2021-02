Macronův muž: Le Pen je měkká vůči Islámu. Mělo to okamžitý efekt

Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla do voleb? Ano 85% Ano, ale s personálními změnami 4% Ne 8% Je to jedno 3% hlasovalo: 14424 lidí

Vládní ministr Darmanin v podstatě političku, známou svými vlasteneckými názory, obvinil z toho, že je příliš měkká vůči islámu ve Francii. Podle Vargase šlo ministrovi hlavně o to dokázat, že je na tzv. islamismus tvrdší a ostřejší než Le Penová. Ta dokonce v jednom okamžiku debaty zůstane zcela beze slov a vypadá, že nevěří vlastním uším.

Ministr se, dle Vargase, takto do Le Penové pustil proto, že je podle něj příliš měkká oproti ostatním členům její vlastní strany. Vargas dále soudí, že celý ministrův projev je poněkud ironický a hloupý, ale také, že perfektně ilustruje zprávu, kterou chce zřejmě celá Macronova administrativa vyslat do světa, tedy že „Le Penová nemyslí boj proti islamismu vážně, ale my ano“.

Je asi příhodné upozornit na to, že Marine Le Pen je dlouhodobá předsedkyně Národní fronty, europoslankyně a velká kritička evropského multikulturalismu. Přátelstvím s ní se v České republice často chlubí zejména lídr SPD Tomio Okamura.

An incredible debate where Darmanin, Macron's Minister of the Interior tells Marine Le Pen she is to "soft" on Islam. Le Pen, quite stunned, then defends french citizens right to religious freedom. Against the government... pic.twitter.com/ZZsulO9eAK