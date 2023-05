Mainstream hlídá řadové občany s jiným názorem. Nebezpečí. Generál varuje

reklama

Úvodem se Pelz dotýká tématu utváření veřejného mínění ve světle války na Ukrajině ze strany médií. Dnes podle něj už jasně vidíme, že se západní mainstreamová média neptají na skutečné důvody a skutečnou situaci války na Ukrajině. Nezaměřují se ani na otázky ohledně kompetencí prováděných hospodářských opatření. „V televizi by jinak byly diskuse, kde by mluvili lidé, kteří vědí, jakým způsobem by šlo zařizovat dodávky i ropy a plynu a všeho toho. Byť by se diverzifikovaly zdroje. Nic takového nevidíme,“ uvádí.

K samotnému jadernému konfliktu mezi velmocemi, který má potenciál zničit obyčejné lidské životy, varovně dodává: „Jestli to je Rusko na Ameriku, anebo Amerika na Rusko, tak to je nepřípustné pro normálního myslícího člověka, pro živý organismus na této planetě. A zdá se mi, že média a západní politici asi nepatří mezi živé organismy této planety. Média by měla říct: „Tak to ne. To nesmíme připustit.“

Zároveň bývalý šéf vojenského zpravodajství hovoří o prokazatelně záměrné a masové manipulaci veřejným míněním v demokratických společnostech Západu. V tomto směru upozorňuje na studii NATO s anglickým názvem Cognitive Warfare: „Je to vlastně boj o vědomí, s datováním leden 2021, a tam se píše, že vlastně mozek je zbraní 21. století a cílem je udělat z každého člověka zbraň. Jsou tam ještě další perly, samozřejmě,“ dodává ke studii.

V tomto kontextu uvedl pár perliček z vývoje médií z poslední doby. „Začnu 70. lety, kdy CIA přistoupila k takové dlouhodobé operaci Mockingbird. Mockingbird je drozd mnohohlasý, bylo to asi 300 celkem novinářů, kteří buďto pořád anebo příležitostně vydávali takové články, které měly nějakým způsobem ovlivňovat mínění samozřejmě v západních zemích, protože v Sovětském svazu moc neovlivnili.

Anketa Jste spokojen/a s podobou „reformy“, kterou představila pětikoalice? Ano 1% Ne 98% Nevím 1% hlasovalo: 13065 lidí Ale to museli vidět, že to nemůže být tak účinné, kvůli oponě. Takovým garantem této spolupráce byl Philip Graham, majitel The Washington Post, a z hlediska té ruské terminologie by se dalo říct prezident mezi novináři.

V roce 1996 prezident Clinton podepsal Communications Act a Communications Act umožnil to, že se monopolizoval mediální průmysl. Takže následkem toho vlastně je dnes ve Spojených státech asi pět velkých firem přes kabelové televize, které mají asi 80 % všech televizí. Asi tak padesát lidí ovlivňuje to, co se lidé na Západě dozvědí anebo nedozvědí, a nejen na Západě, protože to ovlivňuje samozřejmě mínění po celém světě, do značné míry,“ pokračuje Pelz, který vyjmenovával další prorůstání vojenskoprůmyslového komplexu a Pentagonu a Kongresu a think-tanků a Amazonu a sociálních sítí.

„Můžeme vzpomenout na rok 2016, kdy kalifornská univerzita Sonoma Universita udělala takové komparativní studie a zjistila, že podle jejího tvrzení 80 % zpráv ve sdělovacích prostředcích jdou ve prospěch vlády. Takže když říkám, že jde o ovlivňování myšlení obyvatelstva, tak si myslím, že tomu relativně mohu věřit,“ dodává Pelz.

Lhaní a manipulace s veřejností podle Pelze je vždy v něčím zájmu. Ekonomická moc se soustřeďuje postupně v rukou menšího počtu monopolů. Korporace prorůstají se státem a jsou mocnější než stát. „Ty podniky prostě požírají ostatní a je jich čím dál tím méně, stávají se z nich monopoly a ty monopoly se pak stávají víceméně nějak součástí státu. Dokonce to pak už jde tak daleko, že ten stát je mnohdy slabší než mezinárodní korporace, a to právě má vliv na celý ten projev. V tomto to tkví,“ míní Pelz.

Velká část novinářů ze západních mainstreamových médií propadla módní progresivistické ideologii a věří jí bezezbytku. Mnoho novinářů se podle Pelze podřizuje davové psychóze. „Musíme si uvědomit, že tím, že jsme na těch sociálních sítích a v té, jak říkám, virtuální realitě, tak se na nás vztahuje něco jako davová psychóza. A člověk, jak známo, v davu se chová jinak než jako jedinec. A obávám se, že ty sociální sítě se všemi lajky a hejty, kde si vyhledáváme pořád jenom ty názory, které nám konvenují, tak způsobují právě tuto davovou psychózu úplně v běžném životě.“

Podle Pelze se nedá už hovořit o tom, že u nás hrozí totalita, protože ona už je téměř tady. Demokratický systém ohrožují právě současná mainstreamová média: „Ohrožují tím, že vlastně neplní svou roli. Oni by měli být hlídací psi, ale ve skutečnosti ti hlídací psi hlídají řadové občany, kteří mají nějaký jiný názor. Ale důležité je, aby byla zachována ta diskuse. Ta debata, tak já si myslím, že tohleto je také docela důležité. Ty systémy společenské jsou více či méně odolné oproti nějakému zlu.

Samozřejmě že nemáme totalitní společnost. Máme všechny znaky dobré demokracie, ale přerůstá to. Dá se to samozřejmě snadno ovládnout a změnit, a právě že mi přijde, že ta média v tom hrají prostě tu roli, že ji nehrají. Přiznám se, že mi uniká proč a tolik? To je mi divné,“ dodává s tím, že i přes vše výše řečené je ve Spojených státech stále svoboda projevu větší než tady. „Vlastně jsem tady dost dštil síru na Spojené státy, ale nebylo to na Spojené státy, ale na jistou zdivočelou část jejich společnosti. Na druhou stranu těch disentních názorů, které člověk vidí na internetu, a to i z řady některých normálních sdělovacích prostředků, tam je mnohem víc než v Evropě – než u nás, než ve Francii, Německu.“

„Mám opravdu strach, že se to řítí někam… Problém je, že nevím, jak to skončí a vůbec kdy to skončí. Nedivím se, že hodně lidí se vlastně dnes už bojí mluvit veřejně… To je ale samo o sobě strašné,“ dodává Pelz a v samém závěru se vrací k rusko-ukrajinskému konfliktu na Ukrajině, protože média jsou velkou součástí tohoto problému, a považuje za více než nutné, aby se okamžitě donutily nebo motivovaly obě strany k uzavření příměří.

