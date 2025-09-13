Zaskočil Rakušana dopis z jeho ministerstva? Jde o ukrajinské migranty

Šéf rezortu vnitra Vít Rakušan (STAN) byl překvapen dopisem, který jeho podřízení poslali Evropské komisi. V dokumentu ministerstvo varuje před vyčerpáním kapacit v souvislosti s přijímáním ukrajinských uprchlíků, což kontrastuje s oficiálním vládním tónem, že migrace probíhá bezproblémově. Dopis odhalil poslanec hnutí ANO Robert Králíček.
„Ministra vnitra zaskočil dopis, který do Bruselu poslal jeho vlastní rezort!? Fialova vláda soustavně zaplavuje mediální prostor jednou lží za druhou, ale že jednotliví ministři netuší, co se jim děje uvnitř rezortů, to je nový vrchol absolutní nekompetence!“ napsal na síti X Robert Králíček, místopředseda hnutí ANO a poslanec, který o dopisu hovořil ve vysílání CNN Prima News.
Ministra vnitra zaskočil dopis, který do Bruselu poslal jeho vlastní rezort!? Fialova vláda soustavně zaplavuje mediální prostor jednou lží za druhou, ale že jednotliví ministři netuší, co se jim děje uvnitř rezortů, to je nový vrchol absolutní nekompetence!??— Robert Králíček (@psprobertkrali1) September 12, 2025
??… pic.twitter.com/EjcjYrNeVl
Ministerstvo upozorňuje na riziko vyčerpání kapacit
Dopis je zveřejněn na stránkách ministerstva, kde se uvádí: „Dne 28. srpna odeslalo Ministerstvo vnitra dopis Evropské komisi, v němž upozornilo na riziko vyčerpání kapacit v souvislosti s poskytováním dočasné ochrany. Tímto dopisem Ministerstvo vnitra, v souladu se zákonem č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, oznamuje Evropské komisi riziko vyčerpání kapacit pro zvládání následků hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny. Dále Ministerstvo vnitra informuje Evropskou komisi o aktivaci nového zákonného důvodu pro nepřijatelnost žádostí o dočasnou ochranu v případě, že je podá cizinec, který je nebo byl držitelem dočasné ochrany v jiném členském státě Evropské unie nebo státě uplatňujícím Schengenský hraniční kodex v plném rozsahu.“
Ministerstvo také dopis zveřejnilo v celém znění. „Již čtvrtým rokem po sobě hostí Česká republika nejvyšší počet osob požívajících dočasné ochrany na obyvatele v rámci Evropské unie. Řízení této situace postupně vyčerpává naše kapacity a vyvolává bezprecedentní tlak na národní veřejné služby,“ píše se v něm. Šéf resortu Rakušan přiznal, že se o odeslání dopisu dozvěděl až dodatečně. „Evropské komisi jsme oznámili, že existuje riziko vyčerpání kapacit, pokud bychom museli přijímat větší počet ukrajinských uprchlíků, kteří již požádali o dočasnou ochranu v jiné zemi,“ uvedl ministr.
„O této situaci dlouhodobě informujeme politiky, veřejnost i evropské partnery,“ dodal šéf vnitra.
Ještě v létě ministr zdůrazňoval úspěšnost integrace uprchlíků. „Máme mezi Ukrajinci vysokou míru zaměstnanosti a přispívají do rozpočtu. To je úspěch, na který můžeme být hrdí,“ chlubil se politik.
Je možné, že Bruselu sdělují něco jiného než vlastním krajanům?
Rozpor mezi oficiálními prohlášeními a interním dokumentem vyvolal bouřlivou reakci. Poslanec Michal Zuna (TOP 09) kritizoval: „Ten dopis je ostrý, popisuje tu situaci jako hraniční, já si myslím, že by bylo správné, abychom informaci o zaslání dopisu dostali i jako členové výboru pro bezpečnost.“
Radim Fiala (SPD) řekl: „Naše kapacity se prostě vyčerpávají. Já myslím, že to jenom tají, že to dobře vědí.“
Dlouhodobě upozorňuje na problémy spojené s přijímáním uprchlíků z Ukrajiny Tomio Okamura, předseda strany Svoboda a přímá demokracie (SPD). Kritizuje migrační politiku vlády a zdůrazňuje zátěž pro českou společnost, ekonomiku a sociální systémy. Opakovaně tvrdí, že přítomnost uprchlíků je zátěží pro místní obyvatele.
