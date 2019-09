Maláčová v ČT vyslala drsný vzkaz Švejnarovi: Vyjeďte se podívat na ty lidi do fabrik!

Hostem čtvrtečního pořadu Interview na ČT24 byla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Hovořila o změnách týkajících se rodičovského příspěvku, kterých se jí podařilo dosáhnout na jednání sněmovního výboru. Mluvilo se i o mateřské či o problémech týkajících se nedostupnosti bydlení. V závěru došlo i na důchodový systém, kdy Maláčová opět zopakovala, že je proti odstropování věku odchodu do důchodu a ostře se pustila do ekonoma Jana Švejnara, jenž v tomto týdnu pronesl, že zvednutí věku pro odchod do důchodu je nutné. „Já bych panu Švejnarovi přála, aby vyjel do fabrik...“ vzkázala.

Anketa Byl Robert Šlachta dobrým policistou? Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 3589 lidí

Vyjádřila se i na téma navýšení rodičovského příspěvku všem, kteří mají dítě do čtyř let. Dle Maláčové je nespravedlivé navýšení vůči těm, kteří mají dítě do čtyř let a navrátili se již do práce, voličům vzkazuje, že „bojovala, jak mohla, ale hrozilo, že nakonec rodičovskou nedostane skoro nikdo, tedy jen nově narozené děti“. Dle ní se tak jedná o kompromis, který dostane 80 % rodin z původní verze.

Ministryně se negativně vyjádřila k valorizační možnosti rodičovské, bylo by to prý na rozdíl od důchodů velmi komplikované. Kvůli evropské směrnici se rodičovská do roku 2022 musí ještě kompletně změnit. „Myslím si, že ideální možnost je, že ta budoucí rodičovská bude vlastně prodloužená mateřská, to znamená, že každý bude mít rodičovskou, která se bude odvíjet od jeho předchozích příjmů a bude mít třeba tři roky, tak aby si od začátku dokázal spočítat, jak o tom po dobu péče o dítě bude,“ říká. Lidé s nižšími příjmy by měli mít příspěvek a naopak díky velmi solidárnímu systému být na tom lépe.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Došlo i na naše největší problémy. Maláčová poukazuje na to, že nám i mezinárodní organizace kritizují nedostatek předškolní péče, například jeslí. Dále za problémové označuje i následný nedostatek míst ve školkách. Do současné situace jsme se prý dostali tak, že před rokem a půl zrušila Poslanecká sněmovna právo na školku pro každé dítě ve věku dvou let, jež zavedla Kateřina Valachová. Předchůdkyně současné ministryně Michaela Marksová zase zavedla dětské skupiny, ty dle Maláčové „fungují skvěle“, problémem však je, že jsou financovány z evropských fondů a je potřeba zavést stabilní financování.

Ohledně bydlení Maláčová tvrdí, že máme „bytovou krizi“, jelikož se stává nedostupné i pro střední třídu, a to zejména ve velkých krajských městech. „Nedostupnost bydlení je podle mě problém číslo jedna,“ říká. „Pokud máme bydlení tak strašně drahé, nedostupné, ti, co mají nájemní smlouvy a každý rok se bojí, že jim buď ta smlouva nebude prodloužena, nebo že bude strašně navýšena, tak je to obrovská překážka,“ dodává.

Ministryně tedy shrnula, že našimi největšími problémy jsou nedostupné bydlení, zmiňované jesle a předškolní péče a pak také částečné úvazky, které chybí.

FOTO: Repro ČT24, Rozdíl mezi příjmy z důchodového pojištění a výdaji na důchody

K řešení těchto problémů Maláčová podotýká, že co se týče jeslí, tak je již zpracován návrh, ten má jít na vládu do konce října. Ohledně částečných úvazků by Maláčová chtěla zavést model, jenž je funkční na Slovensku či v Německu, jímž je institut sdíleného pracovního místa. V praxi to vypadá, že například dva lidé sdílejí jednu pozici. Aby firmy sdílená místa zřizovaly, chce jim Maláčová napomoci prostředky z evropských fondů, ty by měly pokrýt fixní náklady. Bydlení pak je prý v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj a bez něj se prý tato věc „nepohne“. Ve vládě se prý téma bydlení chystají otevřít v blízké době.

Řešily se i důchody. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje místo penzijní reformy adaptaci důchodového systému. Zahrnuje devět změn parametrů. Patřit mezi ně má dřívější důchod pro náročné profese, úprava penzí pečujících osob či přenastavení třetího pilíře. Posledním tématem jsou příjmy důchodového systému, Maláčová označuje toto téma „za nejsložitější“ a je třeba jej ještě dořešit.

