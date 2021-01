Masakr, hlava na hlavě. Ploty? To nerespektují. Sjezdovky na Ještědu i jinde pod nájezdy sáňkařů

REPORTÁŽ V sobotu 26. prosince byly naposledy otevřené české sjezdovky pro lyžaře. Také v tento den praskaly ve švech. Třeba i na Ještědu, kde si navíc mohli poprvé a zatím také naposledy vyzkoušet novou sjezdovku. Od té doby však mají alespoň oficiálně smůlu a na lyže se mohou doma pouze toužebně dívat. Což je drásá o to více, že jsou na horách ideální sněhové podmínky. Místo toho však lidé holdují běžkování či se svými dětmi sáňkují nebo bobují. A to i na uzavřených sjezdovkách, kde to může být pro ně nebezpečné. Kdy se horská střediska otevřou, je zatím ve hvězdách a ani ministři vlády v tom nemají jasno.

Sjezdovka uzavřena. Ski Slope Closed. Piste Geschlossen. Na tuto ceduli u oplocené sjezdovky narazí turista kousek od konečné tramvaje číslo tři v Liberci-Horním Hanychově. Je to jedna ze sjezdovek v areálu na Ještědu. Je všední den, krátce po poledni, čas oběda. Viditelnost špatná, silný vítr. Přesto se v hustém sněžení občas nějaký lyžař či snowboarďák objeví. Nahoru na svah ale musí šlapat pěšky. Sedačková lanovka nedaleko odtud na Skalce je teď uzavřená, sněhem zapadaná je i o něco dál pokladna u další sjezdovky pod skokanským můstkem. Pár metrů odsud v pokladně kabinkové lanovky jezdící přímo na vrchol Ještědu provozované Českými drahami však hlouček lidí stojí. Tato lanovka kupodivu jezdí. Nepřepravuje však lyže ani snowboardy. Po trase, kudy jede na Ještěd, do strmého kopce nazývaného Pod lany, kráčí osamělý chodec, o několik desítek metrů pod ním stoupá vzhůru rodina s malými dětmi a boby. Pod stanicí lanovky skupina Asiatů s rozzářenýma očima nadšeně fotí sníh. Je tu poměrně klidno.

Kabinková lanovka na vrchol Ještědu je v provozu. Foto: Oldřich Szaban

V Liberci se ke sjezdovce na Ještědu dá dojet tramvají. Foto: Oldřich Szaban

Jiná situace je tu ovšem o víkendu. A jinak to tu vypadalo v sobotu 26. prosince. To byl areál naposledy a vlastně i poprvé v této zimní sezóně 2020/2021 otevřen. Lyžaři si mohli premiérově vyzkoušet novou sjezdovku Nová Skalka. A věděli, že od dalšího dne, neděle 27. prosince, bude areál opět uzavřen. „Byl to docela masakr, hlava na hlavě, parkoviště zcela plné,“ řekl očitý svědek, turista-vrchař, který chodí nahoru na Ještěd pěšky pravidelně několikrát týdně. V tento den do areálu zavítala tisícovka návštěvníků. „Místy bylo hostů až příliš na tu sjezdovku, lehce to bylo na úkor komfortu lyžařů. Ale je vidět, že je zkrátka hlad po lyžování, a potvrzuje to, že je škoda, že musíme zase zavřít,“ konstatoval tehdy do médií ředitel areálu Jakub Hanuš.

Hodně lidí je slabé slovo

A tento hlad po zimních sportech potvrzují v lyžařských areálech zvláště víkendy. „To je parkoviště docela zaplněné a na sjezdovkách se pohybují desítky lidí, hlavně tady sáňkují a bobují,“ vypozoroval již zmiňovaný chodec do vrchu. „Hodně jich je u cvičné louky na Bucharce, kde to rodiče s dětmi nemají tak náročné vylézt na ten kopeček. Ale jsou i na jiných sjezdovkách,“ uvedl. A že jsou sjezdovky uzavřené a oplocené? „Tato nařízení prostě nerespektují. Argumentují tím, že je to nesmyslné rozhodnutí, že jsou na čerstvém vzduchu a že daleko nebezpečnější jsou přeplněné autobusy či supermarkety,“ sdělil.

