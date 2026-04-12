Maňásci. Politické školení na cenách Anděl neprošlo jen tak

Sobotní předávání cen České hudební akademie Anděl se neobešlo bez narážek na politiku. Například písničkář Jan Běťák doufal, že vláda další volby nevyhraje. „Rád bych řekl, že si myslím, že směr, kterým se ubírá současná reprezentace české kultury, není úplně správný, a byl bych vděčný, kdyby ty tři a půl roku byly maximum, které musíme vydržet,“ uvedl.
Další, kdo neodolal, byl rapper James Cole. „Náš kámoš Oto Klempíř je v kanceláři asi víc, než by měl. Doufám, že bude v kanceláři čím dál tím míň. Chová se jako idiot a potlesk pro Otu Klempíře,“ prohlašoval. Jáchym Kolář alias Yasha 96 pak kombinoval češtinu s angličtinou: „Já jsem chtěl říct jenom fuck Okamura, fuck Babiš, fuck... prostě fucking Turek a Motoristi, Klempíř.“
Režisér Jakub Jirásek zase mluvil o politické reprezentaci s autoritářskými sklony a obhajoval koncesionářské poplatky. „Stojím za Českou televizí a za Českým rozhlasem a za všemi médii, která nevlastní miliardáři, proto bych chtěl říct nahlas, že si nepřeju zrušení koncesionářských poplatků a rád je budu platit dál,“ prohlásil.
A promlouvali také Slováci, spolupracovníci hudebníka Richarda Müllera. „Bojujme za svou svobodu, která je momentálně na Slovensku i v Čechách v ohrožení. U nás na Slovensku už se takovéto ceny nevysílají, protože se bojí, co lidé řeknou,“ zaznělo na Cenách, které vysílala Česká televize.
Reakce
Zdaleka ne všem bylo vyjadřování umělců po chuti. Ze sociálních sítí zněla slova o „agitce“ a uvědomělých dotovaných umělcích. Naopak velké podpory se umělcům dostalo od příznivců opozice.
Konečně to někdo řekl pořádně nahlas a v hlavním vysílacím čase!— Jiří Hrebenar (@gisat) April 12, 2026
?? Nezávislá média a silná veřejnoprávní televize i rozhlas jsou naprostým pilířem naší demokracie. Nenechme si je ovládnout oligarchy, ani populisty s autokratickými sklony.
Hrozně moc se těším, jak po tomhle proslovu na Andělech budou zase potrefené husy kejhat!??— Jura Háček ???????????? (jirka maso :) (@jura_haczek) April 11, 2026
Tomio Okamura
Pro ParlamentníListy.cz se k předávání cen vyjádřil herec Michal Gulyáš. „Akce vyhlašování hudebních cen, stejně jako řada jiných vyhlašování cen za cokoliv, kde se to blýská ‚papundeklovým zlatem,‘ musela být nutně posílena politickou agitkou přesně ve stylu angažovaných soudruhů současnosti. Doba vyžaduje angažované umělce, kteří, jako nová entita ‚roztomilých krkánků‘, musí za každou cenu utrousit aspoň jeden výkrk světu,“ sdělil.
Věnoval se také hlasům ze Slovenska. „Spolupracovníci oceněné legendy československé hudby, Richarda Müllera, nám pověděli něco o tom, jak teď tvoří v nesvobodě. To je tak dojemné, když čeští maňásci jedou na Slovensko přednést pohádku o postupující totalitě, a slovenští maňásci zase přijedou do Čech, aby nám sdělili totéž, jen tedy ve slovenštině,“ komentoval Gulyáš a dodal, že slovenštinu si poslechne vždy rád, ale u těchto projevů se raději nesoustředil na obsah.
„Taková soudružská, umělecká výměna střevně-myšlenkového obsahu v hodnotě ‚jeden chcíplý Anděl‘, stejně jako jeden ‚chcíplý Lev‘ v březnu u nás, a na Slovensku to bylo tak nějak taky, jen v té krásné slovenštině,“ popsal zážitek z cen.
Ani Yasha 96 neunikl Gulyášově pozornosti. „Myslím si, že umělci s miminkovským, ale finančně vyspělým mozečkem by neměli mít právo k politice mluvit národním jazykem nikde na světě, aby ten svůj národní jazyk, diplomaticky sděleno, nedospělým obsahem neprznili. Příkladem byl nějaký Jaša 96, (omlouvám se, že ho neznám, poslouchám Brahmse, Mozarta, Bacha, Léo Deliba, Pucciho, AC/DC, Johnnyho Cashe apod.) tak ten Jaša 96 zaexceloval: ‚…já jsem chtěl říct jenom fuck Okamura, fuck Babiš, fuck... prostě fucking Turek a Motoristi, Klempíř.‘ - Ano, pane Bože, prosím tě za všechny se zdravým rozumem, abys odňal národní jazyk všem nevkusně angažovaným umělcům a naprogramuj jim v případě politických proklamací ‚Pitomštinu‘. Ona je to sice pitomština, co vyluzují, ale z gramatického a duševně-bezpečnostního hlediska by bylo dobré to sjednotit. Bude to spravedlivé. Budou si rozumět, ale nebudou svou ‚pitomomluvou‘ otravovat veřejnost, kterou jejich názory nezajímají, veřejnost totiž zajímá jejich umělecká produkce!“ doporučil.
A pokračoval otázkou: „Mají-li však angažované ‚roupíky‘, proč neopustí ‚zlatou loď múzy‘ a nevlezou na ‚letadlovou loď politiky‘? To je jako by zelinář prodával uhlí a přesvědčoval nás o jeho čerstvosti, nebo řezník nabízel hřebíky a krájel je na plátky. Připadá vám to idiotské? Jo, takhle idiotské to je v případě angažovaných umělců. Tečka! Progresivismus je mor západní společnosti a v uměleckém prostředí je to jako rakovinný tumor zbytnělý k nepřežití.“
ParlamentníListy.cz se dotázaly také člena RRTV Vadima Petrova. Ten hodnotil předávání cen ze dvou úhlů, jednak jako umělec, ale také jako radní zmíněné instituce. „Já si spíš myslím, že i umělec má prezentovat svůj občanský postoj a také má být připravený nést následky. Nebo mlčet, je to na něm,“ poznamenal. A dodal: „Jako radní vidím rozdíl, když v přímém přenosu vystoupí umělec se svým názorem a když zaměstnanec zneužije živý přenos, jak to udělal Václav Moravec. U umělce mi to nevadí.“
