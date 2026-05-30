„Sundávám ukrajinskou vlaječku.“ Hněv z Polska na Ukrajinu graduje

Bývalý polský prezident Lech Wałęsa veřejně sundal z hrudi odznak v barvách ukrajinské vlajky, který nosil od začátku ruské invaze. Reagoval tak na rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který udělil elitní vojenské jednotce čestný název „Hrdinové UPA“. Tento krok vyvolal v Polsku rozsáhlé pobouření napříč politickým spektrem.
Ukrajinská povstalecká armáda (UPA) je v Polsku vnímána jako organizace zodpovědná za masakry a genocidu polského civilního obyvatelstva na Volyni a ve východní Haliči v letech 1943–1945, při nichž zahynulo podle historiků 80–120 tisíc Poláků. Rozhodnutí Zelenského, které má podle Kyjeva posílit historické tradice ukrajinské armády, polská strana označuje za urážku památky obětí.
Wałęsa na sociální síti Facebook uvedl: „Prezident Ukrajiny uctíváním banditů UPA ublížil mně i všem našim zavražděným krajanům. Proto jsem veřejně odstranil ukrajinskou vlajku z hrudi. Budu dál pomáhat národu v boji proti Sovětům. Odmítám však podpořit prezidenta Zelenského!“
Zelenskyj může přijít o polské vyznamenání
Polský prezident Karol Nawrocki označil Zelenského rozhodnutí za skandální a oznámil, že na zasedání Kapituly Řádu Bílého orla 8. června navrhne odebrat Zelenskému nejvyšší polské státní vyznamenání, které mu v roce 2023 udělil tehdejší prezident Andrzej Duda.
„Prezident Zelenskyj bohužel dokázal, že Ukrajina, vzhledem ke své mentalitě oslavování banditů a vrahů Ukrajinské povstalecké armády, není připravena být součástí evropské rodiny,“ prohlásil Nawrocki.
Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego - Prezydent RP @NawrockiKn. pic.twitter.com/4NaOAIjO3C— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) May 29, 2026
Polské ministerstvo zahraničí Zelenského rozhodnutí jednoznačně odsoudilo. Mluvčí ministerstva Maciej Wewiór zdůraznil, že krok poškozuje památku obětí a může být zneužit ruskou propagandou k rozdělování obou národů. Ukrajinský velvyslanec ve Varšavě Vasyl Bodnar byl předvolán na ministerstvo, kde Poláci vyjádřili oficiální protest.
UPA byla zodpovědná za genocidu na Volyni a v Haliči
K záležitosti se vyjádřil i Institut národní paměti, který uvedl, že „budování kultu Ukrajinské povstalecké armády ukrajinskými úřady musí vyvolat odpor všech, kteří si pamatují činnost této formace“. Institut připomněl, že UPA byla zodpovědná za genocidu na Volyni a ve východní Haliči.
Premiér Donald Tusk reagoval umírněněji, ale varovně: „Pokud se budeme hádat o minulost, někdo jiný vyhraje budoucnost. Prezident Ukrajiny by to měl konečně pochopit. Poláci také. Než bude pozdě!“
Polsko patří k nejvýznamnějším podporovatelům Ukrajiny v boji proti ruské agresi. Historické napětí ohledně UPA a volyňské tragédie však zůstává citlivým tématem, které komplikuje vzájemné vztahy. Ukrajinská strana zatím na protesty oficiálně nereagovala.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
