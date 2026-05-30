„Sundávám ukrajinskou vlaječku.“ Hněv z Polska na Ukrajinu graduje

30.05.2026 8:45 | Zprávy
autor: Naďa Borská

Lech Wałęsa, exprezident Polska a někdejší vůdce hnutí Solidarita, demonstrativně odložil odznak v barvách ukrajinské vlajky, který nosil od začátku ruské invaze. Reagoval tak na rozhodnutí Kyjeva udělit jedné z elitních armádních jednotek čestný název „Hrdinové UPA“. Wałęsa ostře odmítl další podporu prezidenta Volodymyra Zelenského kvůli jeho uctívání organizace zodpovědné za válečnou genocidu Poláků na Volyni.

„Sundávám ukrajinskou vlaječku.“ Hněv z Polska na Ukrajinu graduje
Foto: Lech Wałęsa, FB
Popisek: Lech Wałęsa (vlevo)

Bývalý polský prezident Lech Wałęsa veřejně sundal z hrudi odznak v barvách ukrajinské vlajky, který nosil od začátku ruské invaze. Reagoval tak na rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který udělil elitní vojenské jednotce čestný název „Hrdinové UPA“. Tento krok vyvolal v Polsku rozsáhlé pobouření napříč politickým spektrem.

Psali jsme:

Ukrajinská povstalecká armáda (UPA) je v Polsku vnímána jako organizace zodpovědná za masakry a genocidu polského civilního obyvatelstva na Volyni a ve východní Haliči v letech 1943–1945, při nichž zahynulo podle historiků 80–120 tisíc Poláků. Rozhodnutí Zelenského, které má podle Kyjeva posílit historické tradice ukrajinské armády, polská strana označuje za urážku památky obětí.

Wałęsa na sociální síti Facebook uvedl: „Prezident Ukrajiny uctíváním banditů UPA ublížil mně i všem našim zavražděným krajanům. Proto jsem veřejně odstranil ukrajinskou vlajku z hrudi. Budu dál pomáhat národu v boji proti Sovětům. Odmítám však podpořit prezidenta Zelenského!“

Zelenskyj může přijít o polské vyznamenání

Polský prezident Karol Nawrocki označil Zelenského rozhodnutí za skandální a oznámil, že na zasedání Kapituly Řádu Bílého orla 8. června navrhne odebrat Zelenskému nejvyšší polské státní vyznamenání, které mu v roce 2023 udělil tehdejší prezident Andrzej Duda.

„Prezident Zelenskyj bohužel dokázal, že Ukrajina, vzhledem ke své mentalitě oslavování banditů a vrahů Ukrajinské povstalecké armády, není připravena být součástí evropské rodiny,“ prohlásil Nawrocki.

 

Polské ministerstvo zahraničí Zelenského rozhodnutí jednoznačně odsoudilo. Mluvčí ministerstva Maciej Wewiór zdůraznil, že krok poškozuje památku obětí a může být zneužit ruskou propagandou k rozdělování obou národů. Ukrajinský velvyslanec ve Varšavě Vasyl Bodnar byl předvolán na ministerstvo, kde Poláci vyjádřili oficiální protest.

UPA byla zodpovědná za genocidu na Volyni a v Haliči

K záležitosti se vyjádřil i Institut národní paměti, který uvedl, že „budování kultu Ukrajinské povstalecké armády ukrajinskými úřady musí vyvolat odpor všech, kteří si pamatují činnost této formace“. Institut připomněl, že UPA byla zodpovědná za genocidu na Volyni a ve východní Haliči.

Psali jsme:

Premiér Donald Tusk reagoval umírněněji, ale varovně: „Pokud se budeme hádat o minulost, někdo jiný vyhraje budoucnost. Prezident Ukrajiny by to měl konečně pochopit. Poláci také. Než bude pozdě!“

Polsko patří k nejvýznamnějším podporovatelům Ukrajiny v boji proti ruské agresi. Historické napětí ohledně UPA a volyňské tragédie však zůstává citlivým tématem, které komplikuje vzájemné vztahy. Ukrajinská strana zatím na protesty oficiálně nereagovala.

Psali jsme:

Kyjev mluví o zlomu války. Moskva tvrdí: Vítězství se blíží
„USA věděly, že bude válka.“ Podplukovník o přípravě Ukrajiny
Ukrajinci šlápli vedle. Pohřbu kolaboranta si všimli za hranicemi
Nejpekelnější noc Kyjeva. Rusko ho zasypalo raketami, drony i Orešnikem

 

Zdroje:

https://t.co/4NaOAIjO3C

https://wiadomosci.gazeta.pl/polityka/7,198012,32821402,walesa-zdjal-ukrainska-przypinke-jest-oburzony-po-decyzji-zelenskiego.html

https://www.politico.eu/article/poland-president-karol-nawrocki-volodymyr-zelenskyy-historical-slight/

https://x.com/NawrockiKn?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/prezydentpl/status/2060284697297535207?ref_src=twsrc%5Etfw

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

druhá světová válka , genocida , Poláci , Polsko , Ukrajina , nacismus , Volyň , Wałęsa , UPA , Zelenskyj , Halič , Volyňský masakr , Nawrocki , Řád Bílého orla , Institut paměti národa

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Mělo by Polsko odebrat ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému nejvyšší státní vyznamenání Řád bílé orlice?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Přísnější pravidla azylové politiky

Dobrý den, jak se prověřuje, jestli někdo z migrantů vycestuje a na jak dlouho? Mluvíte o zrušení ochrany, když budou pryč déle než 30 dní, ale co když mezi tím přijdou třeba jen na den nebo třeba po 28 dnech? Já nevím, ale přijde mi, že to je takové opatření k ničemu. Ještě by mě zajímalo, co přes...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Sundávám ukrajinskou vlaječku.“ Hněv z Polska na Ukrajinu graduje

8:45 „Sundávám ukrajinskou vlaječku.“ Hněv z Polska na Ukrajinu graduje

Lech Wałęsa, exprezident Polska a někdejší vůdce hnutí Solidarita, demonstrativně odložil odznak v b…