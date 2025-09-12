Mezi kolegy umělci má kvůli PL zle. Michal Gulyáš reagoval na štiplavý dotaz

Herec Michal Gulyáš, který v letošních parlamentních volbách kandiduje za hnutí Stačilo!, zveřejnil krátké video na svém facebookovém účtu. V jeho úvodu říká, že původně se rozhodl, že na osobní věci nebude vůbec reagovat, ale chtěl by se vrátit k otázce, kterou zodpověděl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. „Někteří Parlamentní listy vůbec nečtou, zejména určitá skupina lidí. Pocházím z umělecké entity a tam Parlamentní listy znamenají spíše to negativní,“ objasnil, proč se rozhodl publikovat svůj názor na sociálních sítích.
A pokračoval: „Tak já se vyjádřím tady, protože vím, že se to k nim dostane. Že se to dostane k těm, kteří mají pocit, že mě můžou zranit. Dostal jsem teď otázku – spíš to byl hejt a mělo mi to udělat blbou náladu. Někdo se mě zeptal: ‚Co role, hrnou se?‘ A byly tam tři naprosto nejvychechtanější smajlíky. Chtěl bych na to odpovědět celkem jednoduše. Hrál jsem celý život, teď žiju! Ale vy hrajete, a svou roli velmi špatně! Uvidíme, jak to všechno dopadne.“
Ujistil, že rozhodně není nešťastný člověk. „A už vůbec nejsem nešťastný, když mě někdo bombarduje těmito invektivami, těmito hloupými dotazy,“ ujistil uchazeč o poslanecký post.
Uvedl, že herectvím se živí prakticky od jedenácti let. „Vzhledem k tomu, že mi bude teď šedesát… Jsem člověk, kterému nic nechybí a nikdy chybět nebude. Protože já to mám tady a tady,“ ukázal na srdce a na hlavu. „A sem a sem,“ opět ukázal, „vy s těmito hloupými dotazy opravdu nemůžete.“
Lidé na sociálních sítích reagují na jeho slova převážně pozitivně.
„Krásně řečeno, ostatně jako vždy od Vás a moc bych si přála, aby bylo víc takových herců jako jste VY!? Moc si vás vážím, pomáhej pán Bůh,“ napsala Anna Friedrich.
„Michale, přiblblí libtardí trpaslíci Ti mohou okopávat pouze kotníky, neboť výše nedosáhnou, ubožáci!“ vyjádřil se Adolf Wertheim.
„Zakrátko se ukáže, co jsme za národ. Pár umělcům je jasno. Michale, vám věřím…,“ uvedla Jitka Hnilicová.
Michal Gulyáš je český herec, dramatik, scenárista, režisér a producent. Zapojil se také do politiky a kandiduje za hnutí Stačilo! ve Středočeském kraji v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz kritizoval atmosféru nesvobody a nálepkování v české kulturní scéně za vlády Petra Fialy, přičemž zmínil, že po projevu vlastního názoru mu kolegové „namastili schody“ a ztratil přátele. Podle jeho názoru se doba nesvobody blíží konci a volby to rozhodnou.
autor: Naďa Borská