Řekl například, že vláda se stará více o uprchlíky než o vlastní občany. Tento postoj spojil s kritikou vysokých výdajů na dávky a podporu, které podle něj zatěžují český rozpočet a sociální služby. Podle průzkumů z podzimu 2024 považuje 56 % Čechů uprchlíky za problém na celostátní úrovni, což Okamura často cituje k podpoře svých názorů.
Vyjadřuje se také na sociálních sítích. Např. na síti X napsal „SPD = revize pobytů VŠECH cizinců, žádné automatické prodlužování. Kdo nerespektuje zákony, nepracuje, páchá trestné činy – okamžitě VEN! Přednost, peníze a úcta Čechům, Moravanům, Slezanům, kteří jsou tady doma. TOTÁLNÍ KONEC zneužívání naší země!“
????SPD = revize pobytů VŠECH cizinců, žádné automatické prodlužování. Kdo nerespektuje zákony, nepracuje, páchá trestné činy - okamžitě VEN! Přednost, peníze a úcta Čechům, Moravanům, Slezanům, kteří jsou tady doma. TOTÁLNÍ KONEC zneužívání naší země!— Tomio Okamura (@tomio_cz) September 10, 2025
Evropská komise zatím na dopis z Česka nereagovala, ale dokument by mohl ovlivnit probíhající diskuse o redistribuci uprchlíků v EU. Česká republika se dlouhodobě brání povinným kvótám, ale zdůrazňuje svou solidaritu s Ukrajinou.
Problémy v oblasti bydlení, zdravotnictví a školství
Experti na migraci souhlasí, že Česko, jako jedna ze zemí s nejvyšším počtem Ukrajinců na obyvatele, čelí tlaku na ubytování, sociální služby a administrativu. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu 24. února 2022 přijalo Česko celkem přibližně 500 000 až 510 000 ukrajinských uprchlíků. Tento údaj vychází z oficiálních statistik Ministerstva vnitra ČR. Aktuálně v Česku zůstává přibližně 370 000 až 380 000 osob s platnou dočasnou ochranou, protože zhruba třetina běženců se vrací zpět na Ukrajinu nebo odjíždí do jiných zemí.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Na druhé straně uprchlíci přispívají do rozpočtu. Letos odvedli státu o 5,7 miliardy Kč více, než obdrželi v podpoře, a to díky daním a odvodům z práce. Aktuálně je zaměstnáno asi 150 000 až 158 800 uprchlíků (míra zaměstnanosti kolem 50–69 % u ekonomicky aktivních), převážně v nízkokvalifikovaných pozicích jako pomocníci, montéři nebo obsluha strojů. V prvním čtvrtletí přinesli čistý přínos 3,1 miliardy Kč do státního rozpočtu. Dlouhodobě se očekává, že přispějí více, než stojí.
Největší tlak je na bydlení, zdravotnictví a vzdělávání. Po ukončení bezplatného ubytování pro zranitelné skupiny (senioři, děti, postižení) v září 2024 mnozí uprchlíci čelí riziku bezdomovectví nebo dluhů, protože humanitární dávky nestačí na nájem v dražších regionech jako Praha, kde žije přes 87 000 uprchlíků. Rostoucí poptávka po bydlení zvyšuje nájmy a snižuje dostupnost pro místní. Odhaduje se, že 58 % uprchlíků plánuje zůstat v Česku minimálně dva roky, což zhoršuje nedostatek kapacit.
Zdravotnický systém je přetížen, zejména v oblasti duševního zdraví. Mezi ukrajinskými dětmi trpí psychickými problémy každé druhé dítě (oproti jednomu z osmi u českých dětí).
Přes 140 000 dětí s dočasnou ochranou přetěžuje školy – chybí místa, učitelé i učební materiály pro vícejazyčné třídy.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajinci
Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině na leznete na oficiálních stránkách MV ČR. MV ČR také pro tento účel zřídilo samostatný portál. Základní informace o ukrajinské diaspoře v České republice naleznete na těchto stránkách.
autor: Naďa Borská