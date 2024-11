Masivní útok ze vzduchu, před tím postup v několika směrech. Pro Ukrajinu problémy nekončí

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 88% Neprospěje 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 18338 lidí Server Ukrajinská pravda hlásí, že z bojů bylo vyřazeno už 719 tisíc ruských agresorů. Rusové údajně ztratili také 369 stíhaček, 329 vrtulníků, více než 9300 tanků, přes 20500 děl, takřka 19 tisíc bojových vozidel a takřka 19 tisíc dronů.

Jenže vývoj bojů naznačený na mapách ukazuje, že se Rusové i přes tyto údajně nemalé ztráty chystají k úderu u Kupjansku. V tuto chvíli se zdá, že se Rusové chystají udeřit na Oskal u Kupjansku Začali tím, že Ukrajincům odstřihli zásobovací trasy.

„Ruské síly údajně výrazně rozšířily svou zónu kontroly ve východním Kupjansku poté, co přivedly zálohy. Údajně postoupily i v průmyslové oblasti a upevnily své pozice. Probíhají extrémně těžké boje,“ naznačují informace plynoucí z otevřených zdrojů (OSINT) s tím, že Kupjansk čekají těžké chvíle.

With this advance Russian forces have cut the main line of communication for Ukrainian forces in the Oskal bridgehead, expect a rout soon ? https://t.co/K7CbTyOqS8 pic.twitter.com/6tdqhOPqnu

Russian forces have reportedly significantly expanded their zone of control in eastern Kupyansk after bringing in reserves. They have also reportedly advanced in the industrial area and have consolidated their positions.



Extremely heavy fighting is ongoing. pic.twitter.com/GhUdbrlyOA