Podle protikorupčních aktivistů a zákonodárců hrozí, že zdlouhavé snahy Ukrajiny o zprůchodnění tras na zásobování zbraní budou zmařeny, protože ministerstvo obrany dusí Agenturu pro zadávání veřejných zakázek. Ministr obrany Rustem Umerov 24. ledna oznámil, že neprodlouží smlouvu Maryně Bezrukové, šéfce obranné agentury (DPA), orgánu pověřeného nákupem zbraní pro ukrajinskou armádu. Jako důvod uvedl její údajně neuspokojivé výsledky.

Umerovo ministerstvo může jakékoli rozhodnutí agentury zvrátit.

Bezruková řekla listu Kyiv Independent, že z agentury neodejde, protože byla legálně vybrána dozorčí radou DPA. „Nehodlám se vzdát. Budu stát na svém místě až do konce,“ řekla.

„Mám vizi institucionálního rozvoje agentury. Mám více než 25 let zkušeností s nákupem,“ dodala.

Po Umerovově oznámení vyzvali ukrajinští protikorupční aktivisté k jeho odvolání s tím, že narušuje klíčovou reformu pro válečnou Ukrajinu. Ministerstvo se pustilo do reformy veřejných zakázek v oblasti obrany poté, co se v roce 2023 objevilo několik vysoce sledovaných korupčních skandálů. Bezruková převzala DPA uprostřed reforem v sektoru veřejných zakázek. Za předchozího šéfa agentury Volodymyra Pikuza probíhaly téměř všechny zakázky v oblasti obrany přes zprostředkovatele. A byly o to dražší.

Bezruková vidí agenturu jako „platformu“ mezi armádou a obrannými společnostmi. Za poslední rok zajistila více než padesát přímých zakázek ze třinácti zemí na munici, rakety, radary, drony a dělostřelecké systémy v celkovém ročním rozpočtu 306 miliard HR (7,3 miliardy dolarů). Z loňských smluv bylo 61 % podepsáno s ukrajinskými společnostmi, 27 % se zahraničními společnostmi včetně velkých obranných firem jako Rheinmetall a KNDS, a 12 % s ukrajinskými zprostředkovateli.

Kyiv Independent požádal o komentář i ukrajinské ministerstvo obrany, ale odpovědi se nedočkal.

A ve stejné chvíli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požádal Donalda Trumpa, aby se nenechal Putinem zmanipulovat. Zelenského prohlášení přišlo poté, co Putin Trumpa pochválil.

„Chce zmanipulovat touhu prezidenta Spojených států amerických dosáhnout míru,“ řekl Zelenskyj během každodenního večerního projevu na sociálních sítích.

Zelenského prohlášení přichází v době, kdy se ruským agresorům na ukrajinském válečném poli daří. Dokládají to data dostupná z otevřených zdrojů.

„Ruské síly ovládly Vremivku, a tím i poslední cestu z Velyke Novosilky. Osada je nyní fakticky odříznuta a ruské síly začaly útočit na Ukrajince na západě. Dalších úspěchů dosáhli Rusové a spolu s nimi i Severokorejci v ruské Kurské oblasti a dál vytlačují Ukrajince z ruského území.

