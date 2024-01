Magnesia za 14,91 Kč. Je to trik, Tomáši Prouzo? Ten se na Moravce jen usmál...

Měsíc snížené daně z přidané hodnoty na potraviny. Co zlevnilo, a co naopak zdražilo? Diskusi ministra zemědělství Marka Výborného, prezidentky Potravinářské komory Dany Večeřové, prezidenta Agrární komory Jana Doležala a prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy přinesly Otázky Václava Moravce na ČT24.

Ministr zemědělství se před několika dny ohradil proti napadání českých řidičů kamionů při protestech ve Francii. Napsal svému francouzskému kolegovi. „Není to jenom otázka toho, že se v tomto zimním období dovážejí do Česka rajčata, ale naopak se vyvážejí zemědělské komodity do Francie a do dalších států. Pro mě není důležité, kolik řidičů bylo napadeno,“ sdělil Výborný – podle moderátora Moravce šlo o jednoho řidiče. „Pro mě je důležité to, jak zareagoval můj francouzský kolega, který potvrdil, že k těm incidentům došlo a že je to pro něj něco, co je nepřípustné. Požádal francouzského ministra vnitra, aby francouzská policie a bezpečnostní služby konaly tak, aby k těmto incidentům vůči zahraničním přepravcům skutečně nedocházelo,“ podotkl Výborný, že jsou potvrzeny incidenty i vůči belgickým i polským dovozcům.

Výborný ve vysílání také přislíbil, že vláda se nechystá omezit podporu tzv. zelené nafty. Proti zvýšení daně na naftu zemědělci protestují v Německu a ve Francii. „Nevidím důvod k tomu, aby čeští zemědělci šli do ulic, protože se snažíme nastavit věci tak, aby byly spravedlivé,“ řekl Výborný.

„Není to jenom protest proti zelené naftě. Ten protest je daleko rozsáhlejší. Já jsem v tom Německu byla. Dostala jsem nějaké letáky. A tam jde třeba o to, že skončila velká spousta malých a středních zemědělců. Jsou tam tak příšerné legislativní podmínky, a takové podmínky, které nachystává Green Deal, že se bude likvidovat zemědělství v celé Evropě. Takže já se obávám, že to není národní problém, ale systémový problém, který je třeba řešit v Bruselu,“ nechala se slyšet Večeřová.

Doležal podotkl, že se domnívá, že k protestům bude docházet i nadále. „Otázka je, jaké ty protesty budou. Já prosazuji to, aby ty protesty byly koordinované v celé Evropě. Jestli dojde k protestům v České republice, proti vládě, bude záležet na tom, jestli se s panem ministrem dobereme k nějakému kompromisu,“ řekl.

DPH na většinu potravin od ledna klesla z 15 % na 12 %. Naopak u nealkoholických nápojů se zvýšila z 15 % na 21 %. To, jak se reálně změnily ceny, ukážou nezpochybnitelná data, která Český statistický úřad zveřejní v polovině února.

„Všiml jsem si, že ty ceny jsou většinou stejný, dokonce jsem si všiml, že jsou i vyšší. Třeba u těch hotových jídel. Stály 84 korun, teď stojí 87 korun,“ řekl jeden zákazník oslovený Českou televizí. Další zákaznice upozornila na „srandovní ceny“ – jsou to podle ní srandovní setinky procent. Ceny některých potravin totiž některé obchody uvádějí v haléřích.

Například 14,91 Kč za Magnesii. Je to marketingový trik? „Není to marketingový trik. Je to snaha ukázat, že skutečně se nižší DPH promítla do konečné ceny. Samozřejmě, kdyby šla ta DPH z 15 na 5, nebo z 15 na 0, asi by nezůstaly haléře, ale když se posune z 15 na 12, tak když si vezmu rohlík za 2,90, tak nová cena díky nižší DPH je 2,89. A my jsme se tady několik měsíců bavili s panem premiérem, s panem ministrem, tak tady je to vidět, že se nic nezmění,“ poukázal Prouza na to, co říkal v minulosti. Zaokrouhluje se podle něj vždy konečná cena.

Detailně včetně haléřů uváděné ceny ministra zemědělství neurážejí, vnímá je jako realitu. „Musím tady férově přiznat, že co jsem říkal na začátku prosince, že není žádný důvod k tomu, aby řetězce prodejců zdražovaly potraviny, a bylo mi říkáno všemi, včetně pana Prouzy, že ke zdražení dojde, tak se to ukazuje jinak,“ podotkl Výborný. Ceny jsou podle něj stabilizované. Nevidí podle svých slov důvod ke zdražování, ale ani ke zlevňování. „Nemáme nejdražší ceny v Evropě. Musíme se soustředit na celou vertikálu od zemědělců přes zpracovatele až po prodejce. A ta musí být nastavena spravedlivě. A to je ten důvod, proč vážně hovoříme o pravidlech hospodářské soutěže,“ sdělil Výborný.

Prouza pak optimisticky potvrdil, že ceny potravin by mohly jít ještě o něco dolů.

