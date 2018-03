Martin Dejdar: Nemůže mě nechat klidným, když se do parlamentu dostává komunistický fízl

Hostem Barbory Tachecí v pořadu Osobnost Plus Českého rozhlasu byl herec Martin Dejdar. A přišla řeč i na politiku. „Nemůžu být klidný, když se do parlamentu dostává komunistický fízl,“ poznamenal Dejdar.

„Sedmnáct let spojených se seriálovou rolí Tondy Maděry, politického vězně, mě nemůže nechat klidným, když se mně do parlamentu dostává komunistický fízl. A začínají se dít podivné věci za souhlasu zákonodárců, které jsme na jejich pozice svými hlasy dostali a mají pro nás dělat dobro,“ řekl Dejdar v Českém rozhlase k aktuální politické scéně. Zároveň také dodal, že u českých politiků vnímá jako největší problém jejich tým a lidi, kteří jsou okolo nich.

Dejdar v pořadu také hovořil o Spojených státech, kde jeho rodina několik let žila. „U nás přetrvává pohled, že je Amerika něco špatného a že bychom se tam vůbec neměli otáčet,“ sdělil Dejdar, jenž má stále pocit, že Česko směřuje spíš na východ než na západ.

„Je to strašná chyba. Řeknu jen jednu základní věc. Myslím, že svoboda spočívá v tom, že se lidé chovají podle platných psaných i nepsaných zákonů. A totéž čekají i od toho druhého. A že ten druhý se tak taky chová,“ uzavřel Dejdar tuto otázku.

Zároveň rovněž přiznal, že chtěl jít do prezidentských voleb. „Jsem chtěl jít do prezidentských voleb záměrně jako Ozzák. Aby se ještě něco jiného dělo...“ řekl ale s humorem. „Ale vážně ne, já na to nemám nervy,“ dodal Dejdar s tím, že by to asi nedal. „Spoustu lidí tam jde s tím, že opravdu chtějí něco dokázat, že chtějí pro nás něco dělat, že chtějí něco zlepšit, ale že nedostanou vůbec šanci,“ poznamenal Dejdar.

