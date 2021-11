Maďar vymazal Moravce, ten jen přikyvoval. Očkovaní prý musejí mít výhody

Do Moravcova studia zavítali v druhé hodině Otázek dva lékaři. Epidemiolog Rastislav Maďar, jedna z hlavních tváří boje s pandemií, a Petr Šonka, šéf sdružení praktických lékařů. Během debaty například Maďar přišel s argumentem, že nikdy nikdo netvrdil, že očkovaný se nemůže nakazit covidem, a navrhl velké předvánoční testování národa, kdy by stát každému občanovi zaplatil jeden PCR test.

reklama

„Dostatečné to samo o sobě asi nebude, ale je to krok správným směrem,“ zahájil Rastislav Maďar debatu o vládních opatřeních proti pandemii, která mají být přijata v pondělí.

Musíme se podle něj opřít o PCR testy, protože testování je druhá nejlevnější a současně nejrychlejší metoda boje s pandemií. Situace je podle něj vážná, incidence těsně pod 700 na sto tisíc obyvatel je nevídaná, navíc ve spojení s reprodukčním číslem 1,35. Anketa Zvládne Fialova vláda covid lépe než Babišova? Ano 2% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 17104 lidí

Moravec na důkaz jeho varování ještě jednou otočil grafy, které v první hodině ukazoval ministru Havlíčkovi.

Nedostatečnost opatření podle Maďara spočívá v tom, že už stávající opatření se dodržují dle jeho slov „velmi zlehka“. „Vy jdete na fotbalový stadion, kde je patnáct tisíc diváků, respirátor nemá téměř nikdo a kontrola na bráně je tak vlažná, že by člověk prošel i s kódem od babičky,“ povšiml si epidemiolog.

Ačkoliv zástupci obou vlád v první hodině otázek ujišťovali, že nechtějí zavádět nouzový stav, Maďar k tomu poznamenal, že „nouzový stav není lockdown, jen dělá předpoklady pro lepší vymáhání některých věcí“.

Děkan z Ostravy doporučuje „masivně protestovat celou populaci PCR testy a začít ve školách, kde se to šíří nejvíc“. Pak bychom během několika týdnů dostali pod kontrolu incidenci, ale ještě několik týdnů bude epidemie doznívat.

Varoval, že prvním očkovaným už ustupuje postočkovací imunita. A jejich očkovaní příbuzní, kteří už si nedávají takový pozor, jim mohou zavléct nákazu do rodiny a neštěstí je na světě. „A zase nám po Vánocích může stoupnout úmrtnost,“ hrozí Maďar.

Předložil proto nápad, že by se před Vánoci jako dárek mohl každý včetně očkovaných jednou otestovat PCR testem zdarma. Darujícím by ale v případě tohoto dárku byl stát, nikoliv zdravotní pojišťovny, jak Maďar se vztyčeným prstem zdůraznil. Stát by na toto podarování občanů měl zřídit zvláštní finanční balíček.

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka upozornil, že testovací centra opět přestávají stíhat, v jeho ordinaci se prý už nyní čeká na výsledek tři dny. Předvánoční testování je proto podle něj hezký nápad, který ale stávající kapacita laboratoří nejspíš není schopna zvládnout.

Šonka vidí i ve své ordinaci dramaticky zvýšený zájem o očkování. Je podle něj zapotřebí s lidmi férově komunikovat, včetně toho, že vakcína má určité limity.

Lidé by podle něj měli být zodpovědní a pokaždé, když pocítí příznaky respiračních onemocnění, se chovat tak, jako by covid mohli mít. Maďar ale namítl, že kdyby měl jít do karantény každý, koho škrábe v krku, tak by to společnost paralyzovalo.

K argumentu, že nezvládáme vyhodnocovat testy, řekl, že je to smutné. V situaci, kdy by PCR test platil tři dny (což je jedno z opatření, které má být schváleno), tak při současném tempu vyhodnocování by mohla běžně nastávat situace, kdy dostanete výsledek testu, který už ale nebude platný.

Státu se stále nedaří očkovat takovým tempem, jak by si představoval. Podle Maďara je to otázka „sociologicko- politologická“, proč lidé nereagují na výzvy. Zdravotníci, kteří jsou po téměř dvou letech vyčerpaní, by podle něj zcela jistě schválili ostrou kampaň, se kterou přišla vláda v minulém týdnu.