Podobné a mnohdy i větší problémy s neukázněnými návštěvníky hlásili o posledním víkendu i jinde. „Hodně lidí je slabé slovo, protože to, co se tady o víkendu odehrávalo, bylo hrozné. Lidé parkovali, kde mohli, blokovali příjezdovou cestu i k samotnému areálu. Bylo to opravdu mnohem horší, než kdyby byl areál v provozu,“ postěžoval si v LN správce areálu Olešnice u Brna František Jílek. „Je to těžké ukočírovat. Někteří lidé jsou jsou arogantní a chovají se tak, že jim to tady patří. Navíc jsou bezohlední vůči ostatním návštěvníkům a zaměstnancům,“ dodal.

Na zdravý rozum apeloval ve stejném textu i šéf Asociace horských středisek Libor Knot. „Na jednu stranu chápeme lidi, že nechtějí být doma a chtějí jet na čerstvý vzduch. Zvláště když napadne nový sníh. Na druhé straně jsme ve stupni pět škály PES a každé větší setkávání lidí je nežádoucí. Když jedou dva manželé na běžky, je to v pohodě, ale když někdo jede na dojezd sjezdovky, kde je dvě stě lidí a vzájemně se proplétají mezi kanóny děl, tak to rozhodně nepodporujeme. Apelujeme na lidi, aby vzali rozum do hrsti. Masovou zábavou jen působí nemalé škody areálům a navíc je to nebezpečné.“

Sjezdovky zůstávají uzavřeny pro veřejnost a pohyb po nich není bezpečný

Na sjezdovkách mnohde probíhají přípravné práce a může na nich být v případě velkého provozu i nebezpečno. O situaci píše i facebooková stránka Ski arény Jizerky, která se stará o tři areály v Jizerských horách – na Tanvaldském Špičáku, Severáku a Bedřichově. „Bohužel otevření areálů se znovu posouvá. Nyní to vypadá, že to bude nejdříve po 22. lednu. Chápeme aktuální situaci a obrovskou zátěž nemocnic. Nicméně doufáme, že situace se v dohledné době zlepší a bude se moci nejen začít lyžovat. Stále zasněžujeme a navíc v Jizerkách připadl i nový přírodní sníh. Sjezdovky zůstávají uzavřeny pro veřejnost a pohyb po nich není bezpečný. Po sjezdovkách se pohybují rolby či čtyřkolky s obsluhou zasněžování. Fungující sněžná děla připojená na elektřinu a tlakový rozvod vody, hromady sněhu a stopy od roleb opravdu nevytvářejí vhodné a bezpečné podmínky pro bobování a sáňkování. Prosíme, buďte opatrní a dodržujte opatření a nařízení. Jde o vaše zdraví a zdraví vašich dětí,“ nabádají návštěvníky hor.

Nyní se horalé upínají k datu 22. ledna. Bude se po něm moci lyžovat? Na spuštění vleků podle mediálních zpráv tlačí ministr hospodářství Havlíček, za vzor má rakouský model, kde jsou vleky v provozu, ovšem za přísných bezpečnostních opatření. Opatrnější je ministr zdravotnictví Blatný. Ani jeden z nich však neví, k jakému datu se areály znovu otevřou. Vláda alespoň rozhodla o kompenzacích pro provozovatele areálů. Každý provozovatel má přislíbeno 210 až 530 korun na den podle typu a počtu míst na vleku či lanovce. Částka ale nesmí přesáhnout padesát procent nákladů na provoz v posledních dvou letech.

„Podpora pomůže v naší nelehké situaci. Skiareály mohou být od loňského 13. března v provozu pouhých devět dnů, což samozřejmě nestačí na to, aby byly schopny platit vysoké náklady na technické zasněžování, přípravu sjezdových tratí a fungování středisek,“ okomentoval pro MF Dnes Libor Knot, již citovaný šéf Asociace horských středisek, s tím, že ještě lepší než kompenzace by bylo samozřejmě opětovné otevření areálů.

Ještěd. Foto: Oldřich Szaban



