Marek Wollner přednášel: Já nevím, jak to těm lidem vysvětlit, je to strašně důležité...

V rámci cyklu přednášek Svět médií v 21. století navštívil Univerzitu Palackého v Olomouci dramaturg a moderátor pořadu Reportéři ČT Marek Wollner. Cyklus připravila katedra českého jazyka a literatury a Centrum prevence rizikové virtuální komunikace pedagogické fakulty. Je zaměřený na úlohu médií v demokratické společnosti, na principy, podle nichž média fungují, na způsoby, jakými jsou regulována, a na vlastní novinářskou práci. Dalším hostem má být šéfredaktor webu Seznam Zprávy Jiří Kubík a ke studentům bude dle facebookové události výhledově hovořit i Vít Klusák, Václav Moravec nebo Sabina Slonková. Anketa Je dobře, že Zeman vyznamená exprezidenta Václava Klause? Ano 34% Ne 66% hlasovalo: 4809 lidí

Wollner odpovídal na otázky jako: Jak to vypadá v pořadu reportéři ČT? Jsou veřejnoprávní média v ohrožení? A měli bychom je bránit? Wollner na přednášce uvedl, že je v Olomouci mezi studenty rád. „Já mezi studenty mládnu,“ zažertoval. Dostal otázku, zda je možné zvyšovat povědomí veřejnosti o tom, proč je tak důležité zachovat nezávislost médií. „Myslím, že tohle je velice podceněné. My jsme vlastně poslední televize v regionu, která je na těch politicích nezávislá. Pořad, jaký dělám já, neexistuje v žádných zemích toho postkomunistického typu. Maďaři, tam o tom není ani možné uvažovat, tam je skutečně ta televize nástrojem vládní moci a jejich propagandy, podobně v Polsku. Slovenská televize je k politikům taková mírná, vstřícná, není to úplně nástroj propagandy, to ne, ale nedovolí si dělat kritické věci.

My už jsme poslední. A proto je to strašně důležitý, myslím, že v tom se pořád vymykáme jako Česká republika, která navazuje na svoji demokratickou tradici, ale může se stát, že to ztratíme. Já nevím, jak těm lidem říct, že je to strašně důležité, protože oni zkrátka velice rádi naslouchají manipulacím politiků.“

Jedna z účastnic uvedla, že byla překvapená tím, jak byla aula Univerzity Palackého v Olomouci zaplněná. „Nejenom já mám čas se zajímat o takové věci, ale i mladí lidé.“

„Mně se přednáška moc líbila, protože si myslím, že pan Wollner je opravdu hodně vzdělaný a dobrý člověk, přináší spoustu skvělých informací, které by všichni měli vědět, a myslím si, že to zvedlo povědomí studentů,“ pravila další účastnice přednášky.

Wollner sdílel krátké video z přednášky na svém facebookovém profilu. A přidal uštěpačnou poznámku: „Jak to vysvětlit těm, kteří mají vysokou školu života, je samozřejmě těžší.“

I Univerzita Palackého si na Twitteru lehce kopla do Poslanecké sněmovny při ohlašování Wollnerovy návštěvy. „Zatímco politici otálejí se schválením výročních zpráv ČT, pedagogická fakulta se svým cyklem Svět médií v 21. století neotálí. Minulý týden aulu naplnil Daniel Stach a nyní přiblíží 22. 10. svět reportážní publicistiky Marek Wollner.“

Zatímco politici otálejí se schválením výročních zpráv ČT, @FakultaV se svým cyklem Svět médií v 21. století neotálí. Minulý týden aulu naplnil @DanielStach a nyní přiblíží 22. 10. svět reportážní publicistiky @MarekWollner.



Dotazy lze klást i online?? https://t.co/UDOmByJRzy — Univerzita Palackého (@UPOlomouc) October 21, 2019

Není to tak dlouho, co podobně přednášel moderátor Otázek Václava Moravce v Gymnáziu Na Zatlance. Tehdy gymnázium způsobilo kontroverzi vzhledem k tomuto tweetu: „Chcete vědět, jak reagují vaši žáci na nálet trollů z IVČRN, Trikolóry apod.? Pochlubte se na FB, že u vás učí mediální výchovu Václav Moravec. Studenti nás potěšili a lektorovi děkujeme!“

Chcete vědět, jak reagují vaši žáci na nálet trollů z IVČRN, Trikolóry apod.? Pochlubte se na FB, že u vás učí mediální výchovu @vaclavmoravec. Studenti nás potěšili a lektorovi děkujeme! pic.twitter.com/9bRiGwYbXs — Gymnázium Na Zatlance (@zatlanka) June 26, 2019

Psali jsme: Lidé se naštvali na Václava Moravce kvůli dětem. A už to lítá

Fotogalerie: - Školství nad propastí

Psali jsme: ČT? Jsme okrádáni o miliardy. Lži občanům. Rada ČT má úkol oklamat veřejnost. Poslanec Volný zjistil zajímavé věci Poslanci se vrátí k projednávání starších zpráv České televize Rozdupal Hrušínskému bábovku. Havel, Šarapatka, TOP 09, to je dobro? A Zeman, Babiš, PL a Xaver zlo? Tohle „kavárně“ zkazí den A vida: Nora Fridrichová má průšvih. Jde o 168 hodin. Proti tomu je konec ve StarDance sranda

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.