„Vím, že lidé co se zabývají etikou reklamy, se nad tím pozastavují, ale to je úplně jiný úhel pohledu, než máme my jako lékaři,“ myslí si docent Maďar. Lékaři prostě chtějí, aby bylo co nejvíce lidí očkovaných, a to skoro za jakoukoliv cenu.

„Já jsem jiného založení, mně ta kampaň přišla zbytečně brutální,“ nesouhlasil lékař Šonka. Obává se současně, že to velký efekt mít nebude.

„Ale jestli to zachrání pár desítek tisíc životů, tak proč ne,“ skočil mu do řeči Maďar a převzal od Moravce vedení debaty.

Dramatickým hlasem se pak ptal, pod čím vlivem jsou ti, kteří očkování odmítají.

Šonka poznamenal, že komunikace musí být férová. A je také fakt, že vakcíny nedosahují takových účinků, jaké byly původně slibovány a je pochopitelné, že toto důvěru lidí snižuje. „My nemůžeme zvyšovat tlak, my musíme zvýšit komunikaci,“ nabádal.

„Ale my už nemáme čas, nám už fakt hodně teče do lodě,“ skočil mu opět hlasitě do řeči Maďar.

Pak rozčíleně odmítl, že by vakcíny měly nějaké chyby, je to prý otázka „biologie a boje s virem“. A podobně problematická je podle něj i imunita, kterou si lidé pořídili proděláním nemoci. Takže řešením skutečně je jen a pouze „další dávka“.

Maďar pak s poznámkou „můžu jenom k tomu, o čem jsme mluvili“ v roli moderátora přesunul debatu někam zcela jinam, zatímco Václav Moravec se zmohl pouze na pasivní „ano, ano“.

Maďar spustil o tom, že postcovidový syndrom postihuje deset až dvacet procent těch, kteří nemoc prodělali, a na dlouhé měsíce zatěžuje zdravotní systém. O těchto škodách se nemluví. „A je to argument proti tomu, aby se virus pouštěl do populace, tak jak se to dělalo v minulých měsících,“ uzavřel.

Psali jsme: Macek si všímá společnosti distribuující vakcíny. Kdopak se nám to tam vystřídal v dozorčí radě? Vojtěch na orloji. Opozice nabrousila vtipný brk, Kubkovi je strašně stydno za všechny zdravotníky Hamáček na Primě: Když nemáte vakcíny, musíte omezit kontakty. Maďar vážně vysvětloval, proč je nebezpečné zpívat Rastislav Maďar: Omezení přítomnosti na pracovišti by přispělo ke zpomalení šíření viru

Pak Moravec pustil názor imunologa Vojtěcha Thona, který namítal, že očkování do svalu nebuduje dostatečnou imunitu na sliznicích – a právě to je hlavní problém současnému nárůstu infekce, roznášenou očkovanými, což je v milionových počtech už celospolečenský problém.

„Dnes už si asi každý uvědomuje, že kdo je očkovaný, tak není bezinfekční,“ souhlasil Maďar. Ale to prý ani nikdy nebylo cílem očkování.

Nové studie podle Maďara, v rozporu s tvrzením profesora Thona, ukazují, že očkovaný je infekční méně a kratší dobu než neočkovaný.

„Nemůžeme říkat, že je lepší tu nemoc prodělat, to je lékařsky neetické,“ jel Maďar dále. A znovu zopakoval faktor postcovidového syndromu.

A argument, že očkovaní by se měli testovat tak jako neočkovaní, Maďar odmítá také. Pak už totiž nebudou mít za svou zodpovědnost žádnou výhodu. „Je to tak, na to jsou sociologická zjištění,“ trval na svém.

Pokud se očkovaný nakazí, je to podle Maďara jeho vina, že nedodržel prevenci a nenosil respirátor tam, kde ho nosit měl.

Psali jsme: Vy... Maďar, Prymula, Chlíbek, Tachezy, Konvalinka, Vojtěch. Kam jste to Česko přivedli? ptá se Vávra. Rusko, Itálie, Brazílie, všichni lépe Po Vánocích stovky mrtvých, možná tisíce. Podle Maďara může být ještě hůř než minule Macek si všímá společnosti distribuující vakcíny. Kdopak se nám to tam vystřídal v dozorčí radě? Miroslav Macek: Maďar a Prymula určitě nemají důvod strašit lidí a propagovat očkování a přeočkování

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.