Ohledně důchodové reformy Maláčová říká, že ono řešení bude „testem politické kultury v České republice“, jelikož by chtěla řešení, na kterém se shodnou všechny strany napříč politickým spektrem.

Fotogalerie: - Maláčová v sedle

Připomněla též, že je proti odstropování věku odchodu do důchodu. To Maláčová již také potvrdila i na Twitteru, kde se k tématu vyjadřovala takto: „Tak takhle NE! Dokud tady bude ČSSD, věk odchodu do důchodu se zvyšovat nebude! Byli jsme to právě my – sociální demokraté – kdo ho zastropoval. Zdá se mi, že by se některým jednoduše uvažujícím ekonomům líbilo, kdyby lidé odcházeli z práce rovnou do rakve. Ani náhodou!“

Tak takhle NE! Dokud tady bude ČSSD, věk odchodu do důchodu se zvyšovat nebude! Byli jsme to právě my – sociální demokraté – kdo ho zastropoval. Zdá se mi, že by se některým jednoduše uvažujícím ekonomům líbilo, kdyby lidé odcházeli z práce rovnou do rakve. Ani náhodou! @CSSD pic.twitter.com/D79EnCA2EP — Jana Maláčová (@JMalacova) June 21, 2019

A pak se Maláčová ostře ohradila proti předchozímu hostu Interview, ekonomovi Janu Švejnarovi, který v tomto týdnu v pořadu řekl, že zvýšení věku pro odchod do důchodu je nutné. „Já bych panu Švejnarovi přála, aby vyjel do fabrik a aby se podíval na lidi, kterým je osmapadesát a aby jim zkusil vysvětlit to, že fyzicky pracují celý život, pracují na směny, vychovali dvě, tři děti, dělají všechno správně, mají nízkou mzdu a ještě se po nich chce, aby pracovali dalších deset let,“ ohrazuje se.

Psali jsme: Jan Švejnar v ČT: Důchodová reforma? Nezbude nic jiného než zvednout věk odchodu do penze

Důchodový systém je dle Švejnara nyní možné udržet dvěma způsoby, a to buďto platit nízké důchody velkému počtu lidí, anebo vyšší důchody menšímu počtu lidí. Švejnar si myslí, že je lepší platit starším lidem vyšší důchody.

„Já prostě říkám, že navýšení odchodu do důchodu je jednoduchá účetní operace, která ty náklady z důchodového systému přenese do jiných systémů, do nepojistných dávek, protože ty lidé stejně odejdou, má již dnes velký počet předčasných důchodů, pak ti lidé mají nízké penze a žádají o dávky na bydlení, to znamená, přesuneme do nepojistných dávek nebo do zdravotního systému. Já si uvědomuji to, že nám bude v příštích desetiletích narůstat počet penzistů na celkovém poměru obyvatel, nicméně se prostě domnívám, že jsou jiná řešení, která jsou složitější, možná i náročnější na prosazení a také často říkám, že Česká republika vydává na důchodový systém osm procent HDP a průměr Evropy je dvanáct procent,“ podotýká. Maláčová by prý finance chtěla sehnat ze zdanění kapitálu a poukázala, že by ráda zvýšila zdanění vysokých příjmů.

Fotogalerie: - Horníci za dřívější důchody

Maláčová doporučila, aby si lidé na penzi spořili, jsou zde však prý lidé, kteří si to prostě nemohou dovolit. Zásadní pro současnou vládu tak zůstává první, průběžný pilíř.

Debata se stočila i k výši mezd. „Paní redaktorko, minimální mzda je 13.350 korun hrubého, dokážete si představit za tuto částku přežít?“ tázala se Maláčová moderátorky Zuzany Tvarůžkové po jejím dotazu, zdali nemůže další navyšování minimální mzdy v následující době, kdy by nás mohla postihnout recese, vést i k propouštění. Tvarůžková pak na to Maláčové odpověděla, že „bohužel nerozdává platy v této republice“. „Na Slovensku budou v tuto dobu navyšovat minimální mzdu na patnáct tisíc, otázka, proč méně výkonná ekonomika si to dovolit může?“ tázala se pak. Slováci prý nechtějí mít ekonomiku „založenou na levné práci“. Maláčová zmínila, že je potřeba se zaměřit na spotřebu, jelikož na ní je naše ekonomika založená.

A v závěru pak Maláčová zmínila, že se brzy pustí i do změn v systému dávek na bydlení.

Záznam celého pořadu můžete zhlédnout ZDE.

Psali jsme: Růst rodičovského příspěvku Sněmovna patrně schválí Maláčová: Tolik musí rodina vydělávat! Ministryně Maláčová: Chceme-li kvalitní sociální politiku, něco to stojí Maláčová navrhuje růst minimální mzdy o 1350 korun. Na 14.700 korun

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: rak