Máte byt, nechcete riskovat, pronajmete na krátko. Ale Bartoš vás donutí. Už je řev

„Máme data, a to i ze strany pronajímatelů, že ideální je pro ně dlouhodobý platící nájemce, těch je naprostá většina. Přesto je v tuhle chvíli, byť pro to není žádný objektivní důvod, milion lidí, kteří mají smlouvu kratší než dvouletou,“ dodal k prvotnímu návrhu, který má upravit podmínky pro nájmy, tedy i smlouvu na krátkodobý pronájem do tří let. Ten má být možné uzavřít jen dvakrát po sobě, pak má přijít smlouva delší, nebo na dobu neurčitou.

Jednoleté smlouvy mají podle Bartoše ještě jednou velkou nevýhodu vůči nájemníkům, a to je možnost majitelů reagovat na inflaci, aniž by museli dodržovat tříleté ochranné pásmo, během kterého je možné zvýšit cenu maximálně o dvacet procent. „Za pomoci smlouvy pouze na rok se prakticky restartuje tato doba, která umožňuje v rámci zdražování velkou svobodu,“ uvedl Bartoš. Zároveň dodal, že chce, aby se pronajímatelé byli schopni domoci práva: „My chceme nejistotu na straně pronajímatele snížit doopravdy a ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti zavést rozkaz k vyklizení. A cílem je, aby v případě neplatičů byl ten člověk do dvou měsíců od zahájení řízení o vyklizení pryč.“ Nový zákon o podpoře v bydlení by mohl začít platit nejdříve za dva roky.

Bartošem představované změny v nájemních smlouvách, které by nájemníkům poskytly jistotu dlouhodobějšího nájmu, přijdou mnoha lidem na sociální síti X už přes čáru a volají po právech vlastníků nemovitostí.

„Co třeba důvod osobního vlastnictví! Tak je ten byt můj anebo je nájemníka anebo státu? Kdy se z protikorupčního aktivisty stal komunista nerespektující soukromé vlastnictví?“ reaguje Tomáš Roud na vyjádření ministr Bartoše, že pro spolehlivost většiny nájemníků nevidí pro krátkodobé smlouvy důvod.

Co třeba důvod osobního vlastnictví!? Tak je ten byt muj anebo je nájemníka anebo státu? Kdy se z protikorupčního aktivisty stal komunista nerespektující soukromé vlastnictví? ??https://t.co/Wudtou2DN7 — Tomas Roud (Pobyt ve tmě u Kutné Hory) (@TomasRoud) October 30, 2023

Jiní Roudovi napsali, že nevidí ve změnách problém, pokud stát zároveň usnadní podmínky pro vystěhování do 2 měsíců problémových nájemníků. „Osobní vlastnictví není přece univerzální argument. Když mi patří firma, tak také podnikám na trhu, který se řídí nějakými pravidly,“ zazněl jeden z názorů.

Ani to není pro Roudu řešením, naopak upozorňuje na další rizika. „Ještě dva měsíce budu platit nájemníkovi teplíčko, vodičku apod.? Mezi tím mi vystěhuje linku a zdemoluje, co může. Když nezaplatím letenku, neletím. Když nezaplatím nájem, nebydlím. To až bude platit, ať je smlouva na dobu neurčitou,“ zdůraznil.

Ještě dva měsíce budu platit nájemníkovi teplíčko, vodičku apod? Mezi tím mi vystěhuje linku a zdemoluje, co může. Když nezaplatím letenku, neletím. Když nezaplatím nájem, nebydlím. To až bude platit, ať je smlouva na dobu neurčitou — Tomas Roud (Pobyt ve tmě u Kutné Hory) (@TomasRoud) October 30, 2023

Za zmíněné změny poměru mezi vlastnickým a nájemním bydlením se do ministra pro místní rozvoj opřel Libor Podhola zaměřující se na investice do nemovitostí. „Pirát Bartoš chce pronajímatelům zkroutit ruce, aby suplovali roli státu a poskytovali dlouhodobé nájemní smlouvy. Jejich současnou nevýhodnost pro pronajímatele prý vyřeší zkrácením řízení o vyklizení bytu. Mysleli jsme to dobře, ale dopadne to jako vždy?“ uvádí.

Pirát Bartoš chce pronajímatelům zkroutit ruce, aby suplovali roli státu a poskytovali dlouhodobé nájemní smlouvy. Jejich současnou nevýhodnost pro pronajímatele prý vyřeší zkrácením řízení o vyklizení bytu. Mysleli jsme to dobře, ale dopadne to jako vždy? https://t.co/E6MPjJrpq3… — Libor Podhola ???? (@Libpod) October 30, 2023

Jde podle něj o věci na hraně ústavnosti. „Nakládání s vlastním majetkem, má být omezováno jen v nejnutnějších případech… Bude-li zákon kvalitní, změna mi v zásadě nevadí, ale obávám se, že to bude již tradičně paskvil,“ dodává Podhola.

Podle něj nejde Bartošovi primárně ani tak o to nabídnout lidem dlouhodobě neobsazené byty, z nichž některé majitelé nepronajímají, ale o to zásadně zdanit prázdné byty. „Ta snaha už tu jednou byla,“ upozornil.

To je velky rozdil, tady jede o veci na hrane ustavnosti. Nakladani s vlastnim majetkem, ma byt omezovano jen v nejnutnejsich pripadech… Bude-li zakon kvalitni, zmena mi v zasade nevadi, ale obavam se, ze to bude jiz tradicne paskvil????‍>? — Libor Podhola ???? (@Libpod) October 30, 2023

„Vlády, především ty levicové se snaží zalíbit každému. Samy na to nemají, tak to za ně musí dělat někdo jiný. Volební hlasy se pak jen hrnou. Za čas je však i to málo. Jednou nám ty byty seberou, nebo zregulují nájmy tak, abychom je už nechtěli vlastnit. Otázka času...“ upozorňuje Podhola diskutéry, kteří vítají konec krátkodobých smluv a nové „normální legislativní podmínky srovnatelné se všemi zeměmi západní Evropy“.

Ano. Vlády, především ty levicové se snaží zalíbit každému. Samy na to nemají, tak to za ně musí dělat někdo jiný. Volební hlasy se pak jen hrnou. Za čas je však i to málo. Jednou nám ty byty seberou, nebo zregulují nájmy tak, abychom je už nechtěli vlastnit. Otázka času... — Libor Podhola ???? (@Libpod) October 30, 2023

Také podle Blanky Březinové takových podmínek potížisté zneužijí. „Můžete mi někdo vysvětlit, jak toho cíle dosáhne rozkaz k vyklizení?“ reaguje na Bartošova slova o tom, že chtějí „nejistotu na straně pronajímatele snížit a zavést rozkaz k vyklizení, a cílem je, aby v případě neplatičů byl ten člověk do dvou měsíců od zahájení řízení o vyklizení pryč“. „Pokud je někdo potížista, tak to využije. A to nemluvím o tom, že od PM rozsudku je k fyzickému vyklizení ještě hodně dlouhá cesta,“ podotýká.

Právě. A pokud je někdo potížista, tak to využije. A to nemluvím o tom, že od PM rozsudku je k fyzickému vyklizení ještě hodně dlouhá cesta. — Blanka Březinová (@BrezinovaBlanka) October 30, 2023

„Toto je přesně důsledek stavu, kdy se oprávněný reálně nedomůže ochrany svých práv. Škoda, že politici nechtějí vidět skutečnou příčinu, proč se vlastníci bytů zdráhají byty pronajímat,“ dodává Březinová. Někteří pronajímatelé bytu si nad vývojem situace povzdechli s tím, že začnou uvažovat o tom, že radši nechají byt prázdný. „Za těch pár korun, co mi to měsíčně vydělá, mi to přestává stát,“ uvedla například komentující Petra.

Ano, toto je přesně důsledek stavu, kdy se oprávněný reálně nedomůže ochrany svých práv. Škoda, že politici nechtějí vidět skutečnou příčinu, proč se vlastníci bytů zdráhají byty pronajímat. — Blanka Březinová (@BrezinovaBlanka) October 31, 2023

„Ten kretén asi nikdy nic nepronajímal,“ popustila uzdu svým emocím přispěvatelka do diskuse vystupující jako Haninka nad zdůvodněním Bartoše, že většina nájemníků je spolehlivá a krátké smlouvy již proto nemají svá opodstatnění.

Většina nájemníků je spolehlivá, pro krátké smlouvy není důvod, říká Bartoš – ten kretén asi nikdy nic nepronajímal?????? https://t.co/tTN7IrJAU7 — Haninka ??????????????‍+???‍??‍???????????????? (@H13Haninka) October 30, 